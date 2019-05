Amandititita regresa a la escena musical con “Pinche amor”

La extrovertida cantante lanza nuevo disco cargado de ritmo e ironía este viernes 3 de mayo; contará con las colaboraciones de Ladrón, Toy Selecta y Rubén Albarrán

Refiere que el movimiento #MeeToo manejó las cosas de manera arbitraria e irresponsable, pero espera que surja uno mejor, organizado a favor de las mujeres

“Ya no haría canciones como ‘La muy muy’, ni estoy tan furiosa como para hacer temas como ‘La güera Televisa’”

Arturo Arellano

Luego del gran éxito obtenido con su primer sencillo titulado “Te esperé”, Amandititita nos sorprenderá con “No soy tu plato” feat Ladrón, un nuevo lanzamiento de cara a la presentación de su disco “Pinche amor” este viernes 3 de mayo, en el que además cuenta con las colaboraciones de Toy Selecta, Rubén Albarrán y la producción de Ulises Lozano de Kinky. Además de esto, Amandititita nos cuenta sobre sus planes en relación a su trabajo literario y su posición ante temas como el movimiento #MeeToo.

En entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, la cantante comentó sobre su nuevo disco “Pinche amor”: “El proceso ha sido de tres años y medio o cuatro, me la llevo con calma, porque soy obsesiva en la construcción de las letras, escribo mucho, pero voy descartando, eso da chance de que me pueda dar mi tiempo, no hacerlo a la carrera, puedes hacerlo a prisa, pero difícilmente saldrán buenos temas, no dudo que habrá genios que lo logren, pero en mi caso necesito tiempo (risas)”.

Destaca que la crítica social y protesta “son común denominador en mi trabajo musical y lírico, escribo crónicas y cuentos además estoy preparando un audiolibro y una novela, en el caso del disco hay cada vez más conciencia social porque me doy cuenta del poder de la palabra. Aunque a partir de ‘Mala fama’, han sido más cuidadosos y respetuosos, no he dejado de hacer una clara protesta, este disco se llama “Pinche amor”, ya hablo de ello en muchas canciones, desde la sátira, no como balada, en este disco el amor es un pretexto para narrar circunstancias donde sale a flote la lucha del mexicano por encontrar a la persona que ama, o el amor al país, como en el caso de ‘Te odio y te quiero’, de Julio Jaramillo que cante con Albarrán”.

Siendo que Ulises Lozano se encargó de la producción junto con Toy Selecta, dijo “hacen un trabajo increíble y el proyecto se va innovando. Se retoma el sonido de reggaetónsin caer en el lugar común donde caen las tendencias musicales, hay mucho rap, rock, cumbia y tengo colaboraciones con grupo Ladrón que son como grupo tradicional de la cumbia”. Asegura que “Me he ido sorprendiendo con el paso de los años, el proyecto ahora es más sólido, al principio tenía mucha gente a mi alrededor, parecía que era apoyada, que era muy payoleada, y estaba respaldada por una trasnacional, pero luego de 11 años, cuatro discos y siendo una mujer que no representa el estereotipo sexista, que no he caído en varias cosas por lograr el triunfo, me he dado cuenta de que ya estamos lográndolo como realmente lo deseaba. Creí que era un chiste, nunca he hecho nada para triunfar, ni corretear la fama, al contrario me he querido enterrar, me he peleado con la tele, la radio, porque me gusta decir la verdad, pero me doy cuenta de que no estoy sola. Vamos a seguir adelante, viviendo de lo que amo, sin complacer a los demás, a veces me dan ganas de hacer una balada, a veces hablar de un feminicidio, y así seguiremos”.

En su postura frente al tema del feminismo incluirá una canción de este tenor “Hay un tema de un feminicidio que sucedió en Liverpool, cuenta la historia de un hombre que se obsesiona con una mujer y termina matándola. Es un tema escabroso, pero yo lucho contra el olvido, son temáticas que deben estar sobre la mesa, pocos lo hacen en una canción”.

En el tema del movimiento #MeeToo, declaró “siempre pienso al revés de todo el mundo, no me gustó cuando explotó #MeeToo, en México, lo primero que se debe decir es que su origen estuvo en Hollywood, fue oportuno y bueno, porque sacó en evidencia algo de lo que era urgente, el abuso al que nos hemos acostumbrado las mujeres. Me pareció acertado, pero la forma en que México replicó esto, adueñándose de un proyecto de manera no legítima, sin organización ni fundamento, hizo que las cosas salieran mal. Me pareció un foro catártico y extraño por la forma en sus inicios aquí, porque no tenia estructura solida, era una cacería de brujas. Llevo muchos años en la búsqueda de justicia e información, tengo las bases para decir que faltaron elementos para lograr verdadera justicia y abrazar a las víctimas. El movimiento fue bueno por la alerta, porque se habló del tema y porque hay que buscar educación, pero si me preguntan de qué sirvió eso, fue para sacar a relucir lo mismo, para que medios amarillistas sacaran provecho de ello. Las personas que tenían la cuenta de #MeeToo músicos estaban generando violencia y los casos graves quedan impunes porque se mezclaron con otros que no tenían nada que ver”

