A casi 15 años de haber iniciado su carrera profesional como cantante, Erasmo Catarino se encuentra lanzando un nuevo sencillo que pinta para un rotundo éxito. “Jugué a perder” es un tema profundo, enmarcado por el poder y orgullo mexicano del mariachi, con el que Erasmo Catarino pretende hacerse acompañar en sus próximas presentaciones en vivo. Cabe mencionar que el próximo 3 de mayo, se encargará de abrir el concierto de Marco Antonio Solís “El Buki” en Jardines de México.

En rueda de prensa, Erasmo Catarino señaló que se encuentra trabajando en un nuevo disco para el que escribió dos corridos de crítica social “Le quedó grande el puesto” y “Mi país está en guerra”, de lo cual apuntó: “son temas de los que tenemos que hablar, y aunque no se puede hacer mucho, al menos expreso lo que siento. Hasta ahora no he tenido censura, la radio ha sido muy abierta, independientemente de que mis temas no son tan fuertes, son de protesta, pero hablo de las inconformidades del pueblo”. No por ello, dice “Voy a dejar de lado el amor, porque de todo se ha hecho, de amor, desamor y protesta”.

En el tema del sencillo “Jugué a perder”, dice, “la experiencia de éste es ajena a mí, en otras ocasiones me ha tocado cantar experiencias mías, pero esta vez no, esta vez fue inspirado en algunos amigos, me puse en los zapatos de una pareja y escribí el tema” y aclara que “el que yo esté escribiendo no quiere decir que voy a dejar de cantar a otros autores o covers, ahorita iremos lanzando temas con su respectivo video, hasta alcanzar un disco completo con su Dvd”.

Rumbo a la celebración de sus 15 años de trayectoria dice: “Sería maravilloso trabajar con mis compañeros de ‘La Academia’ para la celebración de los 15 años, pero aún no hay nada planeado”.

Aclara que sus canciones son para la gente y que nadie le dice qué debe decir o escribir “Erasmo Catarino no trae padrino, mi padrino es Dios, lo único que digo es que los políticos hagan su chamba y que no se metan a mal con la sociedad, déjenos trabajar, a los artistas y a ustedes los periodistas, porque hay mucho miedo, es riesgoso estar en la onda grupera. Si voy a un baile y me contratan muchas veces ni se sabe quién llega, lo mismo en una feria, yo llego con el patronato y lo demás no se sabe, pero lo que yo hago es cantar, trabajar para mi gente”. Incluso, nos comparte que “quizá la gente no sabe las actividades que hago fuera del trabajo, pero tengo muchas actividades altruistas”.

Sobre su oportunidad para abrir el concierto de Marco Antonio Solís, el guerrerense dijo “es un honor porque el maestro Marco Antonio ya es toda una institución, ya había venido buscando esa oportunidad desde hace tiempo, apenas se dio y yo voy a dar lo mejor de mí para su gente porque es una gran oportunidad que no pienso desaprovechar”.

Finalmente, sobre sus raíces indígenas y la euforia que causó Yalitza Aparicio con su nominación al Oscar como Mejor Actriz por “Roma”, dijo “que siga poniendo en alto a nuestro país y a Oaxaca.

Como indígena me siento contento con lo que soy y sé que mis amigos oaxaqueños, michoacanos, guerrerenses que también están triunfando en Estados Unidos, de la misma manera están orgullosos de sus raíces”, concluyó.