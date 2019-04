Acciones para evitar la ceguera a quien vive con diabetes

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

En el mundo el 47% de los adultos han sufrido cefalea en el último año

Para evitar condenar a la ceguera a más de 3 millones 600 mil pacientes mexicanos que actualmente viven con retinopatía diabética / edema macular diabético, es urgente implementar en todas las instituciones de salud pública del país una estrategia de atención integral y acceso a tratamientos oftalmológicos específicos aprobados por la COFEPRIS y el Consejo de Salubridad General. Ante este panorama de incertidumbre visual para más de 12 millones de mexicanos que viven con diabetes, el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, Presidente de la Comisión Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, emitirá un punto de acuerdo donde exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS y al ISSSTE a impulsar y fortalecer acciones para atender de forma oportuna los padecimientos visuales derivados de la diabetes mellitus, y así frenar o revertir las discapacidades visuales. En el marco del 1º Foro Tus ojos y la diabetes, celebrado en el palacio de San Lázaro por las Comisiones de Derechos Humanos y Salud de la Cámara de Diputados, organizaciones aliadas como la Federación Mexicana de Diabetes A.C. (FMD), la Asociación Mexicana de Retina A.C. (AMR), la Asociación Mexicana de Retinopatía Diabética A.C. (AMRD) y la Asociación Mexicana de Diabetes A.C., firmaron un manifiesto dirigido a las autoridades de salud para que continúen implementando acciones puntuales que mejoren la atención de las personas con diabetes y frenen el avance de la pérdida de la visión como consecuencia de esta enfermedad, Legisladores y organizaciones hicieron un llamado a los responsables de las principales instituciones de salud para contar con las terapias antiangiogénicas aprobadas por la COFEPRIS y el Consejo de Salubridad General para la atención de estas enfermedades de la visión.

*****

La cefalea o dolor de cabeza es uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso .Este padecimiento es uno de los motivos de consulta más frecuentes Al menos el 47% de los adultos a nivel mundial han sufrido cefalea en el último año, de acuerdo con la Secretaría de Salud La cefalea Tensional es la más frecuente y generalmente no se debe a patologías orgánicas específicas y es la segunda enfermedad más común, según datos de la Organización Mundial de la Salud Su principal característica es el dolor agudo con una duración de cuatro a 72 horas, de intensidad leve a moderado y no se agrava con las actividades habituales ni se presentan otros síntomas. La enfermedad podría diagnosticarse como crónica cuando el dolor de cabeza persiste a lo largo de 15 días en un lapso de tres meses. El estrés es el principal factor de riesgo para padecerla, en gran medida por el que se genera en el ámbito laboral ante la presión de su entorno, lo que provoca la saturación física y/o mental del individuo. México ocupa el primer lugar en estrés laboral con el 75% de su población, le siguen China (73%) y EE. UU. (59%), conforme a cifras de la OMS. La presencia de dolor en la cabeza es una alerta de que algo no anda bien en el organismo y se debe de acudir con el médico general y/o neurólogo, quienes podrán establecer un diagnóstico. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) son fármacos de primera elección como es el caso del Dexketoprofeno solución oral, el cual estudios han comprobado tanto su rapidez, eficacia y seguridad por su fácil administración para controlar la cefalea, de acuerdo con Dra. Ana Marisol González médico cirujano con maestría en ciencias por parte de la UNAM y especialista médico en la línea de dolor de Laboratorios Silanes. Algunas rrecomendaciones: dormir al menos 8 horas diarias .Reducir el estrés con técnicas de relajación. Mantenerse hidratado. Comer sanamente y en los horarios pertinentes. Hacer ejercicio. Aminorar la ingesta de bebidas alcohólicas.

