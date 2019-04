Bronco sigue galopando con “Alguien mejor que yo”

La agrupación muestra el video de su nuevo sencillo y con ello llegará el 6 de junio al Auditorio Nacional

Con miras hacia el lanzamiento de su nuevo disco “Bronco por más” en el mes de mayo, Lupe adelanta: “será un disco con temas inéditos y éxitos de antaño, retomados con nuevos arreglos y colaboraciones

Arturo Arellano

Bronco continúa a paso firme en su retorno a los escenarios, luego de haber lanzado con éxito su nuevo sencillo inédito “Alguien mejor que yo”, ahora presenta el videoclip del mismo en el que cuentn con la participación de Diego Álvarez como director.

Bronco celebra con este nuevo auge su regreso al Auditorio Nacional, donde ofrecerá un concierto renovado el próximo 6 de junio, al que pretende invitar algunos artistas importantes como colaboradores y aprovechar para estrenar escenografía y visuales.

En entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, la agrupación renovada y conformada por Lupe Esparza, Ramiro Delgado, José Adán Esparza, Javier Cantú y René Guadalupe Esparza, coincidieron en que “estamos sorprendidos y agradecidos porque hace mucho tiempo que no sentíamos el impacto y éxito de una canción nueva, es complicado en estos tiempos, pero es el fruto del trabajo y la dedicación. El video lo realizamos en Monterrey, en la Huasteca, es un lugar muy bonito que la gente utiliza para hacer ejercicio, escalar, nos gustó muchísimo, se lo propusimos a la directora y lo aceptaron”.

Explica René que “quisimos proyectar la nueva imagen de la agrupación, tocando, musicalmente y arropado todo por una historia sobre una pareja y su ruptura amorosa. Quedó plasmada esta intención y la gente lo ha aceptado muy bien. La idea es ir tras las nuevas generaciones, es la encomienda que nos han dado a los nuevos integrantes, que la historia de Bronco no termine. Vamos bien porque en los conciertos hemos visto llegar hasta cuatro generaciones unidas, prácticamente va desde el abuelo hasta el nieto, eso es maravilloso, nos corresponde mantener los éxitos de hace veinte años, pero también hacer nuevos éxitos para seguir otros veinte años adelante”.

Con miras hacia el lanzamiento de su nuevo disco “Bronco por más” en el mes de mayo, Lupe adelanta “será un disco con temas inéditos y éxitos de antaño retomados con nuevos arreglos y colaboraciones. Hemos invitado a compositores jóvenes, que le estén cantando de una manera diferente al amor, como es el caso de José Luis Roma, autor de este primer sencillo, también tenemos a los compositores de cabecera de Bronco, Pablo Johnson, Osvaldo Villarreal y por otra parte a Espinoza Paz, que de igual manera nos dio una canción”.

En el tema de los éxitos dice “serán 10 temas muy conocidos por la gente, acompañados con arreglos diferentes, mostrando la evolución musical del grupo y algunos invitados como el maestro Ramón Ayala, Ricky Muñoz, de Intocable; Los Caligaris y Río Roma”.

Luego de haber trabajado canciones para el gusto de adultos, pero también de niños, como su más reciente tema para la cinta “Coco” de Pixar, Lupe afirma que “es un reto fuerte trabajar para los niños, porque la tecnología está acaparando todo, un niño de cuatro o cinco años ya trae un iPad y es complicado arrancarlos de ello para ponerle atención a una canción infantil. Nos están ganando el tiro, porque no existe el mercado infantil, se acabó Chabelo, Tatiana ya no está tan fuerte, y no hay esos intérpretes de música infantil, sin embargo, nosotros no vamos a colgar la guitarra en ese tenor, seguiremos intentando, yo le doy vueltas en mi cabeza a las ideas, imagino qué le puede gustar a los niños, qué les puede llamar la atención más que su celular, algún ritmo, que no sea lo mismo de siempre, que esté acorde a estos tiempos, pero también de acuerdo a su edad, es muy complicado, pero no me rindo, no quitaré el dedo del renglón y seguiremos buscando la manera de motivar al público infantil, que finalmente si lo pensamos, quienes nos van a ver ahora es el público infantil de hace veinte años, queremos que después nos siga pasando lo mismo”.

De su cuarta fecha en el Auditorio Nacional, Lupe Esparza comenta “esta fecha será diferente, estrenamos nueva producción, nuevos visuales, nuevo setlist, escenografía y sobre todo vamos a cantar en una ambiente cien por ciento familiar, vamos a dar gusto a las cuatro generaciones. Seguramente tendremos invitados especiales aunque aun no podemos adelantar ninguno porque están todos llenos de trabajo, seguramente pronto podremos anunciar algunos. Bronco está aquí después de 40 años por amor a lo que hacemos y por esa adicción al aplauso de la gente”.

Bronco está aquí después de 40 años “por amor a lo que hacemos y por esa adicción al aplauso de la gente”. Lupe Esparza