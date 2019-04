“Otra Electra” es un espejo divertido y conmovedor

La obra que se presenta en La Teatrería narra las relaciones humanas en general, de dos seres que se aman y que están muy vinculados en el amor, en el desencuentro, en la irritación y en la necesidad, en este caso, de la hija, por cortar el cordón umbilical

Funciones, los sábados a las 19:00 horas

Con dramaturgia de Edith Ibarra, dirección de Óscar Rojas y las actuaciones estelares de Beatriz Moreno, Iliana Armenta y Valeria Betancourt, se narra la historia del amor ciego entre una madre y una hija; se aman, se necesitan, se buscan a lo largo de su vida. Así, Electra acude al llamado de su madre, viene para acompañarla en su convalecencia, pues acaba de someterse a una operación de retina. La historia se presenta con funciones los sábados en La Teatrería al menos hasta el 29 de junio.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Beatriz Moreno detalla que “ Otra Electra” trata de una relación madre e hija, una relación culposa, que sucede cuando de pronto no están bien definidas los roles. La hija en algún momento debe cortar el cordón umbilical para no ser una prolongación de la madre. En lo que se refiere al lenguaje coloquial es una situación de la convivencia con un ser que amas mucho, de modo que hay cosas que no se dicen, que no se aclaran, confusiones, se llega a una relación de estira y afloja, mucho coraje y mal interpretación”.

Asegura que “está muy bien escrito de modo que es un espejo divertido, conmovedor, pero también terrible e irritante, desesperante con todo lo que puede tener este tipo de relación en momentos críticos. Aquí todo parte del momento en que la madre trabaja mucho porque el padre no aportaba en nada, así que es una mujer autosuficiente y controladora, como toda madre mexicana, pero en un momento se ve impedida a manejarse ella sola por un desprendimiento de retina, así que su hija Electra debe ir a cuidarla”.

La actriz destaca que para desarrollar su personaje “la vida misma y la gente es lo que me motiva e inspira, personalmente hay situaciones en que soy terca, me desespera no poder hacer las cosas por mí misma cuando he necesitado ayuda, a veces soy áspera con la gente que me ayuda porque me siento mal conmigo misma. Parece que uno está enojado con quien nos ayuda y eso se refleja aquí”.

En su carrera dice: “Todos los personajes me han regalado cosas padres, reflexionar, entender, identificarme y lo mismo a la gente que me rodea, en este caso la obra ‘Otra Electra’ es un espejo muy raro, nítido y coloquial. Escrito espectacularmente por Edith Ibarra, nos dirige Óscar Rojas y comparto el escenario con Iliana Armenta y Valeria Betancourt, que han sido entregadas, respetuosas y con quienes hemos hecho un equipo muy padre”.

La puesta en escena se presenta los sábados a las 19:00 horas en La Teatrería ((Tabasco 152. Col. Roma Norte) hasta el próximo 29 de junio.