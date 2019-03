“Los mandamientos de una mujer chingona” llegará a Estados Unidos

La conferencia será ofrecida por Adela Micha, Susana Zabaleta y Rebecca de Alba los días 13 y 14 de abril en en el Microsoft Theatre, de Los Ángeles, y en el City National Civic, de San José

Arturo Arellano

Con el interés de celebrar a la mujer y contar sus historias de éxito y empoderamiento para incentivar a otras mujeres que llegan a la plenitud, Adela Micha, Susana Zabaleta y Rebecca de Alba ofrecerán una conferencia titulada “Los mandamientos de una mujer chingona”, esto los días 13 y 14 de abril de entrada en Estados Unidos, pero con miras a llegar a toda Latinoamérica y por supuesto México.

En rueda de prensa, la tercia de mujeres exitosas ofreció detalles de lo que se compone esta conferencia motivacional “Estamos emocionadas de que hemos venido trabajando durante meses en este proyecto y ahora lo vemos hecho realidad. Nos conmueve porque es construido con lo que hemos hecho a lo largo de nuestra trayectoria, es una conferencia lúdica en la que no sólo hablaremos de nosotras por lo que nos ha tocado vivir sino por lo que hemos aprendido de otras mujeres”, dijo Adela Micha.

Susana Zabaleta explicó que “vamos a hablar de la mujer, de lo complicadas que somos, cada una contará su historia. La mía desde nacer en Monclova, Coahuila, con dos hermanos y lo difícil que fue desprenderme para llegar a la ciudad, luego conseguir cada cosa a cada paso, cada día y enfrentar las dificultades de conseguir un trabajo y de que confíen en ti siendo mujer. Se habla de lo chingonas que somos las mujeres, porque también nos toca ser el pilar de una casa, tener hijos, amigos y amantes”.

Rebecca de Alba agregó que “Noches de parranda es la productora que pensó en estas tres mujeres para que cada una dentro de su carrera donde han tenido éxito, puedan transmitirle al público más allá de ser una mujer chingona, que por lo que estamos conformadas todas pueden serlo, no importa la profesión, es que muchas mujeres no se han dado cuenta de que son chingonas, así que se trata de compartir vivencias personales, los obstáculos, pero más allá de no vencerlos o irnos para abajo, les daremos herramientas para salir adelante”.

Susana asegura que “vivimos en un mundo machista, para las mujeres no es fácil abrirse camino. Por eso, nos complace que nos hayan elegido a nosotras tres habiendo tanta mujer chingona. Tenemos diferentes personalidades, así que esta será una conferencia, pero con cada una de nosotras también se vuelve un show, habrá risas, canciones, en mi caso me dicen ‘ya cállate’ (risas). Hemos logrado una sinergia muy especial que seguro la gente va a disfrutar”. A esto De Alba añade “será muy gozoso, un momento de gran entretenimiento y aprendizaje. No hay fórmulas mágicas, cada quien mide el éxito de manera distinta, pero nosotras elegimos el título porque pensamos qué hay un ejército anónimo de mujeres trabajando y son todas chingonas. Los mandamientos no los dictamos nosotras, sino nuestras abuelas, madres, nuestras hijas, compañeras. Es un intercambio de opiniones y puntos de vista y si lo que hemos vivido le sirve a alguien nos daremos por bien complacidas”.

La conferencia impartida por Adela Micha, Susana Zabaleta y Rebecca de Alba se efectuará de entrada los días 13, 14 de abril, y 30, 31 de mayo en Estados Unidos.

Se trata de un espectáculo en que las tres hablarán en el escenario sobre los retos profesionales y personales a los que se han enfrentado a lo largo de sus trayectorias