No obstante, aclara contundentemente que “La muerte de Armando Vega Gil, no puede ser responsabilidad de ningún movimiento feminista, ni de una declaración anónima, lamentablemente fue una gota que derramó el vaso, porque uno debe luchar hasta el cansancio. Muchas personas hemos pasado por momentos duros en la vida y tenemos ganas de escapar, pero esa no es la salida para una persona con lucidez. Debemos separar las cosas, una cosa es la muerte y otra es el suicidio, me duele mucho pensar cuando algo así pasa, Armando era un autor muy querido, pero no puedes culpar a la gota por derramar un vaso que ya estaba lleno. La persona que denunció estaba en su derecho, yo no sé si lo hizo o no, no diría si fue inocente o culpable, lo que sí es seguro es que no fue culpa del movimiento, pero sí jodió al movimiento”.

Dada su opinión niega que pudiera ponerse al frente de un movimiento de este tipo. “Soy de la idea de que hay que acercarse a la gente que sepa, yo soy cantautora y escribo, no me llevo la vida en causas sociales, no llevaría una bandera que no sea la de mi música, a veces ni siquiera de eso o mis elecciones (risa), pero da un poco de paz saber que hay gente trabajando en causas sociales y que saben hacerlo. Los cambios van a suceder tarde o temprano, es un gran momento para iniciar una nueva fundación o diez, yo no tengo la capacidad, pero sí me sumarÍa con alguien que sepa hacerlo con honestidad.

Recuerda a su padre el rockero “Rockdrigo” González como un hombre abierto “A mi papa le gustaba Juan Gabriel, Camilo Sesto, Julio Jaramillo, era un amante de la cultura popular, la cumbia no lo sé, pero no lo dudaría, tenía un gran sentido del humor, que, si la gente se enterara de lo que decía, lo abrían tachado de la persona más políticamente incorrecta. Me dio una educación anarquista y a final del día, lo que he hecho es molestar, cuestionar, porque me nace, no porque me lo haya enseñado mi papá. Yo estoy bien, tranquila con lo que creo que el pensaría de mí, al final el rock y el punk se trata de libertad”

Sobre los derechos de la obra de su padre refiere “hay temas medio escabrosos con eso, porque la dueña de la obra es mi tía, su hermana menor y yo no quiero tener relación con ella, hay una oscuridad a la que no me ha interesado entrar, siempre he fantaseado con cantar una canción de él, pero eso me va a bajar de nuevo, regresar de todo lo que ya logré subir sola. Es un tema de derechos vergonzoso, yo creo que a mi papá también le daría pena como están manejando su legado. Cuando murió mi papá, mi abuelo decidió que las regalías de los discos fueran para pagar mi educación, pero mi tía se jineteo todo, para ella es importante el dinero, pero para mí no y aunque la naturaleza sería que todo quede para los hijos, no fue así. No ha llegado ese momento de querer luchar por ello”.

Sin embargo, detalla que lo que sí tengo y siempre voy a tener es una historia, que un día me gustaría contar en una biografía, porque es muy interesante, la relación con los padres, con un padre muerto, ver cómo la gente a su alrededor se volvieron locos, por eso me da miedo pelear sus canciones, porque se me va a apagar la última luz que me queda, mi mamá se volvió loca, la gente que me rodeó se volvió loca” y asegura que ella también pudo haber caído en lo mismo pero “ha sido gracias a que tengo una gran espiritualidad que no me sucedió, la lectura me salvó, he tenido ángeles en forma de amigos, una relación estable con mi pareja. Los primeros años fueron los más difíciles, mi madre alcohólica, me tocó enfrentarme a la vida yo sola, saqué un proyecto de chiste y se me viene encima todo mundo, no sé como pero me volví fuerte, tal vez porque creo en Dios, aunque no soy cristiana, ni católica, ni budista, pero creo en ese algo más grande que me da paz y a quien le ofrezco todos los días, estoy tranquila en mi vida y cuando me siento triste o me pongo loca, respiro me acuerdo de mi pasado y veo lo malo que sucede en mi país, entonces me siento bendecida, sólo hace falta que abramos los ojos y veamos que ante el dolor ajeno uno está en el cielo y estamos obligados a ayudar a quienes están peor que nosotros”.

Finalmente, sobre su trabajo como escritora nos adelantó que lanzará un audiolibro, “nada es completamente ficción, siempre nos agarramos de cosas que vivimos u otros, pero es interesante, hablo de tribus urbanas, de reggaetón, los chakas, emos, sale con Storytell y la idea es que se lance este año, estoy muy emocionada. Trato de acordarme de la época en que vivía en Ecatepec a los 16 años de edad”.

Más tarde lanzará también una novela de la cual aún no puede adelantar detalles, pero mientras tanto “Pinche amor” se estrenará este 3 de mayo con todo el ritmo e irreverencia que le caracterizan.

