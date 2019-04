Moreno Cárdenas, a favor de zonas económicas

Adriana Moreno Cordero

López Obrador corrige la plana a Secretaría de Hacienda

El gobernador de Campeche y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Alejandro Moreno Cárdenas, se pronunció a favor de la permanencia y consolidación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), por considerarlas un modelo viable para impulsar el crecimiento y generar oportunidades de empleo en regiones del país que han tenido pocas posibilidades de desarrollo.

“Ante el planteamiento hecho por el gobierno federal de adecuar el modelo, seguimos gestionando su consolidación porque estamos convencidos que permitiría, en el caso de Campeche, detonar su potencial energético, industrial, comercial y turístico”, sostuvo el mandatario en conferencia de prensa.

Moreno Cárdenas remarcó que el proyecto significaría para la entidad crear más de 50 mil empleos; invertir más de tres mil 600 millones de dólares y establecer 39 empresas “ancla” en los polígonos de Carmen y Ceiba Playa en los sectores energético, industrial, comercial y turístico.

Al hacer referencia a que grupos empresariales como la Cámara Nacional de la industria de la Transformación (Canacintra) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), han señalado que sería un grave error hacer a un lado las ZEE, sostuvo que su gobierno ha respaldado desde un inicio su creación, por considerar que es un mecanismo que da certeza a la inversión privada y es viable para propiciar desarrollo y empleos.

Dijo que ahora con el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador, de construir el Tren Maya, el tema de la ZEE cobra mayor relevancia porque plantea realizar un ramal hacia el puerto de Ceiba Playa, donde se estaría impactando un polígono de casi dos mil hectáreas y las empresas tendrían estímulos fiscales para incentivar su establecimiento.

Sobre la reunión que tuvo el gobernador campechano con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó que se abordó el tema de fortalecimiento de los mecanismos de cooperación y el migratorio por la llegada al país de las caravanas de centroamericanos con rumbo hacia Estados Unidos, lo cual implicaría la posibilidad de que ingresen al estado por tener colindancia con Guatemala y Belice.

Moreno Cárdenas destacó que Campeche se sigue consolidando en el rubro deportivo, pues recientemente ocupó el primer lugar en la tabla de eficiencia deportiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), al tiempo que aseguró que se seguirán trayendo a la entidad eventos deportivos de la dimensión del Ironman y anunció que en la primera quincena de abril, inaugurará la nueva unidad deportiva en Carmen, con lo que dará cumplimiento a un compromiso más de campaña.

En respuesta a pregunta expresa sobre el pago del servicio de energía eléctrica por el funcionamiento de los semáforos, explicó el mandatario estatal que su gobierno, actuando con responsabilidad, reforzó las acciones de vialidad a través de la Secretaría de Seguridad Pública, al tiempo que gestionó ante la Comisión Federal de Electricidad, la reconexión del servicio para no seguir afectando a los ciudadanos.

Finalmente, Moreno Cárdenas adelantó que ha dado instrucciones a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, para que en los próximos días informen lo que marca la ley en el tema de las responsabilidades de los diferentes órdenes de gobierno, pues “no podemos poner en medio a la gente, nosotros estamos para resolver; hay temas que son responsabilidad del gobierno municipal y si no lo resuelven, nosotros estamos para ayudar y responder”.

Respecto a la construcción de la carretera Campeche-Edzná, el gobernador explicó que gestiona ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los recursos para concluir su construcción y sobre la creación de los municipios de Ceiba Playa y Dzitbalché y felicitó a los legisladores locales porque con ello se da respuesta a una demanda añeja de sus habitantes.

*** Aunque expertos de los sectores energético, social y medio ambiental han dicho en los últimos días que México está cada vez más lejos de alcanzar los compromisos de Desarrollo Sostenible que tiene con la ONU, se sabe que algunas instituciones ya hicieron suyo el tema para contribuir al cumplimiento de estas metas. Tan es así que esta misma semana, la Universidad Anáhuac, de Cipriano Sánchez y la CNDH de Luis Raúl González Pérez, llevarán a cabo la Primera Jornada Internacional Agenda 2030 en la que convocan a los sectores público y privado, la academia y las ONG’s, a unir esfuerzos con ese fin.

Además, durante el año, ambas instituciones impulsarán conversatorios en los diversos campus que tiene la Anáhuac en el país en los que se abordarán temas de interés regionales y con ello, aportar su liderazgo de acción positiva.

*** El mundo al revés. Resulta que ahora, el presidente López Obrador ya le corrige la plana ni más ni menos que a su secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa, en aquello de a qué porcentaje crecerá México en este primer año de su gobierno.

El tabasqueño, eso sí, “con todo respeto” al trabajo de los técnicos de la SHCP, apostó a que nuestro país crecerá al 2 por ciento y no al 1.1, como lo estimó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “La estimación que presentó Hacienda al Congreso es un estimado prudente, conservador, para no contradecir al Banco de México”, pero definitivamente, no es lo que el jefe del Ejecutivo piensa, con eso de estar repitiendo un día sí y al otro también, que como país, “vamos muy bien”, por eso, el tabasqueño señaló que a su juicio, quienes hicieron tales estimaciones de crecimiento, “se quedaron cortos”. ¿Será?

*** ¡Vaya! que los diputados de Morena son muy benévolos consigo mismos. Resulta que el coordinador de esa bancada en San Lázaro, Mario Martín Delgado, dijo que la reforma educativa no está paralizada, sino que se está discutiendo casi, casi, letra por letra de forma conjunta con los “maestros” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Lo bueno es que avisa, ahora a ver qué opina del planteamiento que le hiciera el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, René Juárez, para que se abra un período extraordinario en mayo y discutirla. ¿Se enojarán los “profesores” de la Coordinadora”.

*** Por las redes sociales circula el rumor de que a partir de los primeros días de abril, por ahí del 5, se supone que en la Ciudad de México, dejarían de circular un día a la semana todos los automóviles, aunque tengan calcomanía cero y doble cero. Hasta el momento, el gobierno de la CDMX, no ha dicho ni “pío”.

