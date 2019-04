Regresa “La usurpadora” por las estrellas

“Esto no es un sueño, es un proyecto de televisión audaz y nuevo, será de 25 capítulos y de alta inversión”, señala la productora Carmen Armendáriz

Asael Grande

Hace 21 años los televidentes quedaron atrapados con la historia de “La usurpadora”. Esta telenovela se estrenó en 1998 y tuvo como pareja protagónica a Fernando Colunga y Gabriela Spanic. Este melodrama lanzó a la fama a la actriz venezolana que interpretó a Paola y Paulina, hermanas gemelas que fueron separadas al nacer. Ahora, bajo la producción de Carmen Armendáriz, regresará a la pantalla chica, en una nueva versión de la historia, en formato de serie de 25 capítulos: “iniciamos grabaciones, esto no es un sueño, es un proyecto de televisión audaz y nuevo, la fábrica de sueños es Televisa, y vamos a tomar los melodramas icónicos que hicieron historia, será de formato corto, de alta inversión, y ‘La usurpadora’ es el reto más grande que se haya hecho, mantener esa historia que es fresca en la cultura mexicana, Televisa está invirtiendo en riesgos de hacer nueva televisión”, comentó Carmen Armendáriz, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

“La usurpadora” cuenta la historia de dos hermanas que han sido separadas al nacer. Mientras Paulina era una chiuca buena, que llevaba una vida más que humilde con su madre moribunda, Paola disfruta de todas las comodidades, gracias a que se casó con Carlos Daniel, un hombre millonario con quien tiene dos hijos: Lisette y Carlitos. Un día se encuentran y Paola obliga a Paulina a suplantarla, pero sin quererlo, la hermana buena conquista el corazón de Carlos Daniel y los niños.

“Mi personaje tiene un acento bogotano, Paola es un personaje lleno de fuerza, de frialdad, ha sido divertido jugar con dos personajes completamente distintos, realmente son como varios personajes, ha sido muy divertida, estoy haciendo mi versión lo mejor que puedo, echándole todas las ganas del mundo, muy bien cuidada, tengo un elenco maravilloso que me cobija, y un increíble director que está cuidando cada cosa, y tratando de diferenciar los dos personajes, no estoy tratando ninguna comparación, simplemente estoy tratando de hacer mi versión, yo estaba muy chiquita cuando salió la primera versión de ‘La usurpadora’, me acuerdo que era muy hermosa, pero no recordaba bien la historia, estamos tratando de hacer los personajes muy humanos, tratando de entender lo que siente cada una de ellas, para poderle dar verdad a mis personajes, creo que de eso también se trata “Fábrica de sueños”, que ya no sean las telenovelas con personajes clichés o estereotipados, que realmente sean humanos y que tengan su forma de ser”, dijo a DIARIO IMAGEN, la actriz Sandra Echeverría, quien asumirá el reto de interpretar a las gemelas Paulina Martínez y Paola Bracho. Respecto al galán de la ficción, personaje que en su día interpretó magistralmente Fernando Colunga, lo interpretará el actor Andrés Palacios.