“L’Amour Cabaret” cautivará en Mundo E

El espectáculo multidisciplinario se estrenará este 29 de marzo en Alboa, dentro del centro comercial

Arturo Arellano

Un espectáculo musical lleno de glamour con tintes de antaño, sensualidad y esperanza, donde el hilo conductor es “El juego del amor” en tres etapas: enamoramiento, tentaciones y reconciliación. Una experiencia inigualable, donde el objetivo es que el espectador disfrute de un showespectacular, escuchando música de todos los tiempos con números sorpresivos que lo llevarán por un viaje con diversas emociones; L’Amour Cabaret “Una Noche Inesperada”. El estreno será este viernes 29 de marzo en el foro Alboa ,ubicado dentro del centro comercial Mundo E.

Su creador y productor Jorge Lau, comentó en entrevista con DIARIO IMAGEN.“Es un show de cabaret y cena a tres tiempos. El hilo conductor es el amor que va desde el enamoramiento, la miel, luego la segunda parte son las tentaciones, el poder, la pasión, las bajas pasiones y lo que hace que todo se puede resquebrajar. Para finalmente llegar a la tercera que es la esperanza, la fe, el perdón y saber que el amor lo puede todo, es saber que uno se tiene que amar a sí mismo, para poder amar a otros y todo este mensaje va enmarcado por las canciones. No es sólo show, no es cena, ni es teatro, es todo junto y hay mucha interacción con el público”.

Explica que “las canciones son covers pero en mashups, con músicos un poco más de jazz, de modo que son versiones originales, por ejemplo de Bruno Mars con Nath King Cole, luego ‘Reina de corazones’ con los Rolling Stones. Además hay magia, todo es sorpresivo, la gente no se imagina lo que va a pasar, hay un stripper, se trata de romper la cuarta pared todo el tiempo”. Si bien Lau es también actor y cantante, en esta ocasión se limitara a producir su proyecto “En este medio ya llevo veinte años, el año pasado me dediqué a producir y dirigir, en este caso no hay texto, pero yo hice todo el hilo conductor. Todo lo que no sabemos los actores qué hay alrededor de una producción, yo lo aprendí el año pasado, desde la luz, la música, coordinación con equipo técnico, publicidad, etcétera. Este año el showya existe, me junté con un diseñador para ver que el vestuario esté relacionado al póker. Es un concepto, hay tres partidas, no tres actos y la labor ha sido titánica. He amado mucho la producción, lo que me hace amar más subir al escenario. En este caso produzco no podía estar haciendo todo a la vez, por ello solo a veces subiré a un palomazo tal vez”.

Añade que “no sólo es una canción tras canción, hay que hacer sentir a la gente, desde cenar, hasta ponerte los pelos de punta, regresar a lo que se hace en Europa y sus centros nocturnos, ese entretenimiento musical vestido de noche. Mi intención es que este show trascienda por lo menos a salir de la ciudad de México, es un show que se puede exportar a muchos lugares y mi prioridad es que se vuelva parte primordial de la cartelera mexicana. Al final del día no es sólo cantar, sino decir algo, en este caso que lo que mueve al mundo es el amor”.