San Juan Project presume su “Downtown”

Para su nuevo sencillo, la banda se inspiró en cómo cantaría Elvis Presley en la época actual

Arturo Arellano

San Juan Project es el proyecto de Arturo Lamadrid, músico y productor nacido en Hermosillo, Sonora. A mediados del 2009 comenzó a experimentar con una computadora y diferentes músicos en sesiones nocturnas de improvisación en una bodega cerca del Mercado de San Juan de Dios, lugar del que se inspiró para poner el nombre. Hoy están presentando su primer sencillo “Downtown”, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Arturo refirió en entrevista con DIARIO IMAGENque se inspiró en cómo cantaría Elvis Presley en la época moderna, siendo eésta una manera de hacerle tributo a un grande de la música. “El disco completo está programado para tener 12 tracks, pero primero lanzaremos seis y luego otras seis, pues queremos darle la misma fuerza e intención a todas las canciones. Empezamos el año con esta canción, que no es un tema muy común y no fue premeditado que fuera algo para Elvis, simplemente la tenía dando vueltas en la cabeza y quería que sonara moderno con computadora y que la voz es lo que suene al pasado”.

“Le está gustando mucho a la gente, me gusta innovar, hacer cosas que no había hecho antes. La gente ya sabe que conmigo no van a tener nunca lo mismo. Siempre desde niño me ha gustado el jazz, mi abuelo lo escuchaba. Es un género con décadas y décadas de evolución y fusión con otros estilos. Me gusta llevar el jazz a un plano contemporáneo. Tengo como materia prima el jazz, entonces comienzo a trabajar desde el estilo de los noventas, fusionando con swing, entre otros géneros, hasta con el rock. En el caso del sencillo me planto en la época de los noventas, cuando era niño e impresionable. Con el jazz como materia prima nunca habrá repetición”

De sus showsen vivo adelanta que “Habemos San Juan Project siempre ha sido un showen vivo con batería, bajo y guitarra, además de sección de metales. Yo además canto y hago la programación.

En este disco buscamos romper la barrera entre la improvisación y regresar a la pista de baile, poner a bailar a la gente, es de lo que los shows en vivo se nutren, deben ser explosivos pues es música para divertirse”, concluyó.

En esta nueva faceta, Arturo Lamadrid, creador y fundador de la banda toma las riendas del proyecto como frontman y busca nuevos sonidos que redefinan la personalidad de la banda.