“El masajista de almas” es un compendio de 22 relatos reales que describen la lucha de sus protagonistas por alcanzar sus sueños y cómo cambió sus vidas la experiencia del proceso de coaching. Es un libro que habla sobre la vida, los sentimientos, las personas, los miedos, el alma, la tristeza, los triunfos, las alegrías, el amor, las emociones, las creencias que nos limitan, los estados de ánimo. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, Josecho Viscay comentó:

—¿Cómo inicias en el mundo del coaching?

“Toda mi vida está relacionada con el mundo de las finanzas, trabajando como subdirector de una empresa paraestatal, me ponen coach y durante un año y medio llevo un proceso de coach, y descubro que hay una disciplina que ayuda a que directivos o no directivos alcancen sus objetivos, después de esto decido dejar mis responsabilidades profesionales, y me pongo a estudiar coaching, desde hace 16 años actuó como coach dentro y fuera de España”.

—¿Cómo surge tu inclinación para especializarte en coaching para empresas familiares?

“Cuando acabo mi formación como coach, me dedico a formar en coaching, en una formación de éstas, me pidieron que formaran a un equipo de una consultora de empresa familiar, ese es mi primer contacto con las familias empresarias, curiosamente un hombre mexicano es el que me dijo que las familias empresarias necesitaban mucha ayuda”.

—¿Cómo identificar cuando es necesario incluir el trabajo de un coach en alguna empresa?

“Un coach llega cuando hay una necesidad de algo, cuando en una empresa hay una necesidad de mejorar los resultados, de que los equipos estén mejor formados, de gestionar mejor los conflictos, de estudiar como mejorar la comunicación, de analizar los estados anímicos de los colaboradores, generalmente los -identificadores-, serian las personas responsables de esas empresas, los fundadores, los directivos”.

—¿Cómo es el trabajo del coach en este proceso de identificación —acompañamiento— autoconocimiento para encontrar alternativas de cambio?

“El trabajo del coach siempre es acompañar, en ese acompañamiento el coach y el cliente van identificado esos puntos que es necesario mejorar, a diferencia de la creencia que existe que el coach es el que tiene que decirte hacia donde ir o que elegir, eso es una falacia, el coach lo que hace es observar, y ver qué puntos de quiebre tienes para intentar mejorar, todo va en función de a donde quieres llegar, en el libro la portada en un puente, que significa que es la definición del coaching, el coaching nos ayuda a ir de un sitio en donde estamos a un sitio que queremos llegar, y para eso hay que cruzar puentes que son complicados o que nos generan dudas, en ese punto es donde esta el coach, observamos a la persona que miedos tiene, que lenguaje interior tiene, que bloqueos tiene, y en ese acompañamiento es donde va a encontrar las necesidades”.

Algo que me gustó del libro es lo dinámico que se vuelve. La estructura en la que se desarrolla el libro es descripción de la historia —comentarios— los 22 relatos y un apartado que dice “preguntas al lector”, lo cual invita a la reflexión y tener un autoconocimiento del tema

—¿Háblanos cómo surge esta idea?

“Creemos que si dejamos solo la historia, se quedaría como un libro sólo de relatos, al terminar los relatos, entiendo el libro debe de enseñar algo a aquel que lo lea, debe enseñar algo en base al coaching, nos planteamos la idea que después de cada relato debe haber un punto de comentarios, que hay detrás de la historia, y por ultimo aplico unas tareas, que son las que aplico a las personas que me contratan, esta estipulado así, porque debe llevar una conducción entre el relato, el coaching y la tarea, de hecho muchas personas me comentan que leen el libro de corrido, y luego lo han vuelto a releerle despacio para fijarse en determinados aspectos”.

