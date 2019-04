Karol Sevilla hace “Que se pare el mundo”

Luego del gran éxito de Karol Sevilla en el papel protagónico de la serie de televisión “Soy Luna”, la adolescente da un giro en su carrera y se lanza como solista. Para ello presenta su gira denominada “Que se pare el mundo”, misma que arrancará en México y que pasará prácticamente por todo el país, tocando el turno a la capital mexicana el 17 de mayo en el Teatro Metropólitan.

En conferencia de prensa comentó: “Los chicos ya me identifican, no será un cambio radical, creceré porque no me puedo quedar toda la vida con una imagen de nena, estoy creciendo. En el tema de las canciones, quiero trasladar a la gente a lo que estoy cantando, que cada vez que se pongan los audífonos puedan ir a un ambiente diferente”.

Siendo su incursión como solista reconoce: “No escribí canciones todavía, no he descubierto esa parte de mí. Pero no descarto aprender a hacerlo, por lo pronto trabajo con compositores y yo voy eligiendo las canciones para que sean de acuerdo a mi personalidad a lo que quiero transmitirle a mi público. Lo que si hago es darles ideas, decirles que me gustaría cantar, sobre algún tema porque estoy pasando por algo”.

Añade: “mi familia me ayuda a no perder el piso, mantener los pies en la tierra porque me han enseñado que hay que ser humildes siempre. Agradezco al universo que existan las redes sociales, porque por este medio puedo estar cerca de mis fans en todo el mundo y hacerles saber lo mucho que me importan y que siempre tendrán un lugar en mi corazón”. Si bien adelantó que en su disco debut como solista habrá duetos, destaca que “aún no sé quién va a estar haciendo duetos en mi disco, no están confirmados. A mí me gustaría tener a Miguel Bosé, dado que es un ídolo para mí y ahora que lo conozco, creo que es posible, sueño con que pueda suceder. Por otro lado Carlos Rivera es un maestro lo admiro y lo adoro, cada vez que voy a sus shows él me invita. Si le conté del disco y me deseó todo lo mejor, como padrino ojalá que aceptara cantar conmigo” y no descartó hacer duetos con estrellas infantiles como Tatiana o Cepillín.“Son grandes maestros, cada uno ha tomado su lugar en la industria de los niños. Si se da, me gustaría, pero quizá no están en el target que manejo ahora, porque mis seguidores ya no son tan chiquitos. Quiero crecer, quiero llegar a los adolescente más grandes”.

Finalmente, de la gira adelantó “el mérito debe ser para la gente de staff, audio, luces porque ellos son responsables del show,luego los músicos y bailarines que traigo de Argentina. Voy a cantar ‘Mil besos por segundo’, las dos canciones de la película, que jamás he cantado en vivo. Ya estuve en Colombia, Perú y otros lugares, ahora estoy en México. Será un show diferente, porque cuando estaba en el showde ‘Soy Luna’ seguíamos un guión y nos decían qué hacer, ahora el show es mío, y si bien hay que seguir tiempos, ahora puedo cantar lo que yo quiero y romper un poco las reglas”.

El disco aún no tiene fecha de salida, pero su gira arrancará el 3 de mayo en Morelia, para luego visitar diferentes estados de la República. En lo que se refiere a la Ciudad de México ofrecerá un show único el 17 de mayo en el Teatro Metropólitan.

