Un sexenio malo, muy malo, en seguridad

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, que hace unos meses culminó, lo hizo con el mayor número de carpetas de investigación en homicidios dolosos (125,515), homicidios culposos (94,996), secuestros del fuero común (7,437), extorsión (36,369), robos a negocio (468,479) y robos con violencia (1. 272,313).

Otros delitos que crecieron de manera exponencial son el narcomenudeo y el robo de hidrocarburos, ilícitos que descomponen comunidades y que permitirían entender parcialmente por qué ha aumentado la violencia, señaló el Observatorio Nacional Ciudadano.

Este escenario obligó al presidente Andrés Manuel López Obrador a enfrentar de manera frontal el robo de hidrocarburos y como primera acción decidió reducir el flujo de combustible para surtir la demanda de la población en diversas ciudades.

Una decisión que a muchos afectó, pero que todos aceptaronporque “no había de otra”.

En el Observatorio Nacional Ciudadano, desde 2014 se había señalado que el daño para la nación superaba los 20,000 millones de pesos anuales, sin considerar los efectos de descomposición social que implica el robo de hidrocarburos como el aumento en homicidios, secuestros, desapariciones y robos en general.

Por ello, el ONC considera positivo que el actual gobierno federal decida emprender una acción frontal para reducir un delito que nos cuesta mucho y nos hace tanto daño a los mexicanos.

A nivel Ciudad de México, la situación no es mejor.

De acuerdo con su reporte de Incidencia Delictiva correspondiente al tercer trimestre de 2018, la capital del país ocupó el primer lugar en robo con violencia, segundo en robo a transeúntes y tercero en robo a negocios, en tanto que en homicidio doloso ocupó el sitio 22; en este periodo se registraron 355 víctimas de homicidio doloso, casi 4 diarias.

Francisco Rivas, director general del ONC, dijo que la tasa de robo con violencia de este periodo es la más alta desde el segundo trimestre de 2012 y la más alta del sexenio que recién concluyó.

De acuerdo con el reporte, todas las alcaldías reportaron aumentos, principalmente la Cuauhtémoc, que registró una tasa casi cinco veces mayor a la tasa nacional.

En su conjunto, la Ciudad de México pasó de ser el lugar 17 en 2015 al once a nivel nacional en ese trimestre.

Cabe destacar que la tasa de robo a transeúnte de esta ciudad es 190.4% superior a la tasa nacional, a pesar de que se extrajeron de este rubro los casos de robo de celular.

La violación creció 230% con respecto al mismo periodo del año anterior y pasó del lugar 30 al 23 en tan sólo un trimestre. Respecto al delito de narcomenudeo, éste creció 96% respecto al mismo periodo del año anterior y ocupa el 8º lugar a nivel nacional.

Como se señaló líneas arriba, la alcaldía Cuauhtémoc se colocó en primer lugar en 6 de los 10 delitos evaluados… Cuajimalpa, Iztapalapa y Magdalena Contreras aumentaron 8 de 10 delitos; la alcaldía Miguel Hidalgo presentó disminución en 7 delitos, en tanto que cuatro alcaldías —Cuauhtémoc, Iztapalapa, GAM y Venustiano Carranza— concentran el 68% de las carpetas de investigación por narcomenudeo.

Policías, con sueldos de miseria

Superada una discusión interna referente a, bajo qué premisa, con qué fundamento jurídico y qué instancia de este Congreso se propuso el formato de la Sesión Solemne, el pleno del Congreso de la CDMX procedió a la entrega de la Medalla al Mérito Policial a los servidores públicos que se encargan de la seguridad de la población día a día.

Ante el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Rafael Guerra Álvarez; la procuradora Ernestina Godoy; el titular de Seguridad Pública y Protección Ciudadana local, Jesús Orta Martínez, y la doctora Patricia Bogarín, representante del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo, entre otros, el diputado Fernando Aboitiz Saro, dijo que las fuerzas armadas, muchas veces cuestionadas, en realidad no hay persona que merezca más reconocimiento que aquel que está dispuesto a cuidar de la seguridad y de la vida de los demás.

El diputado Jorge Gaviño, desde su curul, preguntó: ¿Cómo podemos hacer que los policías aquí presentes y los ausentes y los que cuidan todos los días la Ciudad de México, tengan ese calificativo de dignidad para una ciudad como la nuestra?

Y añadió: “Por supuesto que no es posible dignificar a los cuerpos policiacos con sueldos de miseria, no es posible hablar de dignidad policial si no tenemos los niveles económicos necesarios para llevar a las familias, a nuestras familias, a tener cuando menos lo mínimo indispensable”.

