Alejandro Gou presenta el musical del año: Jesucristo Súper Estrella

Érik Rubín (Judas), Beto Cuevas (Jesús), María José (María Magdalena), Kalimba (Simón), Leonardo de Lozanne (Poncio Pilato), Yahir (Pedro), Enrique Guzmán (Herodes) forman parte de este gran elenco que presentará únicamente 20 funciones

Marcará la historia del teatro musical en nuestro país: Érik Rubín

Habrá agua y fuego en el escenario; vestuario lo diseñará la mexicana Sol Kellan, quien forma parte del Cirque du Soleil, más de 20 actores y bailarines con gran trayectoria en este montaje

A partir del 12 de julio en el Centro Cultural Teatro 1

Asael Grande

La ópera rock, “Jesucristo Súper Estrella”, hace un viaje de regreso hasta el escenario mexicano en un formato de superproducción durante una temporada (a partir del 12 de julio próximo) que incluirá 20 funciones en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México, y una breve gira por las principales ciudades del país.

Con música original de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice, la puesta en escena “Jesucristo Súper Estrella”, que aborda la revolucionaria propuesta de los siete últimos días de la vida de Jesús en Jerusalén, la traición de Judas, la última cena, el amor de María Magdalena hacia Jesús y la crucifixión, que articulan una historia a ritmo de rock, que nos revela la fuerza del ser humano, la juventud de la rebeldía, la irreverencia más estimulante y el optimismo y esperanza que llenan cualquier vida, tendrá un elenco de primer nivel, conformado por: Érik Rubín (Judas), Beto Cuevas (Jesús), María José (María Magdalena), Kalimba (Simón), Leonardo de Lozanne (Poncio Pilato), Yahir (Pedro), Enrique Guzmán (Herodes).

“Estamos muy contentos de dar el primer paso de este gran proyecto que es “Jesucristo Súper Estrella”,, me siento honrado de tener este gran elenco, vamos a hacer historia en México después de presentar este gran montaje, con este gran musical, estrenaremos el 12 de julio, vamos a dar veinte funciones en el Centro Cultural Teatro 1, haremos Guadalajara y Monterrey de gira, tendremos músicos en vivo, esperamos que el público la disfrute, y que esta obra dé resultados”, dijo Alejandro Gou, productor de esta puesta en escena.

Enrique Guzmán comentó durante la conferencia de prensa: “reunir tanto talento para una obra de teatro es un gran riesgo, el material que tiene Gou para esto, es el único con el que se puede hacer, creo que va a ser un ‘fregadazo’, una obra de teatro es un riesgo siempre, esperamos que sea el mejor éxito teatral; desde 1971 vi la primera versión de “Jesucristo Súper Estrella”, me gustó mucho, el papel es una sola canción , Jesús es un personaje político, esta es una obra política, no vamos a hablar de iglesias, de nada, así que no se preocupen que no va salir el diablo por ningún lado, es una obra política basada en la historia de Jesús”.

Por su parte, María José, destacó que “‘Jesucristo Súper Estrella’ ha sido una obra desde hace mucho tiempo que ha marcado la historia, hemos visto ya la obra en México, y hacer esta versión me entusiasma mucho, estoy muy honrada”. Kalimba dijo estar emocionado de participar en “Jesucristo Súper Estrella”: “esta obra es calidad, es perfección, es profesionalismo, estoy muy agradecido de todo el elenco, y ser parte de esto, es una obra de talla internacional”.

El integrante de Timbiriche, Érik Rubín, dijo: “para mí esta obra poder realizarla era un sueño, y ahora con este elenco, con esta producción, más contento no puedo estar, es algo que va a marcar la historia del teatro musical en nuestro país”. El ex integrante del grupo La Ley, Beto Cuevas, quien dará vida a Jesús, apuntó que “es una gran responsabilidad hacer teatro, estar en esta obra con un personaje como Jesucristo, en una versión muy moderna es algo que se asemeja un poco al mundo de donde nosotros venimos, y es algo que seguramente me va a abrir muchas puertas y posibilidades de cosas que puedo hacer”.

Leonardo de Lozanne, vocalista de Fobia, agregó que “me encanta estar en esta obra, ‘Jesucristo Súper Estrella’ es la madre de todas las óperas rock, y cuando vi quién iba a estar en el elenco, que además de amigos, me entusiasmó muchísimo más, mi personaje es muy fuerte, pero esta versión tiene una propuesta diferente y nueva”.

Finalmente, Yahir, comentó que “trabajar con estos talentos es increíble, los conozco desde hace mucho tiempo, y la verdad es que con toda la admiración me encanta ser parte de este team, me gusta trabajar con el señor Gou, estaré haciendo a Pedro, será una gran experiencia de teatro, esta es una obra de cuando todas las estrellas se alinean, es una gran producción, hay una emoción muy grande”.

La primera vez que se realizó el montaje de ‘Jesucristo Súper Estrella’ fue bajo la producción de Julissa, y elenco era conformado por ella, junto con Enrique del Olmo, Luis Torner y Héctor Ortiz. Ocho años después, en 1983, en el Teatro Lírico, Julissa daba a conocer una nueva versión, pero ahora contaría con Rocío Banquells, Jorge Abraham, Enrique del Olmo, Fernando Robles y Arturo Alegro en el reparto.

Un año después, el musical sería producido por Luis de Llano Macedo en los desparecidos Televiteatros de Ciudad de México. En 2001, el productor Morris Gilbert propuso su versión en el entonces Centro Cultural Telmex Teatro 1 con Érik Rubín a la cabeza del elenco, también actuaron Federico DiLorenzo, Lolita Cortés, entre otros.

“Jesucristo Súper Estrella” llegará a México el próximo 12 de julio al escenario del Centro Cultural Teatro 1. Los boletos estarán a la venta a partir del 8 de abril en el sistema Ticketmaster.

