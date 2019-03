Demanda Ruth Olvera Nieto esclarecer asesinato del regidor Rodrigo Guerrero

“No nos van a callar; exigimos justicia”

Atizapán, Estado de México.- Tras calificar como “artero” el crimen del segundo regidor Rodrigo Guerrero Segura, la presidenta municipal, Ruth Olvera Nieto, confió en que se habrá de llegar hasta las últimas consecuencias hasta conocer la verdad, “vamos colaborar con las autoridades correspondientes para se haga una invitación profesional y expedita”.

“Debemos enviar un mensaje a los violentos, a esos promotores del dolor humano, que no nos van a vencer, no nos van a callar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias hasta conocer la verdad para que los culpables estén donde deben estar, en la cárcel”.

Acompañada de los integrantes del cuerpo edilicio en conferencia de prensa, Ruth Olvera hizo un llamado a la Coordinadora Estatal del gobierno federal del Plan de la Paz y Seguridad, Delfina Gómez Álvarez, para que atienda de manera pronta los trabajos de la Coordinación para la Construcción de la Paz, toda vez que la encargada regional Carla Peniche “ha demostrado limitaciones en el conocimiento estratégico en materia de seguridad pública.

“Los resultados conocidos están lejos de las expectativas planteadas, no estamos haciendo una crítica sin fundamentos, estamos señalando lo que debe cambiar, es el momento de tomar decisiones”.

Señaló que pese a las condiciones económicas en las que recibió el municipio, “un cochinero y desfalco sin medida, no nos van a callar.

“Estamos prontos a presentar las observaciones de entrega- recepción, si admitimos nuestros errores, estaremos en condiciones de cambiarlos. Sólo así vamos a superar el estado de cosas adversas y estaremos en condiciones reales de construir una sociedad, sin odio y sin violencia. El principio básico de una sociedad es garantizar la vida y los bienes de las familias a las que estamos obligados a servir”.

En sesión de preguntas y respuestas, la alcaldesa Ruth Olvera destacó que desde el pasado 8 de diciembre tanto ella como integrantes del cabildo han recibido amenazas, intentos de extorsión y presiones políticas, “pero no hemos cedido a ninguna de éstas”.

Señaló que se han obtenido presiones externas para no se entregue las observaciones de la anterior administración pública, “pero las vamos a presentar al costo que sea.

“Ya nos quitaron uno, no importa si a mí me toca, pero no nos van a callar. Queremos justicia, exigimos justicia. Por eso estoy aquí ante ustedes.

Al inicio de la rueda de prensa, Ruth Olvera destacó el valor cívico, lealtad y nobleza del segundo regidor Rodrigo Segura Guerrero y apuntó que “al igual que la familia y los hijos de Rodrigo sentimos el mismo dolor y no acabamos de sentir los hechos.

“Pero vamos a seguir adelante y hacer todo lo posible para construir una sociedad menos violenta, con menos rencores y más respeto de la vida de la mano de todos los que conformamos este gobierno municipal”.

“Querido amigo nunca te quedaste callado para decir tus ideas, manifestar tus convicciones. Te opusiste a decisiones tomadas, los hechos son de lamentar porque ya no estarás físicamente entre nosotros. Te llevaremos en nuestros corazones porque lo único que puede acabar con la vida es el olvido”, finalizó.