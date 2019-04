Monreal, Saldívar y Scherer remodelarán al Poder Judicial

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El desayuno fue en la Suprema Corte. Ahí el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; Julio Scherer Jr. jefe del Jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador y el consejero Felipe Borrego, enlace de la Judicatura, acordaron con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de la mayoría legislativa en esa cámara, convinieron un rediseño del Poder Judicial concertado.

Monreal explica, comenta que el ministro presidente Saldívar y sus compañeros de la Suprema Corte y del Poder Judicial son conscientes de que su sector requiere una reforma y esa la hará el Senado.

“En términos de todo, o sea, se requiere, sí, interna y externamente una reforma, (al Poder Judicial) no puede seguir así, de eso estoy convencido, no puede continuar en la misma inercia de los últimos 30 años, no puede”, afirma.

– ¿Se estaría replanteando un Tribunal Constitucional?, se le interroga.

“No, no se ha visto eso, aunque hay propuestas en ese sentido.

Pero el Tribunal Constitucional, ese suprimiría toda la Corte.

Eso no lo estamos planteando, aunque hay iniciativas”, reconoce.

Y agrega: “… va a ser más pesado, más difícil, más largo, pero es mejor que se madure de manera correcta, porque es un tema para mí trascendente en la materia del Poder Judicial.

Por lo pronto, explica, hay unas 7 iniciativas para el rediseño del Poder Judicial hasta hoy intocado durante décadas.

Una sobre la rotación de jueces y magistrados a fin de que ninguno de ellos pueda permanecer más de 6 años en una adscripción, para así romper las cadenas de interés familiar creadas en algunas regiones y que derivan en procesos de corrupción.

Otra es la que buscará crear la Sala Anticorrupción y aumentar de 11 a 16 los ministros de la Suprema Corte.

Una más anunciada por el mismo Monreal, buscará desaparecer al Consejo de la Judicatura.

En su conjunto representan un cambio profundo, una nueva relación con los otros poderes, una nueva relación con la sociedad y generará nuevos equilibrios en lo interno.

Por ello el encuentro de ayer, dice el zacatecano, fue de intercambio de puntos de vista, de opiniones, amable, de entendimiento entre integrantes de poderes autónomos, para decidir y acordar dar oportunidad de revisar y opinar sobre estas reformas.

Incluida la de la desaparición del Consejo de la Judicatura que todavía no se presenta, “que ya la tengo, que terminé el fin de semana. Quieren opinar, antes de iniciar el proceso formal. Se las enviaré en el trayecto del día.

“Será un buen ejercicio, entre funcionarios inteligentes que quieren, no la confrontación, sino la colaboración para reconstruir el andamiaje jurídico que mejor le sirva al país”, señala.

Considera que fue una reunión productiva, respetuosa, seria, de aproximaciones, en donde destacamos las coincidencias más que las diferencias.

Habrá una mesa de trabajo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial donde se buscará a partir de esta semana la mejor ley, el mejor proyecto normativo, con consenso.

Hay toda la disposición, asegura.

“Ese es el propósito. Yo como coordinador del Grupo Parlamentario mayoritario deseo que las reformas caminen con el mayor consenso, el mayor entendimiento para llegar al mismo puerto, al mismo destino.

“El ministro Saldívar me comentó que internamente van por cambios al interior del Poder Judicial que están en un proceso de revisión puntual de asuntos importantes de la Corte”.

Habrá también encuentros con maestros de la Escuela de Derecho de la UNAM y su director Raúl Contreras, y con Armando Soto, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, que también quiere opinar sobre estas reformas.

Se le recuerda que la secretaria de Gobernación, la ex ministra Olga Sánchez Cordero discrepa de la iniciativa. Dice que el Tribunal Federal Administrativo tiene una tercera sección que ve asuntos anticorrupción.

– Que le dices…

“Que la respeto. pero que es el Senado el que va a resolver, ya establecimos una relación directa con el consejero jurídico de Presidencia y su voz es bienvenida, no hay discrepancia, iniciaremos un proceso de entendimiento y de construcción de la norma con todos los poderes, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo.

“Imagínese ustedes que porque estemos trabajando vayamos a tener reclamos y molestias, entonces no haríamos nada para que nadie se moleste”, concluye para reiterar la independencia del Poder Legislativo.

¿Quién quiere renunciar a Gertz?

Las redes sociales vibraron fuerte la media tarde de ayer.

La conductora Fernanda Familiar, quien ya se ha visto envuelta en noticias sin sustento y que por ello debería tener más cuidado en checar sus informaciones, las echó a andar cuando señaló en su programa de radio que la primera renuncia del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador sería –en las siguientes horas–, la del Fiscal General de la Nación Alejandro Gertz Manero.

Quién sabe quién le contó que Gertz, quien el 31 de octubre próximo cumplirá los 80 años de edad, vivía una enfermedad degenerativa que lo sacaría de la Fiscalía.

Más rápido que ya, Gertz desmintió el borrego y afirmó que goza de cabal salud.

El mismo Monreal dijo que él había conversado con Gertz en días anteriores y que no vio que sufriera ni de agruras.

Con el desmentido de Gertz las redes sociales dieron la vuelta como bumerang para lanzarse ahora de nuevo contra doña Fernanda Familiar a quien ya nadie le va a creer.

Ya perdió Armenta

Mal la jugó el senador Alejandro Armenta quien luego de irse de lleno contra su contrincante por la candidatura de Morena por la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, terminó arrodillado frente a éste.

Nadie duda ya que Barbosa simplemente le llegó al precio.

Y Armenta por lo que haya sido que le prometió Barbosa, dejó colgados de la brocha a Ricardo Monreal y a 55 senadores de Morena que se la jugaron con él para competirle a Barbosa y a la biliosa de Yeidckol Polevnsky, ya experta en encuestas patito, la nominación de Morena.

Igual que Fernanda Familiar al senador Armenta ya nadie le cree luego de que salió aplaudiendo como foca a Barbosa después de tenerlo casi en la lona.

Cosas de la política pues.

