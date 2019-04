En desayuno: “Nada se puede decir ante un par de huevos”

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Hace poco me sorprendía mucho escuchar la filtración de una conversación de Alejandro Armenta con la presidenta municipal de Atlixco, Puebla y en ella se destilaban las maldades, las envidias, los odios, el resentimiento, la ambición y, claro está, la truculencia que creen se puede hacer en política pensando que, en “la guerra, el amor y la política, todo se vale”, y se vienen a dar cuenta que con ello solamente muestran su verdadero rostro, patético en la ambición, el resentimiento y la envidia, a tal punto que destilan odio al grado de desear la muerte del contrincante, solamente porque, a lo mejor, no alcanzaron o no supieron o no entendieron las razones de su acción por parte de sus dirigentes en el partido Morena y así, cuando vemos al final de cuentas los resultados, independientemente de los análisis donde se pretende mostrar esa “enorme división” entre el presidente del Senado y la dirigente de Morena, al final de cuentas, después de toda la palabrería, lo que cuentan son los resultados y, el resultado, sin duda alguna, favoreció a Yeidckol Polevnsky, quién, para que lo recuerden, ha sido una compañera fiel y eficiente a lo largo de la carrera política de Andrés Manuel López Obrador y que, Miguel Barbosa, representa un esfuerzo más de la dura lucha que hay en Puebla para sanear la corrupción, la inseguridad y la gran deuda de las obras faraónicas que no sirven para mejorar la vida y el bienestar real de los poblanos, sino que han servido para enriquecer a un grupo privilegiado que ha mantenido el control del poder político y económico en Puebla, desde los tiempos de Jenkins y de Maximino Ávila Camacho, a sangre y fuego…

De todo podrán acusar a AMLO sus críticos y enemigos, menos de asesino o de truculento, también es lógico que Barbosa tampoco tiene ese perfil manchado de sangre con el que pretenden cubrirlo sus enemigos, porque ante la falta de proyectos y de argumentos, no les ha quedado más que las acusaciones sangrientas en donde ellos no saben qué hacer y, esto, es parte de la gran tragedia y división que existe en la oposición panista, que no tiene ni rumbo ni futuro. La realidad es que el accidente donde perdiera la vida la gobernadora y su esposo, senador, ha sido eso, ahí no hay posibilidad de generar siquiera una acción que provocara la tragedia y eso les lleva a dejarles sin sentido, porque la fuerza del panismo poblano ya no estaba sostenida por los principios panistas sino por los grandes intereses que se operaban desde el mismo huachicoleo, la inseguridad, el centralismo y la lucha por implantar un nuevo camino para la sucesión residencial y en esto, solamente, operaron Moreno Valle y un selecto grupo de incondicionales.

Sin duda, incluso, el PRI, con todos sus errores y horrores ha querido incursionar en el debate para fracturar a Morena, olvidando QUE LOS TIEMPOS SON OTROS y las formas y fondos diferentes a lo tradicional. Esto no es una lucha política “democrática”, es una real lucha por la conservación y la ampliación de las bases de poder y, Puebla, Baja California y los demás estados donde tendremos elecciones, son parte de este esfuerzo, uno por reconquistar posiciones y, Morena, por implementar el control total, entendiendo que, ahora, el partido en el poder tiene la enorme ventaja de la confianza y la credibilidad de AMLO y, esto, cuenta y mucho dentro del esquema electoral actual, así que no se deben desgastar, si el crítico usado como punta de lanza para dividir a Morena, buscando el control del partido, pensó que las tenía a su favor, olvida que, Yeidckol, representa la confianza y lealtad con AMLO y, además, cuenta con el sector más honesto de todo Morena, que no podrá negar que existen las pugnas por alcanzar el control de puestos y presupuestos, por el grupo de “sabandijas” que tratan de colarse en este sector, dando golpes políticos mediáticos que, en la realidad, topan con pared, porque si alguien tiene la experiencia en el proceso político del país es AMLO y sin que se note, opera y evita la real confrontación, así ha sido, de tal suerte que incluso el desayuno donde muestra la “conciliación “ con Monreal, como dice un gran periodista: “Julio Scherer decía que no hay que desayunar con políticos…. Porque casi nada se puede decir, claramente, ante un par de huevos….” A lo mejor, por ello, se desayunaron los chilaquiles, tradicionales, con la crema necesaria, el queso y el picor, dando la imagen real de una conciliación, no de una acción de imposición, cada quién en su tarea y cada cual en sus responsabilidades, porque al final de cuentas, AMLO, conoce y sabe perfectamente que: nadie puede “hacer guardias que no le toquen ni comisiones que no les den”, esa es la disciplina política y, por tanto, ahora, viene el apoyo incondicional a la nueva elección poblana donde Miguel Barbosa no solamente debe demostrar que la “incapacidad” es físicamente superable y que cuenta con la motivación real de solucionar y servir a los poblanos”, la incapacidad no es una cosa que llega avisando, es una tragedia momentánea y, cuando se supera, se muestra el valor interior y la fuerza emocional y voluntad para superarla y, cuando eso se logra, muestra el verdadero valor de un hombre o mujer que sabe resolver, incluso, las peores tragedias personales, y eso, genera confianza no lástima, así que ahora veremos a Barbosa y a Yeidckol en un proceso de fuerza y de convencimiento para allegarse la confianza de los poblanos….no son horas del camote, son tiempos de la reconciliación interna de un estado tan grande y bello como la CHULA PUEBLA…Por eso, el Popocatépetl, ya está rugiendo…

socrates_campos8@yahoo.com.mx