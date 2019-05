Un plan fantasioso

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

México tiene un gobernante fantasioso. El Plan Nacional de Subdesarrollo enviado por AMLO a la Cámara de Diputados, el pasado martes 30 de abril, en realidad no es uno sino dos planes pues se incluye un anexo de 65 páginas que fueron agregadas en Palacio Nacional al trabajo que se supone hizo la Secretaría de Hacienda, a cargo de don Carlos Urzúa y que rayan en lo fantasioso y parecen haber sido elaborados en dos regiones de la tierra que no sea México.

Un gran número de economistas, politólogos, observadores y sabelotodo no dudan en que sendos planes de subdesarrollo enviados por AMLO al poder legislativo se apartan completamente de la realidad y lejos de alejarse del criminal modelo económico neoliberal —que tanto dice odiar AMLO-, profundizan en él con términos como: “Libre mercado, disciplina presupuestal que consagra el decálogo de Washington, privilegio a la macroeconomía y disciplina fiscal, entre otros”.

En el Plan Nacional de Subdesarrollo, perdón es Plan Nacional de Desarrollo que contiene poco más de 500 cuartillas, AMLO deja ver en ese fantasioso mamotreto que fue escrito en dos partes y hasta con dos tipos de letra distinta, con párrafos y más párrafos extraídos del choro mareador que AMLO pronunció una y otra vez y hasta el cansancio durante la campaña electoral como:

“Fin a la corrupción” “honradez y honestidad” “No al gobierno rico con pueblo pobre” y “Nada al margen de la Ley, por encima de la Ley, nadie”, sobre todo porque el presidente número 88 de los mexicanos pregona que él privilegia la “Justicia antes que la Ley”.

Hay un dato que le ha merecido una luz de críticas al Presidente de la República cuando en uno de los documentos se compromete a reducir hasta en un 50% la criminalidad que campea en el país, pero en el otro documento se ve que a todas luces que metieron la pata, toda vez que habla de reducir esa criminalidad a solo el 15%.

¿Por fin en qué quedamos pelona, me llevas o no me llevas?

¿Solo15% menos de crímenes, secuestros, asaltos a mano armada, robos a casas habitación, extorsiones con una Guardia Nacional fifí militarizada, que tanto nos costará a los mexicanos para tan magros resultados?

El gobierno de AMLO engaña a los mexicanos con el asunto de sus pomposos programas sociales en los que pretende repartir dinero a los pobres al más puo estilo de chucho el roto, pero el problema fundamental que en este momento aterra a los mexicanos es el feroz y macabro incremento de la violencia que es el resultado de la falta de estrategias para combatir al crimen organizado en todas sus modalidades, la debilidad institucional y la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno.

¿Y en materia económica?… AMLO promete crecer al 4% del PIB durante su sexenio y aunque asegura que “vamos muy bien” lo cierto es que el INEGI habla de un decrecimiento y la desaceleración económica es preocupante a nivel nacional. Por lo pronto, no perdamos de vista el fantasioso Plan Nacional de Desarrollo de AMLO.

info@agenciamn.com