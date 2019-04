Podría haber “No manches Frida 3” o una serie

Al lanzamiento de la segunda parte de la cinta este 12 de abril, Mauricio Argüelles, productor, no descarta la posibilidad de explotar más el exitoso proyecto

Arturo Arellano

Actor, escritor y productor mexicano de cine, teatro y televisión, Mauricio Argüelles se graduó del Emerson College en Boston, Massachusetts donde estudió comunicación. Inició en el año 2007 actuando en el cortometraje Si tú no estás, luego de eso hizo algunas películas como Raíces torcidas, Amar a morir, Cantinflas, La última y nos vamos, Purasangrey recientemente la exitosa No manches Frida, de la cual se estará estrenando su secuela este 12 de abril en las salas de cine mexicanas.

Argüelles comentó en entrevista para DIARIO IMAGEN: “Estamos muy emocionados con el éxito de No manches Frida, realizamos la segunda parte porque la gente quedó muy enganchada con los personajes y con la historia. Ya la estrenamos en Estados Unidos y la respuesta fue increíble, esperamos que suceda lo mismo en México, todo el elenco está satisfecho y además se nos integran algunos actores al reparto como es el caso de Itatí Cantoral, Aarón Díaz, Andrea Noli, que sin duda enriquecen la película, sirve que la gente reconozca a los personajes anteriores, pero que también vean nuevas caras, ningún personaje es improvisado”.

“Como bien saben, ésta es una película remake de otra exitosa cinta alemana, sin embargo, le dimos el toque mexicano, de entrada, con el reparto y en el caso de la primera parte la tropicalización de varias cosas. No manches Fridafue una adaptación de la cinta alemana, tal cual, pero No manches Frida 2es una historia diferente, aunque también en Alemania se hizo una segunda parte, la de nosotros no tiene nada que ver con esa. si son los mismos personajes, pero en esta ocasión si se escribió algo completamente diferente, es algo mexicano, con actores mexicanos y un equipo mexicano”.

Celebra en tanto poder compartir la producción con Martha Higareda, “Ya hemos trabajado en varias cosas juntos, tanto cine como series, es una mujer muy talentosa, con la que me complace mucho trabajar, en este caso además es parte del elenco, lo cual es doble trabajo, pero que ha sabido resolver muy bien”. En tanto no descarta la posibilidad de seguir trabajando con Martha y sobre todo de sacarle más jugo a Frida “Hacemos muy buen equipo, sin duda valdría la pena llevar esto más lejos y no estás equivocado, de hecho, nuestra intención es según la respuesta de la gente poder hacer una tercera película de No manches Fridao porque no la serie. De m omento en Estados Unidos ya nos fue muy bien, esperemos en México pase lo mismo para poder seguir adelante”. De darse la tercera película o la serie, Argüello refiere que “Sólo lo haríamos si podemos contar con los mismos actores, el mismo equipo, ya sea en cualquiera de los dos formatos, si sería conservando a los actores que dan vida a estos personajes de los que la gente se ha enamorado. No podría ser de otra manera porque la gente ya los conoce”. Finalmente, se complace de anunciar el estreno de No manches Fridaeste 12 de abril en salas de cine mexicanas. “Esperamos que a la gente le guste lo que hicimos, ha sido con mucho cariño, se van a divertir y conocerán nuevos personajes, les pedimos nos sigan apoyando”, concluyó.