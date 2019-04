“Los besos no se piden”: Jessy Miranda

Tras su participación en “La Voz… México” en el equipo de David Bisbal, visita nuestro país para promocionar su tercer material discográfico, titulado “Desde abajo”

Asael Grande

Originaria de Hermosillo, Sonora, se encuentra de promoción por primera ocasión en tierras mexicanas, la cantautora Jessy Miranda, quien fuese participante de La Voz… México en el equipo de David Bisbal.

Visita nuestro país para promocionar su tercer material discográfico “Desde abajo”, que incluye el sencillo Los besos no se piden.

Varios son los valores que la definen, entre ellos, lealtad y el respeto, además, es soñadora, independiente, trabajadora, inquieta y visionaria, pero sobre todas las cosas, es muy artista, ya que prácticamente nació cantando: “el sello mío es la voz, en este momento a mis 27 años, puedo decir con orgullo la voz que tengo, la gente me identifica, pienso que todos tenemos una misión en esta vida, tuve la oportunidad de dedicarme a la música, no quiero ser una Jenni Rivera, de quien respeto el estilo que tuvo, yo simplemente disfruto lo que es cantar, y si a la gente le gusta y me llega un éxito, bienvenido, eso va a ser gracias a Dios, pero ahorita disfruto lo que estoy haciendo, todos queremos un lugar en el regional mexicano, hay muchas mujeres, se trata de impulsar el talento, eso es lo que me interesa”, dijo Jessy en conferencia de prensa.

Respecto a su sencillo Los besos no se piden, comentó que la canción es composición de “Ariel Barreras, que es el productor de mi disco ‘Desde abajo’, el disco tiene diez temas, en éste no participé como compositora, pero espero que más adelante me den oportunidad como cantautora, espero tener también fechas para cantar en la Ciudad de México, contiene rancheras, cumbias, norteñas, corridos y banda, hay muy buenos elementos, puedes ser la mejor voz, pero si no te preparas, si no ensayas diariamente no se puede llegar a ningún lado, espero llegar a más gente, que me escuchen, yo quiero que me nomine el público”, agregó Jessy Miranda, cuyo nuevo disco ya se puede conseguir en todas las plataformas digitales y además también el video de este tema ya está disponible.

‘Desde abajo’ se grabó en Los Mochis, Sinaloa. La producción estuvo a cargo de Ariel Barrera, y el video de ‘Los besos no se piden’ se realizó en Monterrey, Nuevo León: “me gusta prepararme todos los días, el público se merece un artista bien preparada, que le haya costado, y que merezca ese lugar, lo que me importa es que la gente me vea en un escenario, que la gente se divierta, llore, que cante”, finalizó Jessy, quien en su video promocional de Los besos no se piden, fomenta el deporte del boxeo.

El álbum de Jessy Miranda, “Desde abajo”, incluye las canciones: Te necesito, Vengo de rancho, Necesitas confirmarme, Te metiste, Tengo ganas, Los besos no se piden, Cicatrices, Inalcanzable, Quiero arriesgarme contigo, Se va muriendo mi alma. El disco está disponible en diversas plataformas de música, como Spotify e iTunes.