López Obrador asegura que en 6 meses controla violencia e inseguridad en México

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Inmerso en una de las controversias constitucionales de mayor alcance y profundidad desde que asumió la Presidencia, al haber emitido un memorándum para anular la reforma educativa, lo que ha generado un inmediato y gran deterioro en la confianza de ciudadanos, instituciones e inversionistas sobre la vigencia real del estado de Derecho, Andrés Manuel López Obrador dio un giro a su discurso para asegurar que en 6 meses su gobierno controlará delincuencia e inseguridad en México.

La afirmación llega ante informes y hechos que advierten que el país entra en su segundo trimestre con un estallido incontrolado de la violencia en el que en plena Semana Santa se ejecutó a 13 integrantes de una familia en Minatitlán, Veracruz, entre ellos a un niño de apenas un año de edad, y a unos cuantos kilómetros de Palenque donde descansaba López Obrador con su familia.

Sonriente, el mandatario apareció este lunes en el puerto de Veracruz donde en su conferencia mañanera consideró que sus opositores de la prensa fifí lo andan cucando al señalar que no actuó rápido frente a la matanza de Minatitlán.

Seguro no vio el informe de Integralia, empresa dirigida por el ex presidente del IFE Luis Carlos Ugalde, que –como otros grupos en EU verifican lo que dice Trump--, ha comenzado a dar seguimiento a la veracidad de lo que dice el tabasqueño en las conferencias mañaneras.

Integralia encontró que el 30% de lo que afirma en esos encuentros con la prensa son mentira; otro 30% son verdades comprobables y el 40% restante son dichos inconsistentes, afirmaciones subjetivas, o no señalamientos que no se pueden verificar.

El ejercicio de seguimiento y verificación en ambos casos revela que AMLO no anda lejos de Trump en eso de decir mentiras con toda desfachatez.

En este contexto ayer aseguró varias veces que en 6 meses abatirá la violencia y la inseguridad, porque en ese lapso harán pleno efecto los programas asistenciales que hoy llegan a 14 millones de mexicanos y que en octubre o noviembre alcanzarán a 21 millones de ciudadanos entre adultos mayores, discapacitados, campesinos, jóvenes sin empleo, estudiantes, madres solteras, etc, etc.

En ese mismo plazo entrará en funciones la Guardia Nacional que será distribuida en 150 sectores prioritarios de 266 previstos en todo el país.

“… yo creo que esto va ir mejorando mucho, considerablemente, en la medida que se vayan consolidando tres acciones:

“Uno: que se atienda a los jóvenes, para que la delincuencia no se esté alimentando, nutriendo de enganchar a los jóvenes, que los jóvenes tengan garantizado el estudio y el trabajo.

“En la medida que se vayan consolidando los programas sociales, en esa medida va a empezar a cambiar mucho el ambiente y se van a ir aislando los grupos de delincuentes, se van a quedar sin base social. Esa es una acción que se tiene que ir consolidando”.

– ¿Cuándo sería esto, presidente, en qué fecha, más o menos?, se le preguntó.

“Yo creo que en seis meses ya van a estar operando todos los programas. Eso es lo más importante de todo”, respondió.

– ¿Seis meses a partir de esta fecha?, se le insistió.

“Sí, en este año… Este es el cambio, esta es una acción que se va a ir consolidando y nos va a ayudar mucho para garantizar la paz y la tranquilidad… cuando tengamos presencia de la Guardia Nacional en todo el país… entonces vamos a garantizar la seguridad pública.

“Y lo tercero, por eso les puedo hablar de seis meses, de este año, lo tercero es que ya la autoridad no es el problema, antes el problema era la autoridad, había que andar con la mano en la bolsa, cuidando la cartera cuando se visitaba una oficina pública, porque la corrupción estaba en el gobierno”.

Como ejemplo de la honestidad en el gobierno puso al gobernador Cuitláhuac García.

“… ya en Veracruz se tiene un gobernador comprometido con el pueblo y sobre todo honesto. Nada que ver con los gobernadores que se habían padecido en Veracruz…le tenemos toda la confianza al gobernador de Veracruz a este señor (señaló a Cuitláhuac que estaba a su lado).

“Miren, para que no le quede duda a nadie, tiene todo el apoyo, todo el respaldo del gobierno federal y le tenemos confianza porque es una gente honesta.

“A los que estaban no me les dejaba yo acercar y miren, aquí traigo la cartera, aquí no hay problema con él, con los otros quién sabe. Entonces, por eso todo nuestro apoyo para Cuitláhuac García.

“Y está siendo sometido a fuertes presiones, porque la maleantada política de Veracruz quiere seguir medrando, quiere seguir imponiéndose. Nada más que no lo van a lograr, no está solo Cuitláhuac, tiene el apoyo del pueblo de Veracruz y tiene el apoyo del gobierno federal.

“Ya para que le vayan midiendo, y que no olviden que somos muy perseverantes, somos muy tercos. Entonces se va a acabar la corrupción en Veracruz. Me canso ganso”.

Otra aclaración hecha ayer fue en referencia al memorándum, al que celebró haya abierto el debate público y haya generado una reacción de la prensa fifí.

En este punto indicó que pese a todas las reacciones no pedirá ayuda.

“Vámonos al debate, que siga así. No vamos a pedirle frías a nadie.

“La vez pasada me preguntaban sobre este tema y dije: no voy a ir a decirle a Carlos Slim, que es el dueño de este medio, Uno TV, que nos atacan cada 24 horas, las 24 horas. No le voy a decir: ´oye, Carlos, ayúdanos´.

“No le voy a decir al dueño de El Financiero, Manuel, que es amigo, conocido: ´oye, dile a Pablo Hiriart, que fue el vocero de Salinas de Gortari, que ya no esté dedicando todos los días la columna a atacarnos´. No lo voy a hacer.

“No voy a ir a decirle a Alejandro Junco: ´ya no publiquen cuestionamientos en su columna, ya no estén inventado, ya no calumnien, ya no apliquen la máxima del hampa del periodismo, según la cual, la calumnia cuando no mancha, tizna. Ya no hagan eso’. Nada.

