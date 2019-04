Encarnar a Jesús de Nazaret es una oportunidad de abrir mi corazón y ser mejor persona: Beto Cuevas

Además de hablarnos de “Jesucristo Súper Estrella”, que se estrenará el próximo 12 de julio, el ex vocalista de La Ley dio una primicia a los lectores de DIARIOIMAGEN; nos reveló que en su próximo y tercer disco como solista, que incluirá sus más grandes éxitos, hará duetos con María José, Leornado de Lozanne y volverá a cantar con Ely Guerra, pero en esta ocasión no será “El duelo”, sino un tema sorpresa

Bien dicen que cuando uno nace ya trae marcado su destino, pero depende de cada uno cómo llegar a él y más cuando se han construido 30 años de carrera profesional con talento, pasión y profesionalismo, como es el caso del cantante Beto Cuevas, quien con la sencillez que caracteriza a las grandes estrellas ofreció una entrevista exclusiva a las páginas de DIARIOIMAGEN para hablarnos del gran personaje que va a interpretar a partir del 12 de julio, pues encarnará a Jesús de Nazaret en el musical más esperado de este siglo: “Jesucristo Súper Estrella”, ópera rock que se estrenará en el Centro Cultural Teatro 1, bajo la producción de Alejandro Gou.

Cabe recordar que “Jesucristo Súper Estrella” se estrenó en México hace 43 años, justo en 1975 y desde entonces se ha montado en nuestro país en cuatro ocasiones más, con producciones de Julissa, Luis de Llano y Ocesa, respectivamente, pero estamos seguros que la producción que prepara Alejandro Gou es la más esperada de la historia pues tiene un elenco lleno de figuras como: María José (María Magdalena), Leonardo de Lozanne (Poncio Pilato), Erik Rubín (Judas), Kalimba (Simón), Yahir (Pedro) y Enrique Guzmán (Herodes).

Desde que se anunció al elenco de “Jesucristo Súper Estrella”, el público mexicano inmediatamente habló a Tickemaster y también asistió a las taquillas del gran recinto Centro Cultural Teatro 1 para adquirir sus boletos, pues no siempre se tiene la oportunidad de ver en un mismo escenario a figuras tan talentosas, quienes sólo ofrecerán 20 funciones en la Ciudad de México, para después presentarse en Guadalajara y Monterrey.

Para esta gran producción cuyas canciones son de Tim Rice, música de Andrew Webber y traducción de Julissa se contará con la dirección escénica de Nick Evans.

Y de verdad que los tiempos de Dios son perfectos, pues representar al personaje más amado del mundo como es Jesús de Nazaret es un gran reto y quién mejor que el ex vocalista del grupo La Ley para encarnar a Jesús.

En un principio, el productor Alejandro Gou tenía pensado que Cristian Castro diera vida a Jesucristo, pero finalmente quien encarnará al personaje principal de la clásica ópera rock que tuvo su primera versión en Broadway en el año 1971, será el intérprete de éxitos como “Vértigo”, “Día cero, “El duelo”, “Aquí”, “Mentira”, entre muchos más.

Por cierto, Beto Cuevas quien anhelaba dar vida a Judas, pero que finalmente Erick Rubín le dijo “no, yo seré Judas”, estará acompañado de 26 personas en escena.

Y bueno, además de hablarnos de “Jesucristo Súper Estrella”, el chileno Beto Cuevas, quien luce radiante a sus 51 años de edad, dio una primicia a los lectores de DIARIOIMAGEN, nos reveló que en su próximo disco, que incluirá sus más grandes éxitos hará duetos con María José, Leornado de Lozanne y volverá a cantar con Ely Guerra, pero en esta ocasión no cantarán juntos “El duelo” sino será un tema sorpresa.

—¿Qué significa para Beto Cuevas representar a Jesús de Nazaret en la ópera rock ‘Jesucristo Súper Estrella’, siendo que Jesús es el personaje histórico más amado en el mundo.

“Significa un gran privilegio, me vino nervio, algo en el estómago, pero con 30 años de carrera (los cuales cumplirá el próximo mes de julio), entendí que cuando uno siente ese nervio es un buen signo y hay que seguir por ese camino que te saca de tu zona de confort, porque esa es la única manera de crecer como artista. Empecé entonces ese proceso de creación del personaje, conectarme con Jesús, más allá de lo que la gente ve”.

—Cuando te lanzaste como solista, en el 2008 tu disco debut se llamó “Miedo escénico”, ¿se trata de ese dolorcito en el estómago del que me hablas?

“Efectivamente, cuando me dijeron que yo haría a Jesucristo me dio eso, sentí ese nervio que te mantiene la chispa viva, entonces creo que hay que seguirle la pista al nervio, me gustó esa sensación y es una de las razones por las que sigo haciendo lo que hago. En esta ocasión es una oportunidad de abrir mi corazón y de ser mejor ser humano. El trabajo no va a ser fácil porque son más de 60 shows, pero será algo interesante.

—Los tiempos de Dios son perfectos, tu querías ser Judas, pero Erick Rubín te dijo “no, tú serás Jesús”.

