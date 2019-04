La procuraduría investiga la muerte por homicidio culposo de Armando Vega Gil, fundador del grupo Botellita de Jerez

Fue encontrado colgado de un árbol con un alambre en el interior de su domicilio, ubicado en la calle La Morena, colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez

La cuenta @meetoomusicamx desde donde se hizo la denuncia anónima contra @ArmandoVegaGil fue cerrada y su contenido es ahora inaccesible

A través de un mensaje en sus redes el músico desmintió el señalamiento

En su cuenta de Twitter adelantó que se privaría de la vida por acusación anónima de abuso sexual a una menor de edad

“No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal”, tuiteó la madrugada del lunes 1 de abril Armando Vega Gil antes de quitarse la vida, tras ser acusado anónimamente de acoso sexual a una menor.

Tras la noticia, la agrupación mexicana de rock, Botellita de Jerez, confirmó el fallecimiento de su bajista y fundador, luego de que en su cuenta de Twitter adelantó que se privaría de la vida.

“Con un inmenso pesar, comunicamos que nuestro compañero @ArmandoVegaGil falleció la madrugada de hoy. Nos encontramos procesando esta noticia y haciendo los trámites correspondientes. Descansa en paz hermanito”, publicó el grupo de rock en sus redes sociales.

El pésame *** Alejandro Lora compartió un mensaje en la página oficial de El Tri: Lamentamos profundamente la irreparable pérdida de nuestro amigo y compañero Armando Vega Gil, nos unimos a la pena que embarga a su familia y amigos. *** Francisco “El Mastuerzo” Barrios, su compañero en Botellita de Jerez, simplemente compartió una fotografía de Armando con el presente texto ¡COMPAÑERO ARMANDO VEGA-GIL RUEDA! *** Nina Galindo publicó una texto en fondo rosa con lo siguiente: ¡Que barbaridad hasta donde estamos llegando! Gran pérdida!! Que injusticia!! *** Sergio Arau, uno de los miembros fundadores de Botellita de Jerez, pero que ya no era parte de la banda, colocó como foto de portada de su Facebook un texto que dice lo siguiente: Armambo, amigo, hermano tu ausencia me duele, me pesa, nos pesa y está presente”. *** Real de Catorce, la banda de blues más renombrada de nuestro país también se sumó al dolor por este lamentable deceso: Real de Catorce lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro querido hermano Armando Vega Gil y condena el terrible acto de acusación sin fundamento a su persona, que lo orilló al suicidio.

Horas antes, con la salida del hashtag #MeeToMusicosMexicanos, en el que diversos artistas han sido señalados por sus víctimas, salió a relucir el nombre de Armando Vega, quien luego tuiteó sobre su determinación.

Dicho posteo fue acompañado por una carta, la madrugada del lunes en la que explica que una chica lo acusa de abuso y acoso, y narra que dicho episodio ocurrió cuando ella tenía 13 años de edad, lo cual lo convierte en algo muy grave.

“Bien, lo afirmo categóricamente, dicha acusación es falsa. Soy una persona pública y constantemente recibo gente, muchas menores de edad, en mi casa para entrevistas, talleres, o simplemente en charlas con algunas de estas muchachas y muchachos que siguen mi carrera”, escribió en su mensaje el ganador del Premio Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila en 2006.

Destacó que uno de sus oficios más importante es escribir y cantar para chicos, además de que es padre de familia y siempre se ha esforzado por la defensa a los derechos universales de los niños, ya que indica que estaba en contra de su explotación y maltrato, así como del abuso físico y sicológico contra ellos; a la par de que trabajaba con asociaciones humanitarias.

“La denuncia que se hace en #MeTooMusicosMexicanos es anónima y quien la lanza a las redes está en todo su derecho de hacerlo así, pero esto pone en entredicho toda mi carrera. Insisto, no ocurrió. Por ello, la habría invitado a que habláramos de este asunto”, indicó el popularmente conocido como “El Cucurrucucú”.

Armando Vega Gil aplaude que las mujeres alcen la voz para hacer que el mundo cambie, y destaca los hechos de violencia que avanzan contra ellas y que deben detenerse.

El fundador de la banda de rock mexicana Botellita de Jerez afirmó en una carta que la acusación era “cateogóricamente falsa”, y mandó una disculpa a todas las mujeres que “dañó con sus modos machistas”.

