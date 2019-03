“Vecinos” rompe todos los récords de audiencia

El productor de la serie celebra el estreno de su quinta temporada, al obtener 3 millones 775 mil televidentes durante su arranque y prevé que el humor blanco retomará el lugar que le corresponde

“Queremos que la comedia regrese a la cima”: Elías Solorio

Arturo Arellano

El pasado fin de semana se estrenó la quinta temporada del programa de comedia “Vecinos”, de Televisa, el cual rompió récord de audiencia al obtener 3 millones 775 mil televidentes durante su arranque, lo cual además es un récord histórico para un estreno en televisión al menos en lo que se refiere a programas de humor.

Para ahondar en el tema, el destacado productor de “Vecinos”, Elías Solorio, platicó en entrevista con DIARIO IMAGEN. “Estamos contentos creo que lo que se logró este domingo es histórico para la comedia, el número de audiencia que se alcanzó es increíble. Saber que la gente después de tantos años nos sigue apoyando nos llena de satisfacción. Empezamos con una hora de repeticiones con lo que tuvimos poco más de dos millones de televidentes y luego con lo que ya es el estreno subimos un millón más de televidentes, alcanzamos casi los cuatro millones. Este es un número que ya un final de telenovela lo quisiera, creo que estamos muy gratamente sorprendidos por la respuesta”.

Adelanta que “ya tenemos la sexta temporada, que va a entrar al término de ésta. En total tenemos más de 150 capítulos, que a cómo están ahora las cosas, en vez de la sexta temporada ya estaríamos como en la quince. La fórmula no existe, sólo respetemos a la gente y lo que propusimos desde un principio, hacer comedia de situación, familiar, que puedas ver con todos, un humor blanco sin doble sentido, no porque esté mal sino porque nuestro proyecto es otro. Ha habido veces en que tenemos el gusanillo de meter más cosas, pero respetamos lo que ofrecimos al principio. Puedes ver ahora niños de seis o siete años que cuando empezamos con el programa no habían nacido y aún así les gustan los diálogos y los personajes, se ha vuelto generacional”.

Celebra también “tener un gran elenco, son espectaculares todos, son buenísimos para la comedia y tienen buena vibra en el equipo. Desde que iniciamos esto todos hicimos un gran equipo frente y detrás de cámaras, somos los mismos que empezamos hace 14 años haciendo ‘Vecinos’. Lo más complicado es esto de coordinar los horarios, porque algunos tienen teatro, cine u otro programa, pero una vez coordinando lo horarios todos tienen gran disposición y coincidimos en que si hay un programa que nos ha cambiado la vida ha sido este, por ejemplo César Bono que ha tenido muchos programas y una gran trayectoria dice ‘Salgo a la calle y soy Frankie Rivers’, son personajes que ya se quedaron en el gusto de la gente”.

Para mantenerse en el gusto de la gente dice “prácticamente mantenemos al mismo equipo desde siempre, tengo un director creativo, Enrique González, con el que me entiendo perfecto y con él y otros escritores lo que tratamos siempre es sorprender. Ver estas historias y que te lleven a una referencia de los vecinos, la familia o hasta de ti mismo, el chiste es irnos adaptarnos a los tiempos, los personajes evolucionan física y personalmente, nosotros evolucionamos con ellos dentro de historias identificables”. De modo que con ello sobreviven no humor blanco en medio de la moda del humor ácido y negro “es complicado, porque no juegas en la misma cancha, no podemos decir lo que dicen otros, es otro tipo de humor, incluso a veces hasta otra ventana. Cuando ves el éxito de este estreno dices hay gente que quiere ver esto, solo hace falta escuchar al público y darle buen contenido. Televisa abrió su barra de comedia los domingos y es para esa gente que ama el humor blanco, que quieren disfrutar una tarde con la familia y que nadie se ofenda. Tenemos limitaciones pero más grande es la oportunidad que tenemos para retomar esta parte del humor blanco yY ojalá que los que vienen atrás superen estos números de audiencias para regresar al humor blanco al lugar que le corresponde”.

“Vecinos” se transmite todos los domingos de 19:30 a 20:30 por las estrellas.

