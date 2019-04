El asma afecta al 12% de los niños en México

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Riesgos y afectaciones que provoca la publicidad exterior

El asma es una de 15 principales causas de mortalidad en México con 4 mil fallecimientos por año afecta al 12% de los niños. Existen factores genéticos y ambientales que interactúan para que se desarrolle: predisposición hereditaria a alergias, historia familiar de asma, contacto con alérgenos que se transportan por aire (ácaros, hongos ambientales, polen), exposición a irritantes como humo de tabaco o infecciones virales en los primeros meses o años de vida; incluso, el antecedente personal de rinitis alérgica mal controlada u obesidad. La Dra. Mercedes Yance Valenzuela, neumóloga pediatra adscrita al Servicio de Neumología Pediátrica del Hospital Star Médica Infantil Privado, afirma que 5 de cada 10 los niños con asma en edad escolar no están bien controlados a pesar de que reciben corticoides inhalados o un agonista ßeta2 de acción prolongada pero en muchos casos, incrementar la dosis de alguno de ellos puede causar mayores efectos adversos. Señala que un buen tratamiento farmacológico no solo es aquel que controla las manifestaciones clínicas de la enfermedad, la estabilidad funcional y reduce la utilización de medicamentos de rescate frente a las crisis, sino que también prevé recaídas futuras. Desde el año pasado ya se cuenta con tiotropio para el manejo de niños con asma a partir de los 6 años de edad que, pese a estar medicados, continúan sintomático. Este medicamento, desarrollado por Boehringer Ingelheim, es el broncodilatador anticolinérgico de acción prolongada de mayor experiencia clínica al nivel mundial y, debido a sus alto perfil de seguridad y eficacia en población infantil, recientemente fue incluido en las Guías Internacionales de Tratamiento de la Global Initiativa for Asthma. Además tiotropio viene unido a otra innovación, ya que se administra con un dispositivo inhalador fácil de utilizar por los pequeños (Respimat). El asma se controla, mas no se cura. La Dra. Ana Paola Muñoz Esparza, líder médico del Área Respiratoria de Boehringer Ingelheim México, Centroamérica y El Caribe, dijo que ello objetivo de todos es contribuir para poner un ALTO a la complicaciones y muertes prematuras por falta de un buen control, tal como lo establece el lema del Día Mundial del Asma que se celebra el próximo 7 de mayo.

*****

El Mtro. Jorge Carlos Negrete Vázquez, Presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbanos señala los riesgos y afectaciones que provoca a la ciudadanía la publicidad exterior 1.- Saturación: en la Ciudad de México existen alrededor de 2 mil 500 anuncios espectaculares sólo en azoteas de inmuebles, además hay cerca de 5 mil 500 autosoportados y 8 mil vallas y tapiales, aparte la publicidad en muros ciegos, bardas, casetas telefónicas, buzones, puestos de revistas, etc. 2.- Riesgos de protección civil: cada año en temporadas de lluvias y como consecuencia del fuerte viento, en se caen en promedio 20 estructuras, mismas que ocasionan daños y en algunos casos lesiones. En 2017, el número aumentó a casi 200. 3.- Alteraciones en la salud. El proceso de información que trasmiten los anuncios publicitarios y el uso de luz y sonido incrementa el nivel de contaminación lo que se traduce en estrés para quien transita por el lugar.4.- Afectaciones al paisaje urbano: entre ellos la contaminación visual derivada de publicidad. En la medida que el paisaje urbano y los espacios públicos se erosionan, el sentido de pertenencia de los habitantes de la ciudad toma el mismo derrotero, la falta de pertenencia produce múltiples problemas, entre ellos el tirar basura, destruir el mobiliario urbano, insatisfacción personal, inseguridad, violencia y otros. 5.- Riesgos para conductores: alrededor de 60% de los conductores reconocen haber sido distraídos por anuncios publicitarios, lo que ocasiona cerca del 15% de los accidentes viales. De todos los formatos disponibles, los espectaculares y las pantallas electrónicas son las que se constituyen como el distractor más severo y peligroso, por su tamaño, sus contenidos, luminosidad y colocación. La falta de regulación adecuada de la luminosidad en pantallas electrónicas ha permitido que en su colocación no se cuiden límites y produzcan golpes de luz a los conductores, estos al deslumbrarse pueden ocasionar accidentes.

elros05.2000@gmail.com