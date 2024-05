Pablo Marentes y Arturo Peniche ofrecen “Un concierto para mamá”

En homenaje al gran José José

La cita es el 10 de mayo a partir de las 14:00 horas en el Hotel Fiesta Americana

Mitzi Fernández

En homenaje al gran cantante José José y para celebrar a todas las madres mexicanas, el hotel Fiesta Americana alista un gran concierto con la presencia de Pablo Marentes y Arturo Peniche, el cual estará enmarcado con una exquisita cena.

Este evento junta dos vertientes, por un lado, la música y por el otro la parte culinaria, pues el menú será de tres tiempos, constará de una crema de almendras (especialidad de la casa), filete a la mantequilla acompañado con un muffin de espinacas y de postre creado por Fiesta Americana el famoso ate con queso, pero hecho como pasta hojaldre.

En conferencia, Pablo Marentes nos explicó un poco de lo que será este gran concierto “tengo 23 años, llevo desde los 18 haciendo esto y perfeccionando este homenaje, innovando algunas canciones, si tengo arreglos de las canciones, pero respetando lo que hizo ‘El Príncipe’. Este show lo he podido presentar en El Cantoral y para las mamás lo trajimos al Fiesta Americana”.

Contarán con dos invitados especiales: Arturo Peniche y La Sonora Sensacionalísima Dinamita. Sobre el repertorio Pablo contó “es difícil cubrir un concierto de homenaje a José José, por el gran repertorio que dejó, pero las infaltables serán, ‘Almohada’, ‘El triste’, ‘La nave del olvido’, entre otras, quisiera escoger las más románticas por el día, pero hay mucho repertorio de desamor, creo que eso es para darle un toque intenso”.

Adelanto también que “puede que meta algo ajeno al príncipe, en medio concierto, no soy imitador, solo me gusta homenajearlo, las imitaciones van de mano de la comedia y tengo cuidado con eso. Yo lo homenajeo por ser un referente musical, al príncipe y a los compositores que lo acompañaron en su carrera, eso sí no haría nada urbano, soy totalmente romántico”.

En el Hotel Fiesta Americana quieren rescatar este tipo de eventos y aseguran que en el salón Nuevo León tenemos un gran espacio para ello. Es importante mencionar que las mamás comen gratis, y que es un evento completamente familiar, con una duración aproximada de 5 horas entre la cena y el concierto de cada uno de los anunciados.

Los boletos están a la venta en línea en www.arena.mx con un costo de $1,600 comida y concierto o en Fiesta Americana Reforma.

