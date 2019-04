Ocho soldados a cada mexicano

Siempre sí hubo marcha atrás en el retiro de privilegios a dos (hasta ahora) de los ex presidentes de México y el jefe del Ejecutivo Federal reconsideró su promesa de campaña y asignó un pelotón de soldados al michoacano Felipe Calderón y al guanajuatense Vicente Fox, ambos férreos críticos del tabasqueño, que le demandaron protección misma que fue atendida “porque soy responsable de la seguridad de todos los mexicanos”.

Y si así fuera, a cada mexicano, o cuando menos a cada familia, correspondería el envío de ocho soldados para la seguridad nacional, de la misma manera como se reparten los apoyos económicos producto del ahorro en el combate a la corrupción, si es que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, sin privilegios para nadie.

Hay excepciones, dirá Calderón al argumentar que tiene muchos enemigos por haber declarado la guerra al narcotráfico y por la desaparición de miles de connacionales.

Fox también porque un comando armado intentó entrar a su rancho de San Cristóbal, exactamente unas horas después de que consideró que la designación de un comandante militar en la Guardia Nacional no es una burla “sino una mentada de madre”.

“O todos coludos o todos rabones” reza el refrán popular. Y si el presidente de México recorre el país solo cuidado por el pueblo sabio, no ha lugar a que dos ex panistas que fueron presidentes y que también tanto daño al país tengan a militares a su servicio.

La asignación de esa custodia militar cuando menos debería someterse a consulta popular o dejar a los ex presidentes a su suerte, que también son mexicanos y que merecen o la protección o el desprecio del respetable.

TURBULENCIAS

Monreal va por más burocracia

Carece de sustento la propuesta del senador Ricardo Monreal de crear una Sala Anticorrupción con cinco nuevos ministros con elevados salarios, si la IV Transformación lo que pretende es adelgazar la burocracia y reducir salarios para hacer de la administración pública menos costosa y más productiva. Basta con el ejemplo de honestidad y transparencia y no crear nuevas y bien remuneradas plazas para privilegiados… El rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, enfrenta una fuerte embestida del Congreso Local que pretende actualizar leyes y reglamentos para transparentar el manejo de los recursos públicos… La propuesta del diputado Valentín González Bautista de crear la Ley de Defensa de los Periodistas ha encontrado eco en el gremio nacional. Se plantean propuestas para enfrentar la grave crisis que enfrentan medios y periodistas y que amenaza con el cierre de escuelas y facultades de periodismo en el país debido a que los actuales estudiantes, al egresar, no encontrarán empleo… A nombre personal y de mi familia, aprecio la pronta respuesta del Señor Presidente. Deseo paz y seguridad para mi país”, respondió al ex presidente Fox el envío de custodia militar ordenada por el presidente López Obrador, misma que, desde hace tres meses, tiene también Calderón…Entre 2010 y 2017, las dependencias del gobierno federal transfirieron recursos públicos a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) por un total de 59,288.3 mdp (a precios de 2017); no obstante, estos apoyos han disminuido a una tasa media anual de -2.6%, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD). El estudio titulado “Organizaciones de la Sociedad Civil y Presupuesto Público”, elaborado por los investigadores José Luis Clavellina, Vladimir Herrera, Mario Iván Domínguez y la investigadora Gabriela Morales, explica que las OSC han permitido atender algunas demandas sociales, culturales y económicas de distintos grupos de la población ante fallas del Estado o del mercado.

