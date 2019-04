AMLO nombra a comisionados de la Comisión Reguladora de Energía

Destaca nueva etapa nueva en el país, donde hay discrepancias

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que es un buen signo de democracia que el Senado haya rechazado, por segunda ocasión, las ternas que envió para la Comisión Reguladora de Energía (CRE), porque demuestra que se está viviendo una etapa nueva en el país, donde hay discrepancias y pluralidad.

En conferencia de prensa informó que tras el rechazo a los aspirantes, anoche envió los cuatro nombramientos: Luis Linares Zapata, Norma Leticia Campos, José Alberto Celestino y Guadalupe Escalante, quienes alcanzaron mayoría, aunque no calificada, por lo que ahora lo que procede es que, ante el amparo que presentará la oposición, el Poder Judicial resolverá el tema y “estamos listos”.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador se dijo, incluso, muy contento por este hecho: “Es un timbre de orgullo lo que sucedió ayer, es algo inédito y qué bueno que actúan así los senadores, con independencia, autonomía, tienen todo nuestro respeto”, expresó, y agregó que se cumplirá con el procedimiento legal.

Tras recordar que a Benito Juárez le rechazaron una reforma a la Constitución donde pretendía declarar Estado de excepción por la inestabilidad después de la intervención, explicó que debido a que por segunda ocasión rechazaron la terna, ahora le toca a él hacer los nombramientos.

“Ya envié, no me esperé, ya están los cuatro”, y son los que obtuvieron más votos y ganaron, pero como se necesitaba mayoría calificada, no la alcanzaron.

Abundó que en el caso de Luis Linares, tuvo 65 votos; Norma Leticia Campos, 64; José Alberto Celestinos, el mejor en materia de refinerías, logró 67, y Guadalupe Escalante, 61, y en ninguno de los casos se alcanzó mayoría calificada.

Precisó que la oposición está en su derecho de ampararse, y el Poder Judicial resolverá, puesto que se trata de una etapa nueva donde el Ejecutivo ya no es el poder de los poderes, es inédito y un auténtico Estado de derecho, porque anteriormente predominaba la politiquería, el reparto de cargos “cómo se integraban los órganos, esto mismo, como se integró el INE, el tribunal”.

Expuso que pedirá que de una vez resuelvan lo que está pendiente, si van a aprobarlo o no, lo de la revocación del mandato, “a lo mejor no quieren porque sacaron la excusa de que me quiero reelegir, y mandaron una carta a la OEA”.

Solicitó al Senado de la República resolver la propuesta de reforma para aplicar la revocación del mandato y preguntar a los mexicanos en 2021 si quieren que continúe en la Presidencia o que renuncie, para lo cual también se requieren de mayoría calificada.

Insistió en que debe resolver la reforma al artículo 35 de la Constitución para ver si se somete a consulta iniciar procesos de conformidad con la ley contra de los presidentes del periodo neoliberal, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, y recordó que finales de este mes se termina el periodo de sesiones en el Congreso.