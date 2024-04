Segundo debate presidencial

Más acusaciones que respuestas, de uno y otro lado

Ramón Zurita

Los programas sociales y la pobreza pasaron a segundo término.

Lo que inició como un debate de indiferencia de una Claudia Sheinbaum serena y una Xóchitl Gálvez nerviosa y apurada terminó con los calificativos de “la candidata de las mentiras” y “narcocandidata” hacia la del oficialismo y “corrupta”, la del PRIAN.

El debate fue más ríspido conforme avanzó la duración del mismo. Claudia rígida y sin dirigirse por nombre a Xóchitl, la candidata de Fuerza y Corazón por México, insistiendo en respuestas que no llegaron nunca sobre el ex marido de Claudia, Carlos Imaz, Rocío Nahle y algunas acciones en las que, supuestamente se han presentado corruptelas.

Un nivel de debate con más acusaciones de uno y otro lado, mientras Jorge Álvarez presentaba propuestas de todo tipo y daba raspones a Xóchitl y alguno que dio a Claudia, la que por vez primera dio un raspón al candidato de MC, por la presencia de Salomón Chertorivski en el gobierno de Mancera.

Las descalificaciones no cesaron entre Xóchitl y Claudia, mientras las muecas de una y otra era lo que más atraía. La templada Claudia trataba de sonreír, pero con la mirada al frente, directa a las cámaras, nunca volteó hacia Álvarez y menos hacia Xóchitl, aunque pareció perder su aplomo en un par de ocasiones.

El segundo debate dejó en claro las posiciones de cada una, una Xóchitl combativa y agresiva y una Claudia, sin salirse del script, el mismo que se advierte se presentará en el tercero y último debate.

El epílogo fue de no y no y no, de respuesta a las peticiones de Xóchitl por parte de Claudia, para aclarar situaciones y un llamado a México a despertar por parte de Claudia. Jorge dio respuesta a una petición de su hijo, más futbol y rock.