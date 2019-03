“Gota a Gota”, organización criminal

Sócrates A. Campos Lemus

Desde hace meses escribíamos de que un poderoso grupo de narcotraficantes ligados a los grupos guerrilleros de Colombia, llegaron a México trayendo mucho dinero en dólares y otras monedas y ocultando armas y droga con el apoyo de grupos de policías, empresarios, narcotraficantes y financieros en México y de ahí surge el llamado procedimiento de préstamos de “Gota a Gota”; en este sistema se ha logrado penetrar en varios sitios, pero principalmente comenzaron a incursionar en los mercados y centrales de abastos en todo el país, por la necesidad de pequeños comerciantes de contar con dinero de inmediato para realizar sus operaciones; en la ciudad de Oaxaca, en la anterior administración municipal se dio un importante golpe a este grupo criminal, deteniendo a más de 15 de sus elementos, pero sobre todo, investigando su forma de operar y sus relaciones, incluso políticas, que mantenían así como el sistema de lavado de dinero que usaban para apropiarse de propiedades y establecer sus sistemas financieros que les permitirían operar en todos lados, contando con un amplio grupo de golpeadores y cobradores que intimidan, secuestran y violentan a las familias de los deudores, así como el manejo que realizan para tener a su servicio a funcionarios y notarios para realizar sus operaciones inmobiliarias, donde se han protegido y aumentado su influencia, así como en el mercado informal y en las centrales de abastos, mientras, los policías y políticos, como siempre: en la sociedad, en la suciedad y en la babia…

Hoy en día, la influencia de esta red de “prestamistas” mafiosos ligados al narcotráfico y las bandas violentas de matones operan casi en todo el país y resulta increíble que los policías no tengan mayor información y esto sucede no solamente porque la gente tiene desconfianza en las policías, sino porque por el nivel de deudas no quieren tener más problemas y siguen atados a ellas con la sangría brutal que esto representa, ya que los intereses en préstamos van del 20 al 200 por ciento y esto es un verdadero crimen que suceda en las condiciones actuales; por ello, la acción debe llegar a la base y romper el fuerte nudo que mantiene atados a miles de deudores en el sistema de “Gota a Gota”, porque si no, pronto veremos que la acumulación de propiedades y poder económico, tendrá una notable influencia en el poder político, ya que ese grupo ligado a los ex guerrilleros, después de las pláticas de paz en Colombia, se han refugiado en México y están ligados a los grupos de Venezuela y Los Maras de Centroamérica y ahí se mantiene una fuerza brutal que supera en mucho a las condiciones de los policías en el país, ellos, mantienen una estructura clandestina del nivel guerrillero y su organización se sostiene con amplias ligas con los grupos de empresarios, funcionarios, con los que mantienen ligas comerciales y de operación en el comercio, la industria y las finanzas, mientras, las autoridades andan en la pendeja y buscan donde no deben ni conocen las formas de operación de la clandestinidad que esos grupos colombianos sí manejan y operan a nivel internacional…

Esos grupos continúan manteniendo el control paramilitar en varias regiones, el manejo y trasiego de drogas, propiedad de ellos y acumuladas en el país o que se pueden transportar por el sistema de los migrantes de paso y además, con ellos, sostienen este control y son los que pueden mantener las relaciones con los demás grupos criminales nacionales que son los que dan la cara, mientras los verdaderos patrones del narcotráfico y de las narco finanzas en el país se mantienen ocultos y en la clandestinidad operando con los grandes financieros e incluso con los importantes consorcios inmobiliarios en todo el país, así como en las financieras locales, casas de cambio, casas de empeño y préstamo directos con su propia organización de cobro y de fuerza criminal que mantiene el silencio y el control de todas sus operaciones.

Con este sistema han logrado ingresar a las comunidades pobres en todo el país donde se siembran las drogas, en especial, amapola y mariguana y con el sistema de préstamos y cobros mantienen ya control de las cosechas y por tanto de la operación masiva en el tráfico de drogas y esto les ha permitido ingresar en el mercado norteamericano ya que, controlando las drogas, manejan los grupos mafiosos y éstos, no tienen más remedio que “trabajar” con ellos y ser sus empleados y es así que después de que los grupos mexicanos eran los que controlaban las drogas y su tráfico en el país, ahora, solamente se han convertido en un operador en favor de ese poderoso grupo colombiano y venezolano que ligado a Los Maras controlan casi todo el país, con la desventaja para el gobierno y sus sistemas de que ellos también ya operan en muchas regiones donde la pobreza y la guerrilla se ha sostenido por años en México y son los grupos que operan en este sistema para obtener armas y bienes que les permiten operar con facilidad en sus regiones. Entendemos la importancia de que AMLO prefiera ligar la acción de gobierno en favor a las obras y servicios en esas regiones pero, no existe la organización política ni social que la logre operar, ya que de nada sirve que vayan los empleados del gobierno con los proyectos y programas si no tienen la capacidad de generar la organización política y social en esas comunidades que, ahora, son controladas por esos grupos criminales, así que se tendría que hacer una nueva evaluación de lo que acontece en el realidad nacional y en el nuevo esquema de control criminal en el país, de otra forma es hacerle al Tío Lolo, tal como le hacen cada vez que no se puede resolver los graves asuntos de la seguridad pública y nacional… “Gota a Gota” es todo un sistema que tiene organización y manejo clandestino al estilo guerrillero, mientras, el gobierno, solamente tiene y tira palos de ciego y así, pues no resolvemos nada….

