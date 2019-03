Regresa el Foro Shakespeare en el 2020

Asael Grande

Bruno Bichir (administrador del Foro Shakespeare) e Itari Marta (directora del Foro Shakespeare) anunciaron en conferencia de prensa el plan de acción y alianzas para la reapertura del Foro Shakespeare en 2020.

Luego de anunciar el cierre del Foro Shakespeare el pasado 30 de septiembre de 2018, Itari Marta y Bruno Bichir presentaron el plan de acción para la reapertura del recinto teatral (ubicado en Zamora 7, esquina con Veracruz, Col. Condesa, Ciudad de México) y espacio de gestión independiente más importante que ha dado la Ciudad de México y el país.

Con motivo del Día Internacional del Teatro anunciaron que el Foro Shakespeare regresa; luego de meses de exploración, reconocimiento de la industria y del público se llegó a la conclusión de que sin público no hay teatro, convirtiéndose en la premisa de este desafío: “El Foro Shakespeare regresa -anunció Bichir en conferencia de prensa- este espacio imprescindible para la Ciudad de México; el 30 de septiembre de 2017, dábamos inicio a la cuenta regresiva para nuestro cierre, un reloj a la puerta del Foro Shakespeare fue el encargado de recordarnos que cada segundo cuenta y que el tiempo de teatro, que cada minuto no es igual al otro, pero a partir de ese día decidimos no claudicar al sueño de 36 años, cuando cerramos no dejamos de ensayar en el Foro Shakespeare; hoy 27 de marzo de 2019, que es un día emblemático para el teatro, es el Día Internacional del Teatro, queremos anunciar que el Foro Shakespeare regresa más fuerte, con la compañía del público”.

Por su parte, Itari Marta, comentó que “no hay cambio de dirección, el Foro Shakespeare regresa en Zamora 7, en septiembre del 2016, quienes conformábamos el Foro Shakespeare, le dimos a conocer a la comunidad teatral, al público, a los medios de comunicación, que teníamos que cerrar las puertas, que la casa de al lado, nos estaba solicitando estas puertas que se mantuvieron abiertas desde 1983”. La también actriz de teatro y cine, agregó que “a través del trabajo constante y permanente crearon Aliados Foro Shakespeare, la primera experiencia de teatro abierto en México, que consiste en que el espectador sea parte del proceso teatral, es decir, que además de asistir a las funciones el público pueda asistir a lecturas, ensayos y pruebas de vestuarios para vivir una experiencia diferente”.

Como parte de los nuevos puentes y alianzas para esta nueva etapa se une la productora teatral Petit Comité con Samuel Sosa, quien junto a Foro Shakespeare conforman Foro Shakespeare & Cía. Con esto se logra ofrecer un amplio catálogo de experiencias teatrales las cuales serán el principal beneficio para los aliados con tres diferentes accesos al teatro:

Compañía del Foro: 5 entradas a elegir entre cada una de las funciones de temporada 2019.

Amigo del Foro: 26 entradas a elegir entre cada una de las funciones de temporada 2019.

Cómplice del Foro: 50 entradas a elegir entre cada una de las funciones de temporada 2019.

