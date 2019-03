Reforma educativa, fundamental

Desde el portal

Ángel Soriano

El líder de la Cámara de Diputados, confío en la aprobación de la nueva reforma educativa y la abrogación de la anterior y valoró la importancia de la movilización y bloqueo de los accesos a San Lázaro por la disidencia magisterial, como una acción de libertad y de participación en este proceso legislativo.

Estas acciones llevaron a dar marcha atrás a la anterior reforma, dijo.

Delgado atribuyó a falta de información las protestas magisteriales sobre las reformas que habrán de hacerse, pero una vez aclarado esto, se procedería a su discusión/y aprobación, en su caso.

Los maestros, a su vez, insistían en dar a conocer sus desacuerdos e impedir que las nuevas reformas no afecten sus intereses y vuelva a quedar como estaba en el gobierno anterior, que amenazaba sus conquistas laborales.

Desde la época de José Vasconcelos como titular de Educación, el filósofo oaxaqueño abogaba por mejores salarios a los maestros.

Se trata de una demanda recurrente, persistente, nunca satisfecha.

Y es que si los maestros no obtienen los ingresos suficientes, difícilmente podrán cumplir con su cometido. Los recursos públicos se destinan a otros rubros, pero no a la educación, o cuando menos no los suficientes.

Se requiere, en principio, revertir el destino de los recursos: menos a las corporaciones policiacas y militares; cuando las nuevas generaciones tengan la preparación suficiente, podrán generar empleos e ingresos, y se resolverá, como lo proyecta el mismo presidente López Obrador, los graves problemas sociales del país.

Fortalecer los mecanismos de represión (vía legal o de fuerza) no es lo más indicado. Urge más presupuesto al sector educativo.

TURBULENCIAS

Sólo inversiones con Jared Kushner: AMLO

Sostuvimos una reunión con el asesor de la presidencia de Estados Unidos, Jared Kushner, y con el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, John Creamer, para la posible firma de un acuerdo bilateral de inversiones en Centroamérica y en el sur-sureste del país por 10 mil millones de dólares.

Con esta estrategia atenderemos las causas de la migración, impulsando la generación de empleos y el crecimiento económico.

El encuentro se llevó a cabo de manera amistosa. Hay una buena relación con el gobierno del país vecino, actitud de colaboración y respeto a México, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador e indicó que viajaría a los EU sólo si se concretan esas inversiones, igualmente a la ONU a su reunión anual porque es muy importante, pero no hará turismo político.

En el encuentro estuvo también el canciller Marcelo Ebrard…La titular de Bienestar, María Luisa Albores, aceptó reunirse este 2 de abril con la dirigencia de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala que realizó un plantón en las oficinas centrales de la CDMX y sus delegaciones en Chiapas, Oaxaca y Guerrero informó Alberto Galindo García, miembro de la comisión política de la CNPA MN quien adelantó que la Jornada Nacional de Movilización de campesinos e indígenas al ser itinerante se trasladará al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

Indicó que las exigencias con respeto y reconocimiento a “nuestra labor de gestión y fortalecimiento del tejido social en las comunidades indígenas y campesinas, así como en las colonias marginadas” por ello demandan al titular de la dependencia, Adelfo Regino Montes, el establecimiento de la interlocución con la CNPAN MN…No opinaré ni me relacionaré con asuntos partidistas, me dedicaré a crear consensos en el Senado para sacar adelante los asuntos pendientes, dijo el presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, al ser cuestionado sobre la derrota de su candidato Alejandro Armenta a la gubernatura de Puebla y el triunfo de Miguel Barbosa…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com