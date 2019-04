Ocho estados del sureste del país, reportan mal funcionamiento SS

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

El cáncer de pulmón es la quinta causa de muerte en el mundo

El Alzheimer lo padecen más las mujeres que los hombres

En el censo realizado sobre las condiciones sanitarias en más de 4 mil unidades médicas y hospitalarias de ocho estados del sureste del país, se confirmó que la mayoría reportan una situación precaria en su funcionamiento, señaló el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. En el Foro Estatal en Líderes de Salud, “La Gestión como Punto de Encuentro”, realizado en León, Guanajuato, el funcionario indicó que el primer bloque del censo fue en las entidades donde inició el proceso de la federalización de los servicios de salud, que arrancó en diciembre pasado. En su conferencia: “Universalidad de los Servicios de Salud/Plan de Gobierno en Salud”, reveló los resultados del análisis de las entrevistas realizadas al personal sanitario en 3 mil 905 unidades de primer nivel de atención, 226de segundo y tercer nivel. Se refirió a la situación en Veracruz, donde se planteó un proyecto de intervención con inversión calculada en 500 millones de pesos destinado a 750 unidades de primer nivel, en donde se incluyen acciones de mantenimiento, insumos, mobiliario, instrumental y equipamiento. En cuanto a Tabasco, se realizó un plan para reorganización los hospitales, con el cual se amplía la capacidad instalada, mayor cantidad de camas, la especialización de los hospitales, el fortalecimiento de los servicios de urgencias, traumatología, materno infantil y oncología.

El cáncer de pulmón de células no pequeñas es la quinta causa de muerte en el mundo y se estima que en México cada día fallecen 18 personas. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2018 esta enfermedad cobró la vida de 6,733 personas y en el mismo año se detectaron 7,811 nuevos casos. Por ello, en el marco del Día Nacional del Cáncer de Pulmón, el 5 de abril, Roche comprometido con la salud de los mexicanos hace un llamado de prevención a la sociedad para diagnosticar esta enfermedad de forma temprana y lograr un tratamiento eficaz. Su incidencia es de 2 hombres por cada mujer. Factores de riesgo: tabaquismo, el humo de leña, la exposición a radón y asbesto, la contaminación ambiental y antecedentes familiares, afirma el Dr. Feliciano Barrón Barrón, oncólogo médico del Instituto Nacional de Cancerología. Los síntomas más frecuentes son: tos que no desaparece, dolor en el pecho que a menudo empeora cuando se respira profundamente, se tose o se ríe, ronquera, silbido de pecho, pérdida de peso y de apetito, tos con sangre o esputo (saliva o flema) del color del metal oxidado, dificultad respiratoria, cansancio o debilidad, infecciones como bronquitis y neumonía recurrentes. Según un estudio realizado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, patrocinado por Roche el cáncer de pulmón provoca la muerte de más personas en América Latina que cualquier otro tipo de cáncer. La Organización Mundial de la Salud, sitúan la cifra por encima de 65,500 en 2016 en ambos casos, esto representa un incremento de 10,000 vidas perdidas con respecto a las causadas por el segundo cáncer más letal y alrededor del 12% de todas las muertes por neoplasias. El Dr. Jerónimo Rodríguez Cid, titular de la clínica oncológica torácica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, afirmó que la enfermedad se detecta por lo general en etapas avanzadas, donde ya hay metástasis, pero gracias a la innovación en tecnología se ha podido subdividir algunos tipos de cáncer en alteraciones moleculares, por lo que es posible desarrollar tratamientos que ataquen de forma específica esa alteración. como Alectinib de Roche, que proporciona beneficios a los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas ALK-positivo. Los resultados mostraron una reducción del 57% en el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte.

El Alzheimer lo padecen más las mujeres que los hombres, afirma la doctora Kejal Kantarci, neurorradióloga de Mayo Clinic. Nuevos estudios se enfocan en saber si los antecedentes reproductivos o la exposición a la terapia hormonal influyen sobre el riesgo de desarrollar la enfermedad durante la transición de la menopausia y cómo afecta esto al cerebro. La doctora y su equipo, buscan marcadores de la enfermedad en las imágenes del cerebro y cambios en la anatomía cerebral. Hasta el momento, los estudio revelan que los embarazos normales y la exposición a la terapia de reemplazo hormonal no aumentan el deterioro cognitivo, aunque se necesitan más estudios sobre dichos riesgos.

