“Los Grandes del Rock” celebrarán a las mamás de México en el Auditorio Nacional

Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Roberto Jordán, Julissa y Benny Ibarra compartirán el escenario el próximo 10 de mayo

Luego del gran éxito del espectáculo “Juntos por última vez”

Asael Grande

En un nuevo encuentro de grandes figuras del rocanrol los años 60, el Auditorio Nacional recibirá a Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Roberto Jordán, Julissa y Benny Ibarra, quienes ofrecerán un concierto con las canciones que sonaron en aquella época.

Luego del gran éxito del espectáculo “Juntos por última vez”, regresan Enrique Guzmán, pionero del rock & roll en español, quien recientemente celebró en este mismo foro 60 años de trayectoria artística; Angélica María “La Novia de México”, con canciones como “Eddy Eddy”; César Costa, que inició su carrera musical como parte del grupo Los Black Jeans y Los Camisas Negras. A ellos se suman ahora Roberto Jordán, cantante y compositor, que hizo éxito la canción “Amor de estudiante”; Julissa, también actriz y productora, quien dio voz al tema “La favorita del profesor”, y Benny Ibarra (padre), cantante del grupo Los Yaki.

“Cuando hicieron el favor de invitarme a esta reunión, les dije que sí, mis compañeros han tenido trescientos hits, y yo sólo uno, entonces, aquí estamos, todos juntos viviendo algo maravilloso”, comentó en conferencia de prensa, Julissa, cantante y actriz mexicana que comenzó su carrera a los 14 años cantando en el grupo de rock The Spitfires. Quién no recuerda “Mi rebeldito” (Oh Watussi), “Memo” (Billy) “La favorita del profesor”, “Nostalgia” (I’m sorry), “Frontera”. En 1966 grabaría el tema de la telenovela “Corazón salvaje” y “Te necesito”, para el sello Capitol.

Por su parte, el cantante Roberto Jordán, agregó: “me da gusto estar aquí en el Auditorio Nacional actuando junto a estos grandes artistas, y me da mucha alegría porque siempre se les ha reconocido como grandes cantantes del rocanrol, que tanto le gusta a la gente, y que afortunadamente, gracias a Dios, la música se ha conservado por varios años, esto está demostrado con el éxito que tiene este tipo de eventos”.

Benny Ibarra, quien debutó en 1965, cantando en la banda de rock and roll llamada Los Yaki, dijo: “vamos a estar el 10 de mayo, vamos a cantar temas de Los Yaki, cantábamos versiones de Los Beatles, las de nosotros sonaban mejor que las originales”. El ídolo del rocanrol, Enrique Guzmán, adelantó que Los Grandes del Rock, “va a ser un evento único, porque después cada quien se va a su casa”.

Quien fuese integrante del grupo Los Camisas Negras, César Costa, destacó que para él “ha sido un gusto poder hacer esta doceava ya presentación en el Auditorio Nacional, un lugar extraordinario en toda Latinoamérica, y en el mundo entero, y ésta es una actuación para tener a Julissa, a Roberto Jordán, y a Benny, y compartir con Enrique, que ya lo hemos hecho durante sesenta años”.

Los Grandes del Rock, los más importantes exponentes de la música en español, seis leyendas de la música que han permanecido en el gusto del público por más de seis décadas, juntos en una noche histórica en el Auditorio Nacional. Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Roberto Jordán, Julissa y Benny se juntan para recordar la mejor época en una noche sin igual.

Las protagonistas de la noche serán temas como “La plaga”; “Eddy Eddy”; “Mi pueblo”, “La consentida del profesor”: “No se ha dado cuenta”, “Amor de estudiante”: “Amor de verano”, “Yo que no vivo sin ti”: “Dame felicidad”; “La historia de Eva y Adán”, entre otras. La cita para Los Grandes del Rock será este 10 de mayo a las 20:30 horas, en el Auditorio Nacional.

Por primera vez, estrellas como Roberto Jordán, Julissa y Benny Ibarra se unen al famoso grupo de rockeros sesenteros y este próximo 10 de mayo deleitarán a las mamás en el Auditorio Nacional con un concierto musical único