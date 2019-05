Uber ataca de nuevo en Cancún

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

De acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que persigue el proyecto del Tren Maya es el desarrollo económico de las comunidades y el fortalecimiento de las acciones de conservación de los ecosistemas.

Así, afirmó, que “no se va a tirar un solo árbol, al contrario, vamos a sembrar millones en el Sureste, vamos a cuidar del medio ambiente”.

Esto fue considerado como una alerta para las organizaciones civiles ambientalistas y las comunidades indígenas.

Entre las principales demandas a este respecto es la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental, ya que es evidente que el tren ocasionará daños colaterales a los sistemas ecológicos que existen en la selva, así como para las formas de vida comunitaria de las zonas que atraviesa.

Uno de los trazos de selva que puede verse afectado incluye al único sitio reconocido por la UNESCO en México como patrimonio mixto de la humanidad, conocido como la Reserva de la Biosfera Calakmul y la Reserva de Biosfera de Sian Ka’an.

El biólogo Lucio Tehuitzil, doctorando en desarrollo rural y educador ambiental en la zona de los Tuxtlas, Veracruz, comenta que aunque se esté aprovechando un trayecto de líneas férreas que cayeron en desuso, la rehabilitación de las mismas no es comparable con el impacto ya existente debido a la regeneración natural de la vegetación que ha sufrido la ruta por la falta de tránsito.

De igual manera, afirma que los estudios de impacto ambiental y medidas de mitigación del proyecto del Tren Maya deben ser presentados previo al inicio de las obras.

Estos estudios deben incluir la evaluación de la biodiversidad, tipo de vegetación o de hábitats, especies endémicas existentes en la zona, estudios de impacto acústico, estudios de compactación y permeabilidad de suelo, el análisis espacial de los corredores biológicos, entre otros.

Estos estudios serán de utilidad para dimensionar qué tanto el proyecto promueve acciones con altos impactos ambientales, que permitan replantearse medidas de mitigación que sean reconocidas por las instancias de representación y organización comunitaria.

En algunos casos, estas comunidades ya cuentan con sus propias Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, que han sido certificadas por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP).

Por eso, no está de más recordar parte del escrito del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en torno al Tren Maya y otros proyectos del gobierno federal, en una carta de las mujeres zapatistas a todas las mujeres que luchan en el mundo…

“Esos proyectos pues son de destrucción. No importa cuánto lo quieran tapar con sus mentiras. No importa cuántas veces multipliquen sus 30 millones de apoyos. La verdad es que van por todo en contra de los pueblos originarios, de sus comunidades, de sus tierras, de sus montañas, de sus ríos, de sus animales, de sus plantas y hasta de sus piedras.

O sea que no sólo van contra nosotras las zapatistas, sino que contra todas las mujeres que se dicen indígenas. Y pues también contra los hombres, pero ahorita estamos hablando de como mujeres que somos.

Quieren que nuestras tierras ya no sean para nosotras, sino que para que los turistas se vengan a pasear y tengan sus grandes hoteles y sus grandes restaurantes, y los negocios que se necesitan para que los turistas tengan esos lujos.

Quieren que nuestras tierras se conviertan en fincas productoras de maderas preciosas, de frutas y de agua; en minas para sacar el oro, la plata, el uranio, y todos los minerales que hay y que quieren los capitalistas.

Quieren que nos convirtamos en sus peonas, en sus sirvientas, que vendamos nuestra dignidad por unas monedas al mes.

Porque esos capitalistas, y quienes los obedecen en los nuevos malos gobiernos, piensan que lo que queremos es paga.

No pueden entender que nosotras queremos la libertad, no entienden que lo poco que hemos logrado es luchando sin que nadie nos lleve la cuenta, sin fotos, sin entrevistas, sin libros, sin consultas, sin encuestas, sin votaciones, sin museos y sin mentiras.

No entienden que lo que ellos llaman “progreso” es una mentira, que ni siquiera pueden cuidar la seguridad de las mujeres, que siguen siendo golpeadas, violadas y asesinadas en sus mundos progresistas o reaccionarios… “, y así siguen con el tema desde el zapatismo.

En otro tema, caben destacar los esfuerzos que la empresa UBER realiza para constituirse como una opción de transporte público en Cancún que es el principal destino turístico de México, pues continúan en el reclutamiento de operadores, pese a que el marco legal vigente en Quintana Roo no les favorece.

