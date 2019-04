Tianguis Turístico 2019

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Acapulco, Guerrero.- Se inauguró ayer la cuadragésima cuarta edición del Tianguis Turístico en este puerto, el primero de la administración entrante que ha marcado una serie de cambios, por lo menos en la forma de cómo se percibe el turismo en el país.

No sabemos si para bien o para mal, pero sin Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), sin presupuestos de promoción nacional e internacional y con todo el dinero público del sector enfocado prácticamente en la construcción del Tren Maya.

Tanto el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, como el presidente López Obrador coincidieron en el discurso, en la importancia que implica la industria turística para el país.

Una larga lista de oradores en el presídium prologaron por más de dos horas la ceremonia que se realizó un día antes del inicio formal de las actividades, por lo que no hubo citas de negocios canceladas como ha ocurrido en otros años.

Tampoco hubo un Estado Mayor Presidencial que sitiara el recinto como solía ocurrir.

Pero, ¿cuál es la importancia del Tianguis Turístico?, en el fondo los negocios que de él emanan, las reuniones entre operadores, agentes de viajes, emisores (quienes mandan viajeros), receptivos (las empresas que reciben a los grupos de turistas), aerolíneas, estados y destinos.

El objetivo final es vender el país y sus destinos, aunque históricamente se ha tratado de un foro más político que de negocios.

De acuerdo al secretario del ramo, Miguel Torruco, al inicio del Tianguis está rota ya la marca de citas en números de los años anteriores, habrá que ver cuántas prosperan y qué derrama generan, esto será medible hasta dentro de un año, cuando estén listas las métricas del año 2019.

Al final de los discursos ocurrió lo mismo de cada año: aplausos, compromisos, promesas de trabajar por el turismo bajo la misma incertidumbre de hace décadas, cuando la retórica no pasa a los hechos, cuando en la praxis, el turismo sigue siendo de nula prioridad para los distintos niveles de gobierno. Y así sigue.

Me llamó la atención que reconocieron públicamente a René Martínez, fundador del Tianguis Turístico. La sorpresa no es que lo hayan reconocido merecidamente, sino que presentaron un video donde afirma que la idea la sacó del Pow Wow (hoy IPW, el foro de turismo más importante de los Estados Unidos), me sorprende que a 44 años, se haya copiado tan mal. Basta comparar ambos foros para darse cuenta.

Haciendo radio a ciegas

Ayer también este grupo de periodistas tuvo un reto único y novedoso: hacer radio a ciegas.

Los organizadores del Tianguis Turístico determinaron que una producción de radio se hace con una sola persona.

Así ayer que transmitimos nuestra emisión en vivo desde la inauguración del Tianguis, solo tuvimos un acceso al foro, este reportero que conduce y, la producción quedo fuera.

Así tuvimos que sortear una hora de transmisión, con la producción en un lugar remoto, el que escribe transmitiendo desde la inauguración y la guía desde cabina dando instrucciones terciadas.

La transmisión con obstáculos resultó. Valga este ejemplo de un grupo de periodistas para explicar el nivel de organización. Notas al subdesarrollo.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio197