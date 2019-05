Kiss le dice adiós a México

La banda, conformada por Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer y Tommy Thayer, se despidió de los escenarios mexicanos con un espectacular concierto

Ante 60 mil fans en el Domination Fest

Asael Grande

La Banda más Caliente del Mundo, Kiss (conformada por Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer, y Tommy Thayer), se despidió de los escenarios mexicanos con un espectacular concierto en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como parte del Festival Domination, en el que se presentaron durante dos noches las agrupaciones y los cantantes más representativos del género heavy metal: Kiss, Alice Cooper, Slash, Limp Bizkit, Dream Theater, Apocalyptica, Lamb of God, Dead Kennedys, Parkway Drive, Meshuggah, Trivium, Halestorm, August Burns Red, Vince Neil, The Black Dahlia Murder, Satyricon, Hammerfall, Ratt, Thrice, Avatar, Animals as Leaders, Alestorm, Municipal Waste, Bloodbath, Converge, Every Time I Die, Blackberry Smoke, Alien Weaponry, Khemmis, Here Comes The Kraken, Windhand, Vreid, Amigo The Devil, Unearth, Voltax, BBS Paranoicos, Endless, Dios Perro, Obesity, Joliette, So This Is Suffering, Cathleen, Muluc Pax, Nuclear Chaos, Iden Gakusha, entre otras.

El 19 de septiembre de 2018, tras actuar en el programa televisivo “America’s Got Talent”, Kiss anunció que pondría fin a su carrera con la realización de la gira “One Last Kiss: End of the Road World Tour”, misma que comenzó el pasado 31 de enero en Vancouver, Canadá.

México, país en donde la agrupación neoyorkina (por donde han desfilado ex integrantes como Peter Criss, Ace Frehley, Eric Carr, Vinnie Vincent, Mark St. John, y Bruce Kulick) cuenta con una legión de fans llamada Kiss Army México, no podría dejar de ser testigo del último tour de Kiss, quienes han pisado este país en 1981, 1994, 1997, 1999, 2010, 2012 y 2014.

Ante 60 mil fans y en punto de las 22:20 horas Kiss comenzó su concierto con el clásico, “Detroit Rock City” (tema lanzado en 1976 como el tercer single del álbum “Destroyer”), al tiempo que Stanley, Simmons, Singer, y Thayer, bajaron de unas plataformas hidráulicas para empezar su explosivo concierto, una fiesta de rock & roll. Siguieron “Shout It Out Loud”, “Deuce”, “Say Yeah”, “I Love It Loud”, y “Heaven’s on Fire”: “¿Cómo están, México? No hablo español muy bien, pero entiendo perfectamente, y mi corazón es para México!”, fueron las palabras de bienvenida de Paul Stanley, entre gritos de euforia, que sonaron al unísono: “Kiss! Kiss!, Kiss!”, del público asistente, fans que iban maquillados como The Demon (Gene Simmons), The Starchild (Paul Stanley), The Catman (Eric Singer), y Space Man (Tommy).

Uno de los espectaculares momentos de la noche fue cuando Simmons escupió llamaradas como preámbulo de “War Machine”, canción que dio paso al tema ochentero “Lick It Up” (canción que tuvo en su final acordes de “Won’t Get Fooled Again”, de The Who): “muchos de ustedes aún no habían nacido, vamos a tocar algo de 1983”, dijo Stanley.

Calling Dr. Love, dio paso a los momentos estelares de Singer y Thayer, quienes tocaron solos en sus respectivos instrumentos, durante las canciones “100,000 Years”, y “Cold Gin”. Simmons, como en los inicios de Kiss, se elevó en una plataforma para el número ‘diabólico’, y escupir sangre y cantar “God of Thunder”, del álbum “Destroyer” (de 1976).

La última velada de Kiss, siguió con “Psycho Circus”, “Let Me Go”, y “Rock ‘N’ Roll”, y las infaltables, y clásicas “Love Gun”, “I Was Made for Lovin’ You”, y “Black Diamond”. Rumbo a la recta final, y después de un encore, sonó la bella “Beth”, que Eric Singer interpretó sentado al piano. Después del clásico “Do You Love Me”, y para cerrar la fiesta ‘Kissera’, Kiss se despidió de los escenarios mexicanos con uno de sus temas icónicos: “Rock and Roll All Nite” (del álbum Dressed to Kill, 1975) .

Generaciones de fieles metaleros, niños, adolescentes, adultos, y gente de la vieja guardia, se dieron cita en el Domination Festival, que este año tuvo en su primera edición a 60 mil asistentes, en la que los ‘metaleros’ vivieron una experiencia inolvidable, donde aprovecharon, además de una buena dosis llena de rock y metal, de actividades, tales como zonas especiales para disfrutar del Domination Festival: Uber Eats (espacio para disfrutar de los sabores más interesantes y exclusivos de la Ciudad de México), los clásicos Food trucks (los mejores sabores de la calle en una zona bajo la sombra), tiendas con artículos alusivos al Domination Festival, serigrafías exclusivas de las agrupaciones participantes, una zona para los pequeños rockeros, exposición de portadas de las agrupaciones del Domination, exposición de motocicletas, cine (la selección de las películas más metaleras), y una exhibición fotográfica de portadas icónicas del heavy metal.

Los fieles seguidores del heavy metal, disfrutaron e hicieron headbanging durante la primera edición del Domination Festival, y que finalizó en ambos días, con las presentaciones estelares de Kiss, y Alice Cooper, quien fue el encargado de cerrar con broche de oro el Domination Festival.