Importantes, los acuerdos, no el lugar: AMLO

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Al encontrarse con el yerno y asesor principal de Donald Trump, Jared Kushner en la casa de Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, Andrés Manuel López Obrador irritó a los atentos y respetuosos de las reglas ceremoniales.

Integrantes de la nata social de los conservadores fifís, diría ya saben quién, los críticos del encuentro dejaron de lado los resultados de la reunión por fijarse en el lugar de la taquiza.

Ayer el tabasqueño les respondió desde su mañanera que no fue un encuentro ni en lo oscurito ni informal, porque los resultados fueron acuerdos válidos que tendrán efectos reales en varios rubros.

En el comedor de la casa de Gómez se negoció aplicar 10 mil millones de dólares para crear empleo y desarrollo en el sur de México y en Centroamérica a fin de que la migración generada desde esa región hacia Estados Unidos no sea por la pobreza.

De igual forma se acordó avanzar en la aprobación del Tratado de Libre Comercio.

“Hay temas pendientes que se están tratando y hay disposición de parte de Estados Unidos para revisar lo de los aranceles al acero, todo esto se está viendo con ellos y lo más importante es que hay una actitud de respeto y de colaboración con México.

“Yo celebro mucho que nos hayan visitado.

Vinieron nada más a esa reunión. Vamos a tener encuentros permanentes, estamos hablando de una inversión para México de cerca de 5 mil millones de dólares y otro tanto para los países centroamericanos, eso es lo que más nos importa, no por lo que significa el dinero sino porque eso es inversión para crear empleos y para que la gente no tenga necesidad de abandonar sus comunidades, sus costumbres, sus culturas, ese es el sueño que queremos convertir en realidad”, subrayó López Obrador.

Y agregó:

“No fue (un encuentro) en lo oscurito, fue público, creo que se les informó, ¿no?. Bueno cuando terminó el encuentro. También imagínense, se informa antes y no se podía haber llevado a cabo”, agregó.

Explicó que “fue una plática y una conversación abierta” en la que cenaron alrededor de las 8 de la noche del martes y concluyó casi dos horas después.

De por qué esa reunión se hizo en la casa del ejecutivo de Televisa, explicó:

“Se vieron las opciones y ofrecieron que podía ser ahí y yo dije que sí, acepté. Así fue tan-tan”, concluyó.

E insistió.

“Se dieron las circunstancias, a lo mejor en otra ocasión me voy a reunir con alguien en casa de un periodista, amigo, o en casa de un campesino o casa de un maestro, así se dieron las cosas. Hay también la coincidencia que se tiene amistad entre las partes, entonces fue en ese ambiente de amistad. Nos sentimos cómodos”, aseguró.

Consideró que en ese encuentro no se rompió ninguna regla ni hubo indignidad. El encuentro fue respetuoso de la investidura presidencial, dijo.

“Si fuese a hacer algo indigno, entonces no podría yo reunirme en ningún lado, ni con nadie, pero yo tengo mi autoridad moral para asistir a cualquier encuentro…

“Tenemos 3 mil 580 kilómetros de frontera con Estados Unidos, viven 24 millones de mexicanos en Estados Unidos, tenemos estrechas relaciones económicas, comerciales, compartimos historias de confrontación, también momentos de solidaridad”, explicó.

Y redujo las críticas a la existencia de celos.

“Ya no tanto celos y no tantos sentimientos, me llevo muy bien con todos y tenemos que reconciliarnos. Es una etapa nueva, la Cuarta Transformación también implica la reconciliación nacional e histórica”, concluyó.

Y como dijo: tan-tan.

Estaba cantado

El “bloque opositor” en el Senado, formado por los senadores del PAN, PRI, MC y PRD, le recordó ayer a Ricardo Monreal y a su mayoría de Morena en el Senado que ellos podrán aprobar algunas iniciativas, pero que las importantes, las constitucionales que requieren de 2 terceras partes del pleno, deberán pasar por su aprobación.

El recordatorio se lo aplicaron a los antes señalados al rechazar “el bloque opositor” la tarde de ayer las 4 ternas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar las vacantes en la Comisión Reguladora de Energía.

En una votación por cédula, es decir dejando de lado el tablero electrónico donde se ve cómo vota cada senador, los legisladores fueron colocando uno a uno en una urna transparente su voto.

Al final los resultados de la votación fue:

En la primera terna se emitieron un total de 119 votos; Luis Linares Zapata obtuvo 73; Ángel Carrizales López, 3 y Paola López Chávez, ninguno. Hubo 42 en contra y 1 abstención.

La segunda, recibió 118 votos en total de los cuales, Norma Leticia Campo Aragón logró 74; Jorge Amaya Mendívil, 0 y Alfonso López Alvarado, 1 y 1 abstención. Y la misma votación en contra del anterior grupo.

En la tercera ronda votaron en total 118 senadores, de los cuales 75 lo hicieron por José Alberto Celestinos Isaac y ninguno por Mario José Silverio Galicia Yépez, con 42 en contra y 1 abstención.

La cuarta y última dejó 75 votos por Edmundo Sánchez Aguilar y ninguno para Guadalupe Escalante Benítez y para Fernando Juárez Martínez, con los consabidos 42 votos en contra y 1 abstención.

Para aprobar alguna designación, se requería un mínimo de 85 votos.

Luego del descalabro, Martí Batres anunció el regreso de las propuestas al presidente López Obrador a fin de que éste envíe otras ternas.

Detrás de este rechazo del “bloque opositor” queda una constante exhibición de la falta de capacidad y ausencia de conocimientos de los propuestos por AMLO para ocupar las vacantes de la CRE.

Contra matrimonios infantiles

Donde sí participaron todos los senadores, fue en la aprobación de una iniciativa a fin de erradicar en México los matrimonios infantiles por considerar que es una práctica que viola los derechos humanos de niños y adolescentes.

El proyecto de decreto modifica y deroga diversos artículos del Código Civil Federal, y establece que, para contraer matrimonio, es necesario haber cumplido 18 años.

Dispone además entre otros requisitos, que el Juez del Registro Civil, al recibir una solicitud de matrimonio, esté plenamente autorizado para exigir de los pretendientes, bajo protesta de decir verdad, todas las declaraciones que estime convenientes, a fin de asegurarse de su identidad, su mayoría de edad y su aptitud para contraer matrimonio.

Al presentar el proyecto, la presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, subrayó que México es uno de los 10 países con mayor número matrimonios infantiles, con casi un millón 300 mil casos al año.

Dijo que las niñas que se casan no permanecen en la escuela, tienden a embarazarse prematuramente y tienen más riesgo de sufrir discriminación y violencia doméstica.

Las consecuencias, dijo, son dolorosas: casi 50 por ciento de las mujeres que contraen nupcias antes de los 18 años sufren violencia física, alrededor del 70 por ciento padece violencia sexual y 16 por ciento, violencia económica.

