Otra vez, López Obrador exhibe a Herrera

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Como la “mafia del poder”, ya no tiene suficiente garantía de credibilidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora se ha dado a la tarea de buscar a quién echarle la culpa de lo que evidentemente son sus propios errores, aunque no por eso, soslayó a uno de sus funcionarios, en este caso, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, considerado por diversos analistas, uno de los poquísimos funcionarios de la llamada Cuarta Transformación experto en su materia y que por ende, le sabe.

Ahí está que en la acostumbrada conferencia de prensa mañanera, el jefe del Ejecutivo tuvo a bien exhibirlo y “quemarlo” ante los reporteros presentes y demás asistentes cuando por segunda ocasión, le “enmendó la plana”, al indicar, a escasos tres metros de distancia del subsecretario de Hacienda, que no regresará el impuesto de la tenencia, como un día antes lo había sugerido Herrera, al participar en un Foro en la Cámara de Diputados, donde señaló que hasta la Secretaría de Hacienda ha permitido que se evada este impuesto.

Resulta lógico que López Obrador le haya “enmendado nuevamente la plana” a su funcionario, pues sabe que si se reestableciera dicho impuesto, su padrón electoral bajaría de manera severa, es decir, su popularidad como (contra lo que aleguen sus seguidores), poco a poco va descendiendo.

La primera vez que el Presidente puso en evidencia al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, fue cuando éste último, concedió una entrevista hace poco menos de un mes, al diario británico “The Financial Times” y declaró que era casi un hecho la cancelación de la Refinería de Dos Bocas y posponerla para mejor ocasión.

Con la vehemencia acostumbrada, AMLO dijo tajante que esa obra, -la otra “estrella” de su gobierno-, va porque va, por lo que ahora la pregunta que rueda por los corrillos de Palacio Nacional es, si de acuerdo a la máxima lópezobradorista de que “la tercera es la vencida”, puede que Herrera Gutiérrez ya no tarde tanto en poner en el escritorio del presidente su renuncia. ¿Será?

Lo que sí es cierto, es que todo indica que la realidad le está dando la razón al subsecretario Herrera, ya que el Instituto Mexicano para la Competitividad, recomendó cancelar precisamente el proyecto de la Refinería de Dos Bocas, porque solo tiene un 2 por ciento de probabilidades de éxito, o sea, la necedad del tabasqueño por construirla, llevará al país al fracaso. Al tiempo.

Municiones

*** Cuentan que los resultados de la encuesta sobre el desempeño de los 32 mandatarios del país, llevada a cabo por la empresa Arias Consultores, cayeron como “balde de agua helada” al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García; toda vez que hasta el 90 por ciento de sus gobernados reprueba su gestión en materia de seguridad. ​

Adicionalmente, el estudio revela que el 65 por ciento de los ciudadanos piensa que no hay confianza de los empresarios para invertir en la entidad; casi el 80 por ciento asegura que los servicios de salud no han mejorado, mientras que el 73 por ciento estima que tampoco se ha mejorado el turismo.

Todas estas cifras, según se sabe y como es lógico, tienen de muy mal humor en estos días al morenista, del que López Obrador dijo aquel no tan lejano 1 de diciembre del año pasado que era “el mejor gobernador” que tenía Morena. ¡Qué tal!

** Las redes sociales, los blogs y los sitios de internet se han convertido en un arma de dos filos, sobre todo cuando el acoso potenciado a generar verdaderas campañas negras que se centran en empresarios, funcionarios y políticos.

Tal es el caso que se vive en Tijuana, donde una red criminal de falsos periodistas amedrentan a sus víctimas a cambio de fuertes sumas de dinero.

Según se sabe, José Santiago Correa Collazo es quien liderea a ese grupo delictivo. Detenido en diciembre pasado por la Policía Estatal y ahora prófugo, busca un amparo en Ensenada para evadir a la justicia. ¿Hasta cuando seguirán impunes?, eso sí, alardean con que son cercanos a verdaderos comunicadores y así someten y disponen de la vida y tranquilidad de la gente.

*** ¿Qué quiere Ulises Ruiz en Oaxaca, con su supuesta campaña a la dirigencia nacional del PRI?

Los especialistas coinciden en señalar que quiere “hacer ruido” para ver qué logra negociar, sobre todo ahora que se encuentra en una absoluta muerte política.

Pequeño y avieso como es, Ruiz seguirá intrigando a todos los niveles en Oaxaca, para intentar revivir la base social que alguna vez dice que tuvo entre el priísmo oaxaqueño, pero que no lo respaldó en 2010, cuando su candidato perdió estrepitosamente la gubernatura a manos del tristemente célebre Gabino Cué Monteagudo.

*** La otra intención de Ruiz en este ridículo periplo por la dirigencia priísta, es la de pretender negociar que su ahijado político no sea objeto de una persecución por parte de quien decía que no era su “delfín” sino su “tiburón”, el ex senador Eviel Pérez Magaña, que terminó la administración de Peña Nieto como titular de la Sedesol, ahora Secretaría de Bienestar, y que es a uno de los que ya le acumulan acusaciones y procedimientos administrativos y penales -en esta llamada Cuarta Transformación-, relacionados con todas las irregularidades halladas en el funcionamiento de los programas sociales federales de la anterior administración.

En sus más locos sueños, Ruiz piensa que tratando de generar espacios al interior del PRI, podrá seguir negociando -como es su costumbre- impunidad para él y los suyos.

*** Lo más curioso es que en Oaxaca, único lugar donde ha hecho “campaña” para sus ambiciones por el liderazgo tricolor, en donde está ubicado abajo del sótano, llamó a una conferencia de prensa a la que sólo llegaron dos o tres medios, y fue así porque comentan reporteros oaxaqueños que cambiaron varias veces la sede de ésta, debido al miedo que tenía Ruiz de que hasta ahí llegara la representación magisterial de la Sección 22 de la CNTE a exigir justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto magisterial y popular ocurrido entre 2006 y 2007 en Oaxaca, en la gestión de Ruiz como gobernador, y en la que existen muertos, desaparecidos y crímenes de lesa humanidad pendientes de ser resueltos, a pesar de las conclusiones acusatorias para el ex gobernador de Oaxaca, que arrojó la facultad de investigación de la Suprema Corte sobre ese caso. Por eso, hay quienes se preguntan si, con esos antecedentes de corrupción y excesos, Ruiz de verdad cree poder engañar a alguien con su afirmación de que él representa el nuevo PRI. Parece que el único engañado, es él.

*** ¿Cuál será la suerte del diputado morenista Cipriano Charrez?, ¿será desaforado para que pague por sus actos, o, lo seguirá cubriendo su partido?