“En la historia de ‘Jesucristo Súper Estrella’, Judas es muy importante y desafiante, mi primer instinto fue decir “me encantaría ser Judas”. Luego pregunté “¿Qué personaje quieren que haga?”, pensé que podría ser ‘Pilatos’, pero en ese tiempo de pensarlo y de volverlo a pensar, me llamaron y me dijeron que sería Jesucristo e inmediatamente dije ‘eso está cabrón si yo soy un gran pecador (risas)’, pero al final de cuentas me pareció lindo que me vislumbraran como Jesucristo. Lo tomo con responsabilidad, amor y cariño, para poder hacer un buen papel, estoy contento, preparándome y dando el mil por ciento para que esto sea un éxito, al igual que mis compañeros que son fundamentales en la obra.

—¿ En una ocasión mencionaste que visitarías Jerusalén para vivir más de cerca la historia de Jesús, ¿pudiste concretar el viaje?

“Lamentablemente y con el dolor de mi alma no se pudo concretar el viaje a Tierra Santa por otros compromisos que tengo, porque antes de entrar ‘Jesucristo Súper Estrella’, debo finalizar mi disco y por los tiempos de grabación es complicado, son 10 horas de viaje, luego estar allá dos o tres días y regresar, es difícil. Tengo ganas de hacerlo, pero para protagonizar esta ópera rock me preparo leyendo acerca de Jesucristo, su historia. Actualmente leo un libro que compré y que se llama ‘La segunda visita de Jesucristo’ de Paramahansa Yogananda, un maestro iluminado, lo mismo estoy viendo las películas, las obras en sus diferentes versiones, trato de visualizarme haciendo a este gran personaje. Es un trabajo muy importante.

Por otra parte, tengo muy claro lo que pasa acerca del síndrome que les sucede a muchos actores cuando se meten en un papel tan importante como Jesucristo, en el que te quedas clavado en el personaje, por ello hay que hacer un gran trabajo y tener fuerza para ello. Si no tienes clara la salida puedes terminar un poco confundido, quedarte atrapado, por eso quiero establecer bien esta puerta de salida y hacer el mejor papel que pueda”.

—Además del reto vocal, ¿qué reto escénico tendrás en “Jesucristo Súper Estrella”?

Los ensayos con el director y compañeros no han iniciado, por el momento es una preparación personal. Lo que puedo decir es que hay personajes con canciones maravillosas, como la de María Magdalena. ‘No sé cómo amarlo’, muchos no han visto la obra o la película, pero conocen la canción. También está ese tema central, cuando van a venir a buscar a Jesús para llevárselo mientras él está orando en el huerto de Getsemaní, ese momento es especial, porque es cuando se muestra vulnerable, como hombre, con miedo, cuestionando a su padre. La gente lo ve en un cuerpo de hombre, pero obviamente tenía algo más allá que lo llevó a sacrificarse. Hay que entender ese peso, para transmitirle a la gente cada emoción, cada gesto y sentimiento.

—Desde que Alejandro Gou anunció al elenco de “Jesucristo Súper Estrella”, la gente dijo que no es una puesta en escena, sino que ¡será un gran concierto!, por todas las figuras que conforman la ópera rock, por ello 20 funciones significan pocas fechas para tanto público que desea verlos. ¿Hay posibilidad de abrir más fechas?

“Siento que esa pregunta va más dirigida a los productores que irán monitoreando si vale la pena hacerlo, pero yo tengo entendido que es muy posible, porque la respuesta del público ha sido favorable, porque van a poder ver a grandes cantantes, con grandes carreras en el mismo escenario, interpretando canciones que no son de ellos. Yo pienso y espero que sí habrá más funciones”.

—En “Jesucristo Súper Estrella” compartirás el escenario con varias estrellas de gran talla internacional, ¿con quién te emociona más compartir el escenario?

“Honestamente con todos, son grandes cantantes y los respeto profundamente, son grandes voces y de grandes carreras, estaré con un compañero del rock de mi generación, que es Leonardo de Lozanne, eso me llena de emoción, pero la verdad estoy contento de compartir escenario con todos, no había podido cantar con todos ellos antes, así que se va a crear una dinámica de amistad muy linda, tengo ganas de llegar a eso”.

—Platícanos de tu nuevo disco.

“Te voy a dar la primicia, que nadie sabe y que es exclusiva. Voy muy bien, son canciones que tengo desde hace mucho tiempo, la mitad serán covers en diferentes versiones y algunos duetos, algunos cantantes conocidos por ustedes y dos de ellos están en ‘Jesucristo Súper Estrella’. Voy a cantar una canción clásica de guitarra con María José y una más con Leonardo de Lozanne. Otra vez vuelvo a cantar con Ely Guerra que es una gran artista y me va a complacer con su voz. Va a ser un tercer disco como solista y estoy contento de llevarlo a cabo, aún estoy deliberando el nombre”.

—Muchas gracias Beto Cuevas.

“Gracias a DIARIOIMAGEN por el espacio. Los espero con el corazón abierto el próximo 12 de julio en ‘Jesucristo Súper Estrella’, gracias”.

Es así como DIARIOIMAGEN tuvo el privilegio de charlar con Beto Cuevas, quien se encuentra en su casa de Los Ángeles, California, ensayando su personaje y terminando de afinar los detalles de su próximo disco, del cual aún no tiene nombre.

