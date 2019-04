Charlie Monttana celebra lanzamiento de “Pinches mariguanos”

El tema se ha prestado para grabar el primer video oficial en la carrera del rocanrolero

Pidió el apoyo al público para ayudar a la Fundación Pepenadores A.C. de Rafael Servín y la Fundación Charlie Monttana, que se han unido a apoyar a comunidades vulnerables del país

“Soy rocanrolero de 24 horas, siete días a la semana, no de fin de semana”, subraya

Arturo Arellano

“Pinches mariguanos” es un tema que Charlie Monttana lanzó hace varios años; sin embargo, el rocanrolero decidió que fuera utilizado para grabar lo que representa su primer vedeoclip en más de 30 años de carrera. Así describe que el video es puro rock, desde verlo trabajar en el estudio hasta su presentación en el festival de metal “Force Fest”. Cabe mencionar que esta versión de la canción se grabó exclusivamente para rodar este video. Lo mismo, Monttana prepara un disco de edición especial para celebrar su trayectoria y seguir haciendo frente a las modas, que desde su óptica no son de beneficio para el público, en el caso del reggaetón.

Monttana visitó la redacción de DIARIO IMAGEN, donde en entrevista nos cuenta: “Era un poco apático a la tecnología, me habían propuesto esto más de veinte veces, pero es hasta hoy que me decido a hacer un video oficial y estoy muy contento porque el resultado fue increíble, se manejó gran tecnología de punta, es riquísimo en imágenes, con la gente ha tenido muy buena demanda. la canción ya es vieja, se discutía que mejor se hiciera un video de algún tema de mi más reciente disco, pero fue azaroso, no se planeó realmente. Lo haremos con las nuevas canciones, pero ya después. Aquí podemos ver la adrenalina de la gente, estábamos en un festival muy importante”. Reconoce que el video “ha superado mis expectativas, porque mis queridos cinco fans, se habían encargado de subir la canción a YouTube y hacer unos cien o doscientos videos de cotorreo para sus novias, es una canción muy subida, pero este video oficial si pegó de manera importante”.

Su motivación a seguir haciendo música nueva dice “no podría vivir de otra manera, soy rocanrolero de 24 horas, siete días a la semana, no de fin de semana. Hay grupos que grabaron dos discos exitosos hace más de 25 años y siguen hoy viviendo de eso, sin grabar cosas nuevas, eso no se me hace válido. Yo no podría vivir sin grabar, ni subirme al escenario, vivo para a música y para la gente”. Y bajo este pensamiento detalla que ha tenido que enfrentar a las modas, pero ha logrado mantenerse en el gusto de la gente “Ahora le dicen urbano al reggaetón, pero yo le pido a Dios que retiren ese estilo musical del país, porque fomenta la delincuencia, la prostitución, la malformación emocional de pequeñitas y pequeñitos a quienes se les enseña a bailar reggaetón desde los cuatro años de edad, eso es algo muy malo, están creando personas que van a crecer bajo ese estilo de vida equivocado, no es que me espante, pero honestamente ni siquiera les haría una canción de burla como sucedió con el vaquero rocanrolero, no merece la pena el reggaetón”.

Adelanta que “vamos a hacer una fiesta Facebookera para presentar el video, pero también buscaremos un lugar para llevar a cabo un concierto de festejo. Por otra parte, vamos a tener una producción nueva, con 42 canciones que hemos retomado de mi trayectoria, le haremos justicia a canciones que no tuvieron el beneficio de la tecnología cuando se grabaron originalmente. No es con fines comerciales, se trata de celebrar, de tener una buena fiesta es bonito. Luego trataremos de armar una gira con ello”.

Finalmente, Charlie pidió el apoyo al público para ayudar a la Fundación Pepenadores A.C. de Rafael Servín y la Fundación Charlie Monttana, que se han unido a apoyar a comunidades vulnerables del país “Es un proyecto en el que estamos solicitando la donación de sillas de ruedas, muletas, medicamento, que vamos a entregar a gente que no tiene la posibilidad de pagarlos. En mis redes sociales están los teléfonos y otras maneras en que se puede ayudar para ofrecer servicios médicos a las personas que no lo tienen de manera gratuita. Es gente que tiene problemas de salud fuertes, como diabetes, que necesitan ser dializadas, gota, VIH, entre otras”, finalizó.