De manera personalizada, a los cancunenses mayores de edad les llegan estos avisos:

Gracias por todo el apoyo que tú y miles de cancunenses han mostrado durante más de un año para que Uber pueda operar nuevamente en Cancún. Nos emociona decirte que ya puedes continuar con tu proceso de registro como socio conductor. Así podrás manejar nuevamente con la app de Uber en Cancún próximamente.

Para agilizar tu proceso, dicen, queremos contarte cuáles son los requisitos para que puedas conducir con la app de Uber: Identificación oficial (INE con CURP, FM2 o FM3 para extranjeros); Tener cita programada para inscribirse en el registro estatal y federal de contribuyentes); Licencia de conducir vigente de Quintana Roo; Carta de no antecedentes penales de Quintana Roo (Vigencia de 3 meses); Certificación (Costo $500 MXN/100 por semana) se presenta de manera personal; Comprobante de Domicilio en Quintana Roo; Propiedad o posesión del vehículo (Factura, Tarjeta de Circulación, Carta Poder, Contrato de Arrendamiento); Tarjeta de circulación vigente en Quintana Roo.

Descarga la aplicación de conductor Uber Driver: Si usas Android descárgala desde la Play Store; Si tu celular es iOs puedes descargarla desde la App Store. Completa tu certificación del 1 al 30 de mayo 2019 y genera ganancias adicionales de hasta $1000 MXN*.

Ate cualquier duda, Uber tiene el WhatsApp al 998 385 3877 o solicitar apoyo a través de la app los 7 días de la semanas las 24 horas del día.

¡Nos vemos en el camino! Nos vemos muy pronto. Así se expresa el Equipo Uber acá en el paraíso, donde no todo es miel sobre hojuelas.

También, le informo que en el corazón de la Península de Yucatán, en medio de la espesura maya, con 152 hectáreas de selva sin impacto de flora y fauna y rodeado de ocho impresionantes cenotes, habita la comunidad de San Manuel; cuya privilegiada ubicación la mantiene aún en secreto y alejada de las grandes masas.

Es aquí donde Awakening Sanctuary tendrá su nueva ubicación, para ofrecer un espacio único, rodeado de maravillas naturales y culturales, que se materializará con la finalización de un hotel fuera de lo común, no solo por su espectacular diseño arquitectónico y sus altos estándares de sustentabilidad, si no por el concepto con el que es concebido.

Awakening Riviera Maya evoluciona en Awakening Sanctuary, lo que involucra su traslado de la Laguna Nopalitos en Riviera Maya a San Manuel en Yucatán.

Diversos factores intervinieron en esta decisión, pero todos tuvieron siempre como enfoque el ofrecer la mejor y más inigualable experiencia para sus visitantes.

La nueva ubicación de Awakening Sanctuary cuenta con el gran privilegio de poseer los tres tipos de cenotes que existen: abierto, semi-abierto y caverna, lo que permite ofrecer a sus huéspedes espectaculares formaciones rocosas de agua fresca y cristalina que son alimentados por uno de los sistemas de ríos subterráneos más grandes del mundo.

Ubicado a 80 minutos de distancia del Aeropuerto Internacional de Cancún, 60 minutos de Playa del Carmen y 40 minutos de la playa El Cuyo y otras atracciones de la región, la comunidad de San Manuel proporciona fácil acceso, al permitir también cercanía a las atracciones de Riviera Maya, mientras se disfruta de un entorno único, rodeado de las bellezas naturales y culturales mayas, la selva y la fauna local.

Cabe destacar que a partir de este mes, Awakening Sanctuary lanza sus “Experiencias Awakening” con las cuales se busca ofrecer a sus participantes bienestar y felicidad a través de actividades extraordinarias y transformadoras. En este rubro se presentan:

Awakening Adrenaline “Despierta nuevas perspectivas” – proporciona acceso a un tipo de meditación muy diferente, que involucra deportes de acción y actividades de aceleración que generan adrenalina para conectar con el “aquí y ahora”.

Awakening Passion “Despertar la sensualidad, el erotismo y la sexualidad” – dirigida a parejas que buscan profundizar su conexión física, emocional, espiritual y erótica, mientras se conectan con la naturaleza.

Awakening New Perspectives “Despertar nuevas perspectivas” – da una visión profunda y sin filtro de la cultura maya, para obtener más claridad para el presente y futuro.

Awakening Just For You “Despertar sólo para ti” – ofrece programas de desarrollo personal hechos a la medida. Planeados para realizar de manera individual, familiar, grupal u organizacional; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

mauricioconde59@outlook.com

@mauconde007

https://mauriciocondeblog.wordpress.com