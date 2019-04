Mario Bautista da “Reset” y arranca nuevo tour

El cantante de música urbana ha logrado exportar sus temas a otros países y lo celebra arrancando su gira el 16 de mayo en el Teatro Metropólitan

Marca un antes y un después en su carrera

Arturo Arellano

Mario Bautista es uno de los muchos jóvenes que han apostado su carrera a la tendencia de la música urbana, pero uno de los pocos que ha logrado tener éxito y trascender a otros países. Es por ello que con “Reset”, el cantante marca un antes y un después en su carrera, dejando de lado las cosas negativas para emprender su gira. Bautista visitaráa Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, esta última específicamente con un concierto en el Teatro Metropólitan, el próximo 16 de mayo.

En conferencia de prensa, el joven cantante declaró que “Reset” surgió a raíz de que he decidido replantear mi vida, el año pasado me di cuenta de que no estaba del todo bien, me sentía hasta vacío, con muchas dudas y pensamientos. Es entonces que decido un borrón y cuenta nueva, era necesario para que las cosas nuevas llegaran, pensé en qué es realmente lo que quiero, cómo lo quiero, y como voy a llegar a ello. Antes no le daba espacio a mi familia yeso ya cambió, les dedico más tiempo. Este replanteamiento viene desde lo más simple, como depurar mi ropa, mis cosas, las que quiero conservar y las que debían irse a la basura”.

Luego de esto, su reflexión dice “es no darse por vencido nunca, tal vez cambien los caminos, pero la meta es la misma, aferrarte a tus sueños. Como influenceres el mensaje que les quiero llevar a quienes me siguen, que no se defrauden solos, que sigan adelante. Lo más importante es no dejar de crecer, no limitarte y avanzar cada día, creer en que los sueños se pueden lograr con esfuerzo y trabajo constante”.

Con las metas claras y una evidente evolución musical hacia el reggaetón y lo urbano, Bautista declara que “no ha sido solo mi trabajo, hay mucha gente detrás de mí, apoyándome, aconsejándome, haciendo que todo esto sea posible. Estoy muy feliz con mi equipo de trabajo, creo que dos cabezas piensan mejor que una y en este caso somos más de 40, por eso no digo que sea el proyecto de Mario Bautista, sino nuestro proyecto, todos estamos trabajando en él, aunque yo sea quien dé la cara”. Y celebra que “gracias a este trabajo en equipo hemos logrado que las canciones suenen en otros países, incluso donde no hablan nuestro mismo idioma, lo cual es muy satisfactorio”.

Sobre su sencillo en promoción “Ay”, junto a Vice de Menta, señaló que “hasta hoy lleva mas de 2.5 millones de visitas en YouTube, la gente lo ha recibido con muy buenos comentarios. Todo comenzó en Nueva York, donde conocí a Vice de Menta, nos dimos nuestros números de teléfono y no tardamos mucho en comenzar a platicar y ser buenos amigos. Más tarde escuché una canción de ellos, les comente que sería bueno trabajar juntos, salieron algunas maquetas y muy pronto ya teníamos el sencillo”.

Finalmente, del concierto en el Teatro Metropólitan, adelanta: “Tendremos artistas invitados, pero además habrá interacción con las chicas, es algo que no puede faltar. Llevamos cinco años haciendo shows y viviendo diferentes momentos, quiero que la gente que se vaya, se quede con una sensación de querer regresar, porque ningún showes igual a otro, lo importante es conectar con el público y a eso vamos”, finalizó.