“En fin, es un hecho que perderé mis trabajos, pues todos ellos se construyen sobre mi credibilidad pública. Mi vida está detenida, no hay salida. Sé que en redes no tengo manera de abogar por mí, cualquier cosa que diga será usada en mi contra, y esto es una realidad que ha ganado su derecho en el mundo, pues las mujeres, aplastadas por el miedo y la amenaza, son las principales víctimas de nuestro mundo”, afirmó.

Posteriormente, indica que lo que menos desea es que su hijo se vea afectado ante la falsa acusación, motivo por el cual realiza esta “radical declaración de inocencia”, ya que busca dejar limpio el camino que su hijo transite en el futuro.

“Su orfandad es una manera terrible de violentarlo, pero más vale un final terrible que un terror sin final. La única salida que veo frente a mí es la del suicidio, así que me decido por ella. Quiero pedir disculpas a las mujeres que hice sentir incómodas con mis palabras y actitudes, a las mujeres que dañé con mis modos machistas”, subrayó.

Por último, agradece a quienes se mostraron solidarios y lo cobijaron con amor durante sus 64 años de vida, y concluye con las mismas palabras que escribió en el tuit que acompañan la carta firmada con su nombre.

ABREN CARPETA DE INVESTIGACIÓN

La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México ya investiga la muerte por homicidio culposo de Armando Vega Gil, fundador del grupo Botellita de Jerez.

En un comunicado informaron que el hombre fue encontrado colgado de un árbol con un alambre en el interior de su domicilio, ubicado en la calle La Morena, colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez.

En el mensaje, la Procuraduría capitalina señaló que abrió una carpeta de investigación por delito de homicidio culposo por otras causas debido a los hechos. Este proceso es de trámite para descartar una razón distinta al suicidio.

En Twitter se refirió a él como un hombre de aproximadamente 50 años. Horas más tarde se confirmó la identidad del músico de 61 años de edad.

NO QUIERO HABLAR DEL TEMA: “EL MASTUERZO”

Francisco Barrios, “El Mastuerzo”, baterista de Botellita de Jerez, no ocultó el dolor que le causó la muerte de su compañero y amigo Armando Vega-Gil: “discúlpame, pero ahorita no me gustaría hablar del tema”.

En breve entrevista telefónica con Notimex desde Mérida, Yucatán, donde se preparaba para abordar un avión rumbo a la capital mexicana y asistir al velorio de su compañero de aventuras musicales, Barrios indicó: “Estoy, más bien dicho, todos en la banda estamos más que consternados”.

Previamente en su cuenta de Facebook difundió una fotografía en blanco y negro de su colega con la frase: “¡Compañero Armando Vega-Gil Rueda!”; la publicación ha sido compartida por cientos de admiradores y una hora después ya tenía más de 400 comentarios.

Armando Vega-Gil, “El Mastuerzo” y Sergio Arau formaron en 1983 Botellita de Jerez, considerada una de las bandas más representativas e influyentes del rock mexicano, con discos como “Charrock and Roll” y “¡Naco es chido!”.

Tanto el nombre del artista fallecido como el tuit y el “hashtag #MeTooMúsicosMexicanos” se convirtieron en tendencia, con opiniones de los usuarios muy divididas, aunque la mayoría lamenta el trágico desenlace.

CIERRAN CUENTA DE @metoomusicamx

A través de un comunicado, quienes administran la cuenta @metoomusicamx señalaron que la cuenta fue vulnerada en su seguridad, pero que, ante la “sincronía” de dicho evento y la confirmación del suicidio de Armando Vega Gil, bajista de Botellita de Jerez, asumen que se trata de un intento de censura.

“Hace unas horas, en la cuenta de Twitter #MeTooMusicosMexicanos, una chica me acusa de abuso y acoso. Ella narra que el episodio ocurrió cuando tenía 13 años, lo cual hace que esto se vuelva grave, muy grave. Bien, lo afirmo categóricamente, dicha acusación es falsa”, escribió el músico horas antes de fallecer.

Poco después de que se confirmara el suicidio de Armando Vega Gil, bajista de Botellita de Jerez tras ser acusado de abuso en el movimiento denominado #MeeToMusicosMexicanos, se difundió en redes sociales que la cuenta de Twitter fue cerrada.

El hecho ha causado comentarios tanto a favor y en contra.