Zapata, bandera política de AMLO y de la CNTE

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

“Cuarta Transformación, cuarto hundimiento”: Nieto del general

No sólo el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la figura de Emiliano Zapata, en el marco del centenario luctuoso del Caudillo del Sur, también lo hicieron los “maestros” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como bandera para sus desquiciantes movilizaciones tanto en la Ciudad de México, como en otros puntos del país, con lo que el líder suriano al que no le interesaba la política, se vio inmiscuido en los conflictos que vive la llamada Cuarta Transformación.

Como se sabe, el mandatario estaría en Cuautla para encabezar esta emblemática fecha, sin embargo, optó por encabezar la ceremonia en el Centro de Cuernavaca, acompañado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco y por cierto, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que desde un día antes se armó, (¿no que el pueblo “bueno y sabio” lo cuidaba?).

De cualquier manera, el tabasqueño no se libró de que acudieran al lugar manifestantes, como por ejemplo, profesores que no pasaron el exámen de la carrera magisterial y opositores a que se cierren las estancias infantiles.

Incluso, dos estudiantes de la Universidad de Chapingo, donde hay una huelga que no se ve para cuándo concluirá, interrumpieron el sentido discurso de López Obrador, en demanda de solución.

Nervioso, el presidente dijo que “pronto” (¿cuándo?) habría solución y justicia.

Pero sin duda, lo que más le dolió al Ejecutivo, fue la inasistencia de Jorge Zapata, nieto del general, quien congruente con los ideales de su abuelo, señaló que de los compromisos que hizo la familia Zapata con el presidente, el pasado 7 de enero, el tabasqueño no ha cumplido ninguno.

Uno de ellos era el de remozar cualquier lugar donde en Morelos, hubiera un busto del general, pero aún continúan en condiciones deplorables todos. Específicamente y una cuestión muy importante que subrayó don Jorge es que: “utilizan el nombre de mi abuelo para sus fines personales. Yo soy muy claro en lo que yo digo, de seguir este gobierno como ha iniciado y como va, lo más probable es que la Cuarta Transformación se convierta en el cuarto hundimiento”.

El problema más persistente en Morelos es la Termoeléctrica de Huexca y que ya cobró la vida de uno de los líderes opositores, Samir Flores Soberanes. Jorge Zapata explicó que como candidato, López Obrador engañó a la gente de Morelos así como a los pueblos originarios, comprometiéndose a dar marcha atrás “en este proyecto de muerte”.

Agregó el nieto del general que “ahora resulta que llega a la presidencia con 30 millones de votos y se van a llevar a cabo esos proyectos, según él, pero los campesinos se van a organizar, aquí es todo lo que digan los pueblos para defender esos recursos”. Esto, para los que todavía sostienen que la credibilidad del tabasqueño no ha bajado.

Finalmente, Jorge Zapata comparó las promesas incumplidas del presidente con un pasaje histórico de su abuelo: cuando Francisco I. Madero hizo compromisos con Emiliano Zapata y al final, no le cumplió nada.

En este tema, —para variar-, el tabasqueño se vio bastante evasivo en una pretensión de verse institucional y dijo en Palacio Nacional: “tenemos que recordar esta fecha de lo que podemos catalogar de un cobarde asesinato porque en Chinameca se traicionó a Emiliano Zapata, como dice la consigna popular ‘Zapata vive’, porque fue incorruptible, es el dirigente campesino más leal que se haya tenido en la defensa de los derechos del pueblo”.

Luego, en Cuernavaca, no exento de reclamos, el presidente se dedicó, como ya va siendo su nociva costumbre, a echarle la culpa al pasado, en este caso, a los conservadores, de “denigrar a nuestros dirigentes sociales y a nuestros héroes”.

Aquí, bien valdría la pena preguntarse, ¿y qué hizo AMLO con las promesas incumplidas a la familia de Emiliano Zapata?

Municiones

*** La manía de estarle enmendando la plana a los miembros de su gabinete, ya es una costumbre nociva en el presidente López Obrador. Ayer le tocó ni más ni menos que al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Spriú, -de por sí con muy mal carácter-, quien tuvo que “tragar más de un sapo”, pues un día antes, había dicho ante senadores que el gobierno no había detectado corrupción en la construcción del Aeropuerto de Texcoco y ayer, en Palacio Nacional, durante la infaltable “mañanera”, el presidente lo negó rotundamente.

*** El partido del presidente, Morena, de plano se deslindó del alcalde de Bácum, Sonora, Rogelio Aboyte, quien utilizó un pasaporte falso para intentar viajar a los Estados Unidos en diciembre pasado. Su equipo de comunicación social, hizo todo lo que pudo por “taparlo” con un recurso al que muchos recurren cuando quieren ocultar algo: “por motivos de salud”, sin embargo, la verdad salió a la luz y el alcalde orgullosamente morenista, fue condenado a algo así como 15 meses de prisión. ¡Qué tal!

*** En la Cámara de Diputados, Emiliano Zapata también se volvió una bandera política que se disputaron las distintas fracciones parlamentarias ahí representadas. La aplanadora de Morena, así de plano gritó la consigna de que “si Zapata viviera, a la Cuarta Transformación perteneciera” de lo cual, la oposición se lamentó. Qué, ¿los morenistas no habrán reparado en el desaire que le hizo la familia del Caudillo del Sur a su presidente?, ¿no que no mentir y ser honesto?, pura palabrería.

*** En Chiapas también se movilizaron “maestros” de la Sección 7 del SNTE. Su dirigente, Pedro Gómez Bámaca, anunció más paros y movilizaciones para el 1 y 2 de mayo, así como los días 15 16 y 17 del mismo mes.

Gómez Bámaca, todavía tuvo la osadía de decir que no se ha cancelado el diálogo con el gobierno pero no cesarán en sus demandas los de la Coordinadora. ¡Vaya! que salió beligerante el dirigente chiapaneco, porque no hace mucho tiempo, el Frente Magisterial de Chiapas, (FREMACH), demandó una auditoría con lupa a este dirigente, así como al secretario general, Adelfo Alejandro Gómez, por la nada despreciable cantidad de 100 millones de pesos que habrían recibido y de los que no han dado cuenta. ¿Qué pensará el gobernador Rutilio Escandón al respecto?

*** Seguramente el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pensó que la presencia del presidente López Obrador en el acto del centenario luctuoso de Emiliano Zapata, era un espaldarazo para el ex futbolista en su afán de ser candidato presidencial para el 2024. No hay que olvidar que el americanista trae un pleito más que cazado con la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky.

