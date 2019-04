AMLO, aliado de Trump

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Como Juárez, amigo de Estados Unidos

No es ideología, son intereses mutuos

Pocos hubieran apostado que, Andrés Manuel López Obrador, un presidente de izquierda, socialista pues, llevara una excelente relación, cuando menos en un principio, con el gobierno derechista de Donald Trump. Y, de verdad no es fácil.

Desde la campaña presidencial mexicana, había un puente que tendió el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el presidente estadounidense, a través del yerno Jared Kushner, se abren puertas para dos mundos en el proceso electoral del vecino del norte. El real y el que se utiliza en los discursos.

El real es de una excelente relación entre los dos gobiernos. López Obrador, mantiene una política pragmática. No tenemos que pelearnos con el gobierno de Estados, ni caerá en respuestas estériles a provocaciones electorales.

Es una política de vecinos correcta. Allá, como aquí, las declaraciones públicas son políticas, pero la verdadera historia es la que se marca en los mensajes directos entre los líderes de cada nación.

La relación entre México y Estados Unidos, no es simple. A través de la historia es complicada y repleta de intereses y, muchas veces de abusos del vecino de más allá del Río Bravo. Sin embargo, en las últimas décadas, la relación ha estado marcada por una relación respetuosa.

Esto no significa que los comentarios de Donald Trump no se hayan convertido en un malestar para los mexicanos, por su agresividad. Sin embargo, en los hechos, no ha cumplido ninguna de sus promesas de acabar con la migración mexicana, por una parte, ni ha aplicado medidas que irían contra la economía de ambos países.

Claro, las negociaciones comerciales, económicas, políticas y migratorias, defienden sus intereses ambos países.

Muchas de veces, se cede en algunos aspectos y en otros se mantienen atrincherados. Sin embargo, son acuerdos que convienen a ambas naciones. Esto queda claro desde la firma de Tratado de Libre Comercio para Norteamérica, que todavía está vigente ya que el llamado T-MEC aún no es aprobado por el Congreso de Estados Unidos.

Las relaciones entre ambas naciones no son asuntos “personales” son “sólo negocios” y nuestro socio del Norte, es nuestro principal cliente de productos que exportamos, por lo que el gobierno debe ser cuidadoso en llevarla con firmeza y dignidad, aunque no se trata de pelear a sangre y fuego, sino a actuar con la sensibilidad política necesaria para convivir con el gigante. Aquí se ve la mano de Marcelo Ebrard, canciller mexicano.

No es sometimiento, es buscar mejorar la vida de 130 millones de mexicanos y, así lo hizo en su peregrinar el Presidente Benito Juárez, con Estados Unidos, alianzas.

De esa forma llegó a consolidarse en el Ejecutivo, derrocar a Maximiliano, emperador y, se reeligió y acaparó más poder presidencial. Esto forma parte de la historia, donde James K. Polk, nos arrebató gran parte de nuestro territorio.

PODEROSOS CABALLEROS: Esta semana el Congreso le podrá quitar el fuero al diputado de Morena, Cipriano Charrez. En noviembre del año pasado, presuntamente en ebrio, arrolló con su camioneta un taxi y, este en llamas, abandonó al conductor. Para el legislador, considerado cacique en Ixmiquilpan, la Comisión instructora que determinó el retiro del fuero, que será ratificado por el Pleno de la Cámara de Diputados, lo “persigue”.

Quiso negar que conducía el vehículo y huyó. Charrez puede salir libre bajo fianza o caución. Seguirá como legislador, a pesar de cometer un delito. Esa es la calidad de nuestros legisladores.

*** La decisión del gobierno de López Obrador, de quitarle los coches a directivos y funcionarios de algunas dependencias es bueno. Sin embargo, es insuficiente. Los políticos no deben tener ningún vehículo que les proporcione el gobierno, mediante el uso presupuestal. Ni diputados, ni senadores, ni secretarios de Estado, ni nadie. El Presidente debe usar vehículos con seguridad total para guardar su integridad. Sin embargo, el resto de los empleados públicos, no deben recibir ese “beneficio”.

*** Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones, aseguró que “todo estaba bien” cuando cayó el helicóptero donde viajaban Martha Erika Alonso, gobernadora de Puebla y Rafael Moreno Valle, su esposo y senador por el PAN. Esto significa que no fue una falla mecánica, sino ¿una falla humana? O, lo que es peor, un atentado.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Para lograr una mayor igualdad entre hombres y mujeres, en el sector financiero “todavía hay trabajo por realizar”. Según Gabriela Torres, gerente de Gestión, Talento, Diversidad e Inclusión en Scotiabank, es importante que los líderes de las diferentes áreas del banco se involucren más en el tema.

