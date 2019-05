Lucero presenta su disco “Brasileira en Vivo” y su propia línea de zapatos

El 24 de mayo ofrecerá su concierto 13 en el Auditorio Nacional, escenario en el que tendrá como invitados a Los Sebastianes y Luciano Pereyra

El próximo agosto cumplirá 50 años de edad

Asael Grande

La relación de Lucero con Brasil data de hace tiempo; en el 2015, visita el país sudamericano con la edición de un EP que contenía el tema principal de la telenovela “Soy tu dueña” (teleserie que se editaba en Brasil ese año), y otras cinco canciones interpretadas en portugués.

Un año más tarde, tiene una participación especial en una novela local titulada “Carinho de Anjo” (versión brasileña de “Carita de ángel”). La emisión tuvo una duración de 450 capítulos y la actriz mexicana desempeñó el papel de la madre protagonista. Adicionalmente, interpretó el tema principal además de ocho canciones que fueron difundidos dentro de la trama. Debido a esta compenetración con el público de Brasil, Lucero grabó el primer álbum en portugués titulado Brasileira: “fue un reto enorme, distinto a lo que había hecho siempre, hace 37 años cuando hice la telenovela ‘Chispita’, fue de las telenovelas muchas veces repetida en Brasil, y el público la siguió viendo, de ahí hice varios programas, y me reconocían como ‘Chispita’, y pasó el tiempo, y la telenovela ‘Soy tu dueña’ empezó a tener un éxito increíble, a partir de ahí, hice muchos programas de televisión en Brasil, y el Teletón de Brasil, entonces tuve un acercamiento con la música brasileña, siempre me ha gustado mucho el bossa nova, me ha gustado la música popular folclórica de Brasil, y supe de autores brasileños, y ya como mujer madura el ir a Brasil siempre era un reto y una ilusión muy grande, entonces fue así como comenzó una relación de mi cariño con los fans, fue así que decidí hacer un disco en portugués, con varias canciones que cantaba yo en la telenovela, y vino la oportunidad de hacer un showen Brasil hace un año, pero no lo había sacado a las plataformas, es un sueño hecho realidad, ha sido un trabajo de mucho esfuerzo, hecho con mucho cariño”, dijo Lucero, en conferencia de prensa.

“Brasileira en Vivo” es el quinto álbum de la actriz y cantante mexicana Lucero, el cual fue grabado durante su presentación el 6 de septiembre de 2017 en el Teatro Gamaro en Sao Paulo, primera presentación que Lucero llevó a cabo en Brasil. Respecto a su próxima presentación en el Coloso de Reforma, en donde Lucero presentará su concierto “Enamorada en vivo”, el viernes 24 de mayo, en el que ofrecerá el concierto número 13 de su carrera en el recinto de Reforma, la cantante y actriz adelantó que tendrá invitados especiales como Luciano Pereyra, y la banda Los Sebastianes: “el próximo Auditorio Nacional, me tiene super emocionada, estoy planeando presentar a los fans la canción ‘Eu to de Olho’, que es la que grabé en portugués, es una canción original, es nueva, y quiero que se la aprendan para que la cantemos en el Auditorio, que es un escenario en el que voy a cantar las baladas de siempre, los éxitos de toda la vida, viene al mariachi nuevamente, las rancheras no pueden faltar, habrá banda sinaloense, y habrá un par de sorpresas con colegas invitados”, concluyó.