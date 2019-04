Luciano Pereyra enamora “Como tú”

El artista se presentará en el Teatro Metropólitan el 14 de noviembre, mientras que el sencillo ya está disponible en plataformas digitales

Su video en YouTube supera los 149 millones de reproducciones

Arturo Arellano

Con una carrera de más de 20 años, el cantautor argentino Luciano Pereyra, presenta su nuevo sencillo “Como tú”, cuyo video ya acumula más de 149 millones de visitas en su canal de YouTube lo cual es un excelente preámbulo anticipado, para su visita a nuestro país el próximo 14 de noviembre en el Teatro Metropólitan, donde ofrecerá un concierto sin precedentes.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Luciano abundó que “para mí ha sido mucho trabajo, por eso cuando funciona tan bien un tema, es muy lindo. Llevo muchos años haciendo música, canciones, viajando a otros países y la música me va formando también como persona. Esta canción le ha traído muchas sorpresas a mi vida, porque ha llegado a toda Latinoamérica y empieza a llegar fuera del continente. Creo que es la poesía que está haciendo falta en la actualidad, porque le dice cosas lindas a la mujer, hoy en día debemos entender que debemos tratarlas mejor, soy una persona que cree en en amor y las mujeres son parte fundamental de ello”.

Sobre las modas y el lugar de la música romántica hoy, comenta “todo es un proceso, hay que entender y adaptarnos a lo nuevo, si bien, hay modas y otro contexto para hablar de las cosas, el romanticismo está desde hace mucho tiempo presente y hay oídos para todos. Los artistas siguen haciendo esto y a mí me gusta más decirle a la gente cosas distintas a lo que está de moda, entregar, flores, celebrar el amor”.

No obstante, su propósito actualmente no es lanzar un disco completo “lamentablemente el disco está desapareciendo, hoy se lanzan únicamente canciones, pero eso también tiene su parte positiva, porque puedes identificarte con muchas canciones en un día, es válido. En unos meses me voy a Miami donde estaré haciendo más canciones, me divierte hacer muchas y tengo la posibilidad de no tener que lanzar un disco completo para darlas a conocer, puede ser en plataformas de un día a otro o en directo en un concierto”.

Por lo que en el tema del concierto que ofrecerá en México dice “falta bastante tiempo, pero puedo adelantar que habrá canciones nuevas, más las que me han acompañado por más de veinte años. Siempre me gusta compartir el escenario, sería fantástico tener gente de México porque cada showes una celebración de hacer lo que me gusta y compartirlo con otros, es el doble de alegría”.

Luciano, actualmente es el cantautor más importante de Sudamérica, con 20 años de carrera, cuenta con 12 álbumes de estudio y más de 1 millón de discos vendidos. Durante 2018 se presentó por primera vez en México con un sold out en el Lunario de la Ciudad de México, como parte de la gira “Tour la Vida al Viento”