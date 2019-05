“Botero” se estrenará en Cinépolis, para que el público conozca la vida del artista

El documental es dirigido por Don Millar y producido por Lina Botero, hija del pintor

Este viernes 3 de mayo llega a 18 ciudades de México

Arturo Arellano

Cinépolis presentará en sus complejos el documental del artista colombiano Fernando Botero, una obra estéticamente producida por la hija del pintor, Lina Botero y dirigida por Don Millar que se proyectará en 39 cines de la cadena, repartidos en 18 ciudades del país. En la cinta se puede ver la trayectoria del artista, sus obras, y su paso por diferentes ciudades del mundo, donde ha logrado cautivar a los amantes del arte y público en general con un estilo único.

En conferencia de prensa, Luna Botero, acompañada de Don Millar, señaló que “quiero agradecer en nombre de toda mi familia. Este es el fruto de dos años y medio de trabajo, grabamos 19 meses en 10 ciudades del mundo. Es verdad que no pudimos filmar en México pero sí enfatizamos en lo importante que es este país para mi padre Fernando Botero, remarcamos que aquí descubrió su estilo, viendo la obra de otros artistas. Sus propios orígenes y su propia realidad la encontró en este país, razón suficiente para que él volteara a ver sus propias raíces”.

Confiesa que “al principio a mi padre le pareció una pésima idea este proyecto, le aburría de sobremanera, dado que es muy pudoroso y prefiere estar en su intimidad trabajando, pero logramos convencerlo y al final quedó impactado, incluso le escribió una carta muy emotiva a Don Millar, disculpándose por no haber entendido antes la importancia de este documental, donde refiere que se plasmó su obra, aún le falta verla en pantalla grande solo la ha visto en la computadora, pero hasta ahora se dice contento”.

Reconoció “hacer este documental junto fue un reto inmenso, captar 87 años de vida y setenta años de trabajo artístico es complejo, hay que eliminar muchas cosas para llegar a la esencia, es un documento definitivo, ahora que mi padre sigue con vida y trabajando en su estudio. Me llena de emoción haber ligado este documento tan definitivo sobre su carrera”. Lo mismo enfatiza en que no para todo mundo el trabajo de su padre es sobresaliente “Nadie es monedita de oro y cuando te lanzas a hacer un trabajo claro y único yendo contra todo lo que se propone en diferentes etapas de la vida, evidentemente a alguien no le va a gustar. Pero mi padre fue fuerte con sus convicciones y asume lo anterior con una inmensa integridad y congruencia. Le han preguntado por qué no cambia de estilo, pero él ve en otros artistas del pasado que han respetado su estilo durante más de 50 años, así que no podría cambiar, porque cada gesto y pincelada es un reflejo de sus convicciones artísticas”.

En el documental se cuenta el atentado que se dio en una de las plazas más importantes de Colombia, para la que Botero había donado la escultura de una paloma y la cual fue destruida por una bomba colocada por narcotraficantes, dejando como saldo más de 20 jóvenes muertos. “cuando se enteró del atentado a la paloma se deprimió, se sentía terrible y culpable porque la bomba se colocó en los pies de su escultura en la plaza. Pero su decisión fue donar otra escultura y dejar la paloma del atentado tal y como se veía después de la explosión, reposando junto a la nueva, como un recordatorio de lo sucedido y como un llamado a la paz”, concluyó.