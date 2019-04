Periodistas deberían revelar fuentes, considera el Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los periodistas y los medios de comunicación deberían revelar sus fuentes de información en aras de la transparencia, “porque todos estamos obligados; la vida pública tiene que ser cada vez más pública”, afirmó.

El secreto profesional de los periodistas, es el derecho que tienen a no revelar sus fuentes o la manera en que obtuvieron la información, con el fin de proteger a sus informantes y a su persona y actividad; sin embargo, el mandatario federal opinó que este concepto podría ser tema de debate.

“¿La obligación de transparencia es del gobierno o todos?, y en particular, los medios (de comunicación)”, al tiempo que cuestionó la autoridad moral de un gobierno al filtrar información a un diario mexicano, en referencia a la carta que envió al rey de España en la que le solicitó disculpas por los agravios cometidos durante la conquista.

“Hay que hacer la investigación (sobre quién filtró la información), pero ayudaría mucho que, en aras de la transparencia, que es una regla de oro de la democracia”, el diario “ayudara y dijera quién le entregó el documento”.

A su parecer, dijo, los medios son organismos de interés público que tienen también que cumplir con una ética, y no debe haber privilegios, “es distinto el respeto a la libertad de expresión, la libertad de manifestación, de ideas, y la libertad de prensa”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador señaló que “cuando se trata de unos asuntos así, ¿por qué no revelar la fuente?, sería interesantísimo”, y opinó que es un tema de investigación, pues no es cuestionable la labor del diario, “porque a final de cuentas es el medio”, pero “imagínense que la carta la haya filtrado el gobierno español”.

“¿Qué autoridad moral puede tener un gobierno que filtra un documento en estas circunstancias?”, consideró al afirmar que la versión del documento dada a conocer se trata de un borrador, pero que corresponde a un acuse de recibo sin firma que se entregó en España.

El Ejecutivo federal dijo estar “esperando nada más que se vayan serenando los ánimos y voy a dar a conocer los textos para que se conozca bien, porque sólo hubo una filtración” que publicó el diario de circulación nacional y añadió que desconoce “dónde obtuvo el borrador de ese texto”.

“También si no quieren, no tienen obligación, es su derecho a mantener su fuente, pero ¿por qué no lo podemos decir?, cuando menos, porque sería muy interesante”, insistió.