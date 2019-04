Mario Molina encabezará plan contra contaminación

Las medidas, en seis meses: Claudia Sheinbaum

El gobierno de la Ciudad de México convocó a científicos nacionales e internacionales a elaborar un plan para el corto plazo que ayude a la disminución de la contaminación, con el que se pueda contar en un plazo de seis meses con diversas medidas en la materia, señaló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

El grupo de científicos estará encabezado por el premio Nobel de Química 1995, Mario Molina, con el propósito de tener un verdadero plan encaminado a reducir anualmente la concentración de contaminantes y convencer a la población sobre medidas que ayuden a reducir el tránsito y la contaminación, pues estrategias como el endurecimiento al Hoy No Circula fracasaron.

En el primer Taller para la Elaboración del Programa de Gestión Ambiental de la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México 2021-2030, señaló que en los últimos seis años hubo un estancamiento en el tema y no se puede seguir con ocurrencias, por lo que este proyecto se hará con planeación, “conciencia y con ciencia”, y participarán los gobiernos federal y del Estado de México.

En el acto, en la Quinta Colorada del Bosque de Chapultepec se le cuestionó respecto a que el aumento del transporte ocasiona contaminación y destacó que el transporte público es el eje fundamental del gobierno y la mayor inversión se hará en el tema de movilidad.

Asimismo, consideró importante tomar las medidas de declaratoria de contingencia ambiental cuando los niveles de contaminación estén altos y no cuando ya haya pasado, además de establecer el uso de combustibles adecuados y normas de vehículos, que llevan años de atrasos.

Las modificaciones de la pasada administración al programa Hoy No Circula no sólo no resolvieron el problema, sino que lo empeoraron y generaron muchos problemas en la ciudad, por lo que hay muchos temas que se deben volver a trabajar.

Destacó que no pueden ser medidas que afecten a los que menos tienen, sino medidas integrales, por lo que se debe hacer un trabajo de convencimiento y discusión que no afecte la calidad de vida de la gente y tener mejor calidad de aire.

A su parecer, es importante reagrupar a un grupo de científicos, que en su momento coordinó Mario Molina a finales de los años 90 del siglo pasado, que generó diversas medidas fundamentales que constituyeron el Programa de Calidad del Aire y definieron una serie de medidas que permitieron una tendencia a la disminución de las concentraciones de contaminantes.

Por ello, enfatizó, es fundamental reevaluar la situación para generar un nuevo programa de calidad de aire que tenga como eje fundamental el Cambio Climático, pues existen nuevas tecnologías, desarrollos y políticas que se deben reevaluar para generarlo.