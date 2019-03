Marta Fernanda se despide de “Mentiras” para lanzar “La mentira”

La extraordinaria actriz y cantante se retira del exitoso musical, para dar rienda suelta a su carrera como solista con su primer sencillo

Arturo Arellano

Marta Fernanda es una hermosa y talentosa artista en toda la extensión de la palabra, quien, además con su carisma y humildad se ha sabido ganar el aprecio y respeto del público, por lo que a su salida de “Mentiras: el musical”, pretende dar rienda suelta a su carrera como cantante solista, de modo que lanzará “La mentira”, primer sencillo de lo que sería un disco debut, a lanzarse en este año.

Para dar detalles de su salida del musical y de su nueva faceta profesional, la actriz concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN.“Diez años es buen número para despedirme de ‘Mentiras’, me voy agradecida y contenta, porque las manifestaciones de la gente que ha estado conmigo, el público y mis compañeros, me hacen sentir muy bendecida y darme cuenta de que es un buen camino el que viene por delante” dice, sin embargo, se despedirá con bombo y platillo, pues en su último fin de semana en la obra que será del 4 al 7 de abril ofrecerá funciones especiales, interpretando a los diferentes personajes de la obra, como Yuri, Dulce y Daniela, además de que en una de las funciones denominada “Todos contra Marta” se encargará de hacer todos sus personajes en la misma función.

Adelanta que su nuevo sencillo curiosamente lleva por nombre “La mentira”, pero niega que tenga que ver con su paso por el musical. “El título tiene una total coincidencia, pero no tiene nada que ver con el musical, a veces hay cosas que te jalan, pero no tengo problema, pues lo que me recuerde a mi época amada del musical es bienvenido”.

El sencillo se lanzará la primera o segunda semana de abril. “Básicamente es pop, pero en el EP habrá también baladas, sonidos que generen diferentes atmósferas. Mi intención es que sean únicamente canciones inéditas en el material y ya está casi escogido todo, sin embargo, hay algunos lugares libres, quizá por ahí se cuela un cover, porque hay tantas canciones que son maravillosas”.

En el proceso creativo del disco ha contado con el apoyo de Benny Ibarra. “Le canto a mis experiencias personales, pero ahí nos encontramos todos los seres humanos. El desamor me ha parecido más entretenido, a los mexicanos nos encanta cantarle al desamor, a la tristeza. Aún hay canciones de la parte luminosa de la vida, hay un balance de ambas cosas. Aunque si tuviera que elegir una tendencia, personalmente soy plena y feliz, pero también muy intensa”.

Marta Fernanda cumplirá con algunas funciones más en “Mentiras: El musical” para luego dedicarse de lleno a su nueva faceta profesional. Lo mismo es parte por cinco semanas del musical “Crisis” que se presenta los lunes en el Foro Lucerna del Teatro Milán.