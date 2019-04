“Solita y sin ataduras” es el nombre de mi vida por el escenario: Amanda Miguel

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Entrevista exclusiva con esta gran cantante,

compositora, pianista y empresaria

Nos revela que una disquera la engañó al firmar un contrato que la mantuvo 10 años sin grabar nada musicalmente, “el karma existe”, afirma

Regresará el próximo 31 de mayo al Auditorio Nacional, donde interpretará sus grandes éxitos como “Así no te amará jamás”, “Él me mintió”, “Hagamos un trato”, “Mi buen corazón”, “Castillos”, “El gato y yo”, entre otros

“Solita y sin ataduras” es como regresará Amanda Miguel al majestuoso escenario del Auditorio Nacional, el próximo 31 de mayo, lo cual le emociona y señala que mentalmente ya está lista para pisar nuevamente tan emblemático escenario, aunque revela en entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN que aún está puliendo los últimos toques en relación al show, como es el vestuiario, los invitados y seguir ensayando de lo que será su concierto en el que interpretará grandes éxitos como “Así no te amará jamás”, “Él me mintió”, “Hagamos un trato”, “Mi buen corazón”, “Castillos”, “El gato y yo”, entre muchos más.

Esta entrevista parecía que la estaba haciendo la bella y talentosa artista argentina, nacionalizada mexicana, pues cuando le interrogué si repetiría algún invitado de los que tuvo en su concierto pasado como Yuri y Fernando de la Mora, Amanda Miguel me preguntó varias veces que con quién me gustaría a mí escucharla cantar, de inmediato le respondí que con Carlos Rivera, Cristian Castro y por qué no con Diego Verdaguer, pero ella insistía en más nombres, por lo que le mencioné a Mijares, pero bueno, también yo insistí en saber con quién cantaría, pero no quiso revelar nombres, sólo aclaró que no repetiría invitados. “Amo a Yuri y quiero mucho al maestro Fernando de la Mora, con quienes compartí escenario en mi anterior concierto en el Auditorio Nacional, ellos fueron muy lindos conmigo, pero no van a cantar conmigo en esta ocasión. Voy a invitar a otros, aunque no hay muchos y la mayoría están ocupados ese día, pero seguramente traeré por lo menos dos, pero aún no puedo decirlo, va a ser sorpresa, no se van a anunciar antes. Me da igual si es un hombre o una mujer, la mujer está confirmada, aunque al hombre aún no lo tengo”.

Y es que Amanda Miguel es un ícono, tal parece que la época de los 80’s nunca se fue, pues sigue más vigente que nunca, por lo que le agradezco su tiempo para esta entrevista en la que confesó que el karma existe, pues fue engañada al firmar un contrato que la dejó sin poder hacer nada musicalmente durante 10 años; asimismo, reveló el shampoo que usa para tener esa melena tan brillante y característica de su personalidad.

“Profesionalmente me lastimó mucho una compañía disquera”

—¿Qué temas piensa compartir con sus invitados?

“No te lo puedo decir, porque te darías cuenta con quién voy a cantar.

—Este 2019 usted cumple 43 años de casada con Diego Verdaguer y su show se llama “Solita y sin ataduras” ¿Así ha sido su vida en estos 43 años de pareja?

“Se trata más bien del nombre por mi vida en el escenario, en un show, porque en mi vida sí he tenido ataduras, ninguna que tenga que ver con la familia, sino más bien otro tipo de ataduras en alguna parte de mi carrera, con alguna compañía disquera que me hizo la vida imposible, ese tipo de cosas, te lastiman demasiado”.

—¿Qué ha lastimado a Amanda Miguel profesionalmente?

“Bueno, hace tiempo firmé un contrato que me hizo detener mi carrera por 10 años, no haber grabado nada en ese tiempo, fue algo que realmente me afectó porque te alejas de todos. En una época donde el disco era muy importante, ahora si tienes disco o no, no importa tanto, sacas un sencillo, que es lo que está de moda y el artista se renueva, pero en aquella época, haberme quedado sin disco diez años fue lastimoso. Es todo lo que te puedo decir sobre ese tema”.

—¿A qué se debió que estuviera diez años sin hacer nada musicalmente?

“De no haber firmado correctamente un contrato como ese, de haberme asesorado, habría sido diferente, pero esas cosas se pagan, el karma existe.

“La gente ama mis canciones”

—¿Cómo fue su regreso después de esos 10 años atrapada musicalmente?

“Bueno, no queda más que seguir trabajando, discográficamente quedé rezagada porque no podía grabar, pero lo que me ayudó definitivamente en mi carrera fue que siempre seguí trabajando en shows, presentaciones personales. Mis canciones siempre se escucharon en vivo, además la gente ama mis canciones. Hay tantas cosas que me han mantenido en el gusto de la gente”.

—Ese gusto de las nuevas generaciones por sus éxitos musicales va a ser para siempre, porque las nuevas generaciones cantan los éxitos de Amanda Miguel, ya son temas para toda la vida

“Sí, son canciones que se prestan muy para el karaoke, todo mundo la quiere cantar, para divertirse y para recordar amores”.

—Usted es de las artistas que transmiten esa pasión en el escenario, que viven las letras.

“Tienes razón, así tal cual”.

—¿Cómo le hacen Amanda Miguel y Diego Verdaguer para transmitir tanta pasión al cantar juntos?

“Estoy muy orgullosa de mi repertorio. Una vez que estoy en el escenario, arregladita, lista, tranquila, con todo encendido y precioso, yo me entrego y nos divertimos, porque hay que divertirse, esa es nuestra fórmula disfrutarlo en el escenario”.

“Lo más grande que he vivido en mi carrera es

compartir el escenario con mi hija y Diego Verdaguer”

—Ahora que Diego Verdaguer y Amanda Miguel comparten el escenario con su hija Ana Victoria, ¿cómo ha sido la experiencia?

“Increíble, una gran experiencia, es maravilloso estar los tres en el escenario, es de lo más grande que he vivido en mi carrera. Primero invitamos Ana Victoria a nuestro show, pero como fue un éxito, el público no la dejaba ir, entonces pensamos en llevarla con nosotros, además es hermosa. Logramos un gran concierto en familia y eso nos hace muy felices a los tres”.

—¿Qué es lo que más admira de su hija?

“Su profesionalismo, es muy organizada, me da paz y tranquilidad cuando ella está de productora de nuestros conciertos, me da mucha confianza, no hay cosas raras, nada de nerviosismo. Me pone muy feliz tener a mi hija pendiente de todos los detalles. Además es hermosa física y espiritualmente”.

—¿Tiene algún prospecto para grabar disco?

“Lo que grabamos el año pasado, lo vamos a sumar a lo que haremos este año, es algo preciosísimo, porque además tenemos varias personalidades que las anunciaré en su momento. Va a ser algo muy bonito”.

—Ahora que me preguntaba con quién me gustaría verla cantar en el Auditorio Nacional, ¿ha pensado en Mijares?

“Me encanta Mijares, con él podría cantar la de ‘Simplemente amor’, porque la cantó con su ex esposa Lucero. Lo vamos a ver, ojalá que Mijares no trabaje justo ese día de mi concierto, qué buena idea me has dado”.

“El shampoo que me mantiene la melena

brillante es mucota 5, un producto japonés”

—Le voy a hacer una pregunta que a lo mejor suena un poco “boba”, pero a mí me gustaría saber ¿cómo mantiene esa melena tan brillante?

“Uso un desenredante que además es como un enjuague, que me puedo dejar en el pelo sedoso en tan sólo cinco minutos y ya luego te lo enjuagas, se llama Mucota 5, es un producto japonés, el shampoo es Mucota número 5, es el que me queda a mí, lo compramos por internet, es un poco caro, pero vale la pena, pues te deja el pelo divino”.

—Algo que caracteriza a Amanda Miguel, además de su voz y trayectoria es esa melena tan hermosa.

“Gracias corazón”.

—Es un placer platicar con usted, me gustaría que pudiera invitar a los lectores de DIARIO IMAGEN a que vayan a verla este 31 de mayo en el Auditorio Nacional, que canten, que lloren, que sientan, que rían con sus canciones.

¡Muchos lloran eh!, otros se la pasan lindo porque recuerdan a lo mejor a alguna persona que ya se fue”.

—¿Le dedica a alguien en especial su concierto?

“A mis padres siempre, porque ellos me dieron la vida, definitivamente también al Creador, todos los aplausos se deben a Él”, concluyó.

El concierto de la intérprete de éxitos como “El me mintió” y “Hagamos un trato” se llevará a cabo el 31 de mayo. Venta de boletos en Ticketmaster y en taquillas del Auditorio Nacional